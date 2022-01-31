Время надежд и разочарований: чем запомнились 60-е

Оттепель и застой, реформы и контрреформы, Хрущев и Брежнев — все это сочетают в себе противоречивые 1960-е. Чтобы понять, в каком историческом контексте тогда трудились журналисты, собрали подборку ключевых событий десятилетия.

Эпоха романтиков и оптимистов

Название поколению шестидесятников дает Станислав Рассадин. В 1960-м он публикует одноименную статью в журнале «Юность». Текст посвящен молодым писателям, автор вместе с его героями уверен: «Коммунизм — это прежде всего невиданный расцвет души».

Взгляды шестидесятников сформировались под воздействием XX съезда КПСС и начавшихся процессов десталинизации, демократизации общества. Они мечтали о «социализме с человеческим лицом», стремились к свободе самовыражения, верили в прогресс и науку.

Эра пилотируемой космонавтики

Десятилетие начинается с успешного полета собак в космос: Белка и Стрелка за сутки с небольшим совершили 17 витков вокруг Земли. Впервые во время полета ведется видеонаблюдение, на Земле изображение с мониторов снимают на кинопленку.

Уже через год, в апреле 1961-го, в космос полетит Юрий Гагарин, корабль «Восток» за 108 минут совершит один виток вокруг Земли. В 1965-м советские космонавты опять первые, на этот раз — в открытом космосе. Алексей Леонов выходит из корабля «Восход-2» в космическое пространство и проводит там 12 минут 9 секунд. СССР вырывается вперед в космической гонке.

Кто не работает, тот…

4 мая 1961 года вышел указ «Об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно-полезного труда». Борьба с тунеядством стала одним из репрессивных инструментов. Самое громкое дело — тунеядство Иосифа Бродского.

Из записи суда Фриды Вигдоровой: «Судья: А вообще какая ваша специальность? Бродский: Поэт, поэт-переводчик. Судья: А кто это признал, что вы поэт? Кто причислил вас к поэтам? Бродский: Никто. (Без вызова). А кто причислил меня к роду человеческому?».

Поэта приговорили к принудительному труду, отправили в Архангельскую область, где он провел полтора года — срок сократили благодаря поддержке влиятельных писателей.

Авангард уходит в подполье

Оттепель подарила художникам творческую свободу, они перестали ограничиваться сталинским соцреализмом. Однако эта свобода быстро закончилась. В 1962-м Никита Хрущев посетил выставку работ советских авангардистов в Манеже. Генсек обрушился на работы с критикой: «Такое искусство советскому народу не нужно». Идеологическое воздействие на искусство усилилось, неугодные художники ушли в андеграунд плоть до конца 1980-х.

Митинг гласности

5 декабря 1965, в день Конституции СССР, на Пушкинской площади прошла первая политическая демонстрация послевоенного периода. Участники митинга вышли с лозунгами «Требуем гласного суда над Синявским и Даниэлем» и «Уважайте советскую Конституцию». Причина — процесс по делу Андрея Синявского и Юлия Даниэля, которых судят за антисоветскую агитацию и пропаганду. Они тайно передавали на Запад свои сочинения. Произведения имели там успех: их переводили, печатали в США и странах Европы.

Митинг продлился несколько минут. От этой акции отсчитывают начало правозащитного движения в СССР.