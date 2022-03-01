Журналист «в поле» 70-х и 80-х годов

Чтобы стать журналистом, от студента требуется не только изучить теорию, но и приобрести практические навыки. Многие издания открывают свои двери для молодых авторов, корреспондентов и интервьюеров, но где студенты могли попробовать свои силы раньше? ЖУРНАЛИСТ рассказывает о пяти изданиях, в которых набирались опыта журналисты в 70-х и 80-х годах прошлого века.

«Балтийский луч»

Список начинается со старейшей и самой читаемой информационной газеты Петродворцового района Санкт-Петербурга и Ломоносовского района Ленинградской области. В них «Балтийский луч» является официальным СМИ правительства.

Газета начала выходить с 1931 года и за время своего существования успела дать старт многим студентам. В их числе был и Андрей Измаилов — писатель и журналист. Именно в «Балтийском луче» вышел его первый рассказ «Холодно — горячо».

«Беломорская трибуна»

Названная не в духе эпохи, эта газета существует с 1930 года. Особенно часто издание упоминается в биографиях карельских литераторов. В их числе: очеркист Борис Печенкин, прозаик Федор Титов, поэты Николай Гребенщиков, Александр Титов и многие другие. В 50-е годы в «Трибуне» начинал публицист Юлий Мальц, а в 70-х там публиковался уже Константин Гнетнев — известный писатель и журналист.

«Комсомолец Заполярья»

1 января 1939 года вышел первый номер мурманской областной газеты «Комсомолец Заполярья». К 80-м ее тираж составил 75 000 экземпляров. В разные годы в ней работали известные журналисты, писатели и поэты. Например, молдавская писательница, сценаристка и режиссер Зинаида Чиркова.

К сожалению, рубеж веков «Комсомолец Заполярья» не преодолел: номера прекратили выходить в 1998 году.

«Комсомольская правда»

Знакомая каждому журналисту общественно-политическая газета, существующая с 1925 года. К концу 20-го века выросла до сайта, затем — до радиостанции в 2009-м. А какое-то время существовал и телеканал «Комсомольской правды». Работу в издании 70-х вспоминал журналист Андрей Мальгин:

«Обстановка в “Алом парусе” была замечательная. Свободолюбивая. Скажу, например, что за год, что я там тусовался, я услышал политических анекдотов, наверное, больше, чем за все годы перестройки».

Кроме него, в «Комсомольской правде», будучи студентами, работали Андрей Максимов и Юрий Щекочихин, стажировался Борис Минаев.

«Смена»

«Смена» — молодежная газета Санкт-Петербурга и Ленинградской области, выходившая с 1919 по 2015 год. В издании публиковались материалы, посвященные политическим новостям Санкт-Петербурга и России. Освещались и другие темы: спорт, медицина, экология, образование и так далее — на самый разный вкус. Практику в «Смене» прошли журналисты Светлана Лурье и Вячеслав Недошивин.

«“Смена” действительно жива. И я верю, что она возродится», — сказал председатель Союза журналистов СПб Людмила Фомичева на столетии «Смены» в 2019 году.