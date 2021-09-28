Может ли журналист быть активистом

Давление на журналистов набирает обороты. Все больше коллег проявляют активность в соцсетях, высказываются в материалах, выходят на пикеты и протесты. Но где граница между активизмом и проявлением солидарности? И может ли журналист оставаться объективным, будучи активистом?

Татьяна Симакова, главный редактор The Village

«Если журналист преследует свои цели — это не журналистика. Но, как правило, он этого не делает. Сейчас политическое давление на журналистов таково, что невозможно не стать активистом. Закон об иноагентах — верхушка айсберга. Даже глянец в России уже выглядит оппозиционным. Сказки про «объективность» и непредвзятость хороши для прекрасного мира американских сериалов. Сегодня, когда журналист пишет о несправедливости, которая происходит в стране — это и есть объективность».

Главное — говорить правду

Исследователи Poynter, представившие свою работу на ежегодной конференции Ассоциации за просвещение в области журналистики и массовой коммуникации сделали следующий вывод:

«Журналисты, которые хотят выражать свои политические взгляды в социальных сетях, занимаются активизмом и объединяются с протестующими, ценят правду точно так же, как и те, которые стремятся сохранить нейтральную позицию.

Для исследования было опрошено 167 человек, включая журналистов, редакторов, студентов и профессоров. Среди опрошенных сформировалось два разных образа мышления: первая группа предпочитает нейтралитет, а вторая активно участвует в политическом дискурсе. Первые твердят, что журналистам не стоит быть активистами. Другая группа поддерживает тезис о том, что работники изданий — в первую очередь граждане страны и должны иметь свободу подписывать петиции, протестовать и вступать в политические партии. Некоторые представители традиционной группы заявили, что объективность — это иллюзия, но обе группы согласились, что

1) главная обязанность журналистики — говорить правду

2) факты важнее мнений людей

Егор Королев, журналист, бывший преподаватель Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ

«Журналистика — это все-таки про объективность, как бы мы ни говорили, что ее нет. Главная задача журналиста — быть посередине и дать слово всем. Когда он начинает высказывать свою позицию, он уже не занимается журналистикой.

Когда репортер борется за что-то, он уже активист. Но если он приходит в редакцию и пишет свой материал или текст — его обязанность не бороться, а дать слово тем, кто борется, и тем, против кого они борются. Задача журналиста — смоделировать ситуацию, а не участвовать в ней.

Если происходит любая несправедливость по отношению к работникам изданий, безусловно, его коллеги могут проявить солидарность или поддержать человека, но ни в коем случае не навязывать свою позицию в материалах. Здесь он должен поступать в первую очередь как неравнодушный человек, а не как журналист».