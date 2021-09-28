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Может ли журналист быть активистом

Мнения журналистов и исследователей медиа

 

Давление на журналистов набирает обороты. Все больше коллег проявляют активность в соцсетях, высказываются в материалах, выходят на пикеты и протесты. Но где граница между активизмом и проявлением солидарности? И может ли журналист оставаться объективным, будучи активистом?

 

Татьяна Симакова, главный редактор The Village

«Если журналист преследует свои цели — это не журналистика. Но, как правило, он этого не делает. Сейчас политическое давление на журналистов таково, что невозможно не стать активистом. Закон об иноагентах — верхушка айсберга. Даже глянец в России уже выглядит оппозиционным. Сказки про «объективность» и непредвзятость хороши для прекрасного мира американских сериалов. Сегодня, когда журналист пишет о несправедливости, которая происходит в стране — это и есть объективность».

 

Главное — говорить правду

Исследователи Poynter, представившие свою работу на ежегодной конференции Ассоциации за просвещение в области журналистики и массовой коммуникации сделали следующий вывод:

«Журналисты, которые хотят выражать свои политические взгляды в социальных сетях, занимаются активизмом и объединяются с протестующими, ценят правду точно так же, как и те, которые стремятся сохранить нейтральную позицию.

Для исследования было опрошено 167 человек, включая журналистов, редакторов, студентов и профессоров. Среди опрошенных сформировалось два разных образа мышления: первая группа предпочитает нейтралитет, а вторая активно участвует в политическом дискурсе. Первые твердят, что журналистам не стоит быть активистами. Другая группа поддерживает тезис о том, что работники изданий — в первую очередь граждане страны и должны иметь свободу подписывать петиции, протестовать и вступать в политические партии. Некоторые представители традиционной группы заявили, что объективность — это иллюзия, но обе группы согласились, что

1) главная обязанность журналистики — говорить правду

2) факты важнее мнений людей

 

Егор Королев, журналист, бывший преподаватель Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ

«Журналистика — это все-таки про объективность, как бы мы ни говорили, что ее нет. Главная задача журналиста — быть посередине и дать слово всем. Когда он начинает высказывать свою позицию, он уже не занимается журналистикой.

Когда репортер борется за что-то, он уже активист. Но если он приходит в редакцию и пишет свой материал или текст — его обязанность не бороться, а дать слово тем, кто борется, и тем, против кого они борются. Задача журналиста — смоделировать ситуацию, а не участвовать в ней.

Если происходит любая несправедливость по отношению к работникам изданий, безусловно, его коллеги могут проявить солидарность или поддержать человека, но ни в коем случае не навязывать свою позицию в материалах. Здесь он должен поступать в первую очередь как неравнодушный человек, а не как журналист».

 
Когда репортер борется за что-то, он уже активист

В американском сообществе неоднократно поднимался вопрос о том, стоит ли вообще разграничивать два понятия — «журналистика» и «активизм». Работники изданий часто высказываются в социальных сетях по этому поводу, но мнение редакторов и репортеров значительно отличаются друг от друга.

 

Мэтт Пирс, репортер Los Angeles Times, в очередной дискуссии заявил:

«В современной форме, журналистика и есть активизм. В основе демократии лежит идея о том, что для ее функционирования необходимы информированные граждане. Уже то, что вы хотите, чтобы люди знали, — есть форма активности, даже если это не марш или протест. Вы действительно думаете, что даже самые честные и прилежные журналисты писали бы свои ужасные истории без надежды, что что-нибудь изменится?»

 

Самхита Мукхопадхьяй, исполнительный редактор Teen Vogue, в одном из интервью рассказала:

«10 лет назад, когда я только начинала, я и не мечта, что смогу позволить репортеру пойти на протест, но сейчас все по-другому. Обычно я призываю воздерживаться своих журналистов от участия в протестах, пока они их освещают. Я жду от них историю, а протестуя, ее сложно получить. Если они хотят это делать в свое свободное время, я не буду решать, пойти им или нет. Мы все знаем, что ни одна история не делится на черное и белое. Если вы руководитесь своим мнением, это не журналистика».

 

Идеология объективности в условиях давления государства на журналистов нереальна

Доктор социальных наук Серен Созели в своей статье рассказывает:

«В настоящее время принцип объективности рассматривается большинством журналистов не как абсолютный, а как практически недостижимый. Кроме того, как сказал на News of the World Conference в 1996 году бывший военный корреспондент Би-би-си Мартин Белл, «Я не считаю, что мы должны быть на нейтральной стороне между добром и злом, агрессором и жертвой». Идеология объективности может быть очень сложна в выполнении, особенно в конфликтных ситуациях. Часто это невозможность получить двустороннюю историю. Иногда журналист сам невольно оказывается замешанным.

В обществах, оказавшихся между политическими и социальными ограничениями, существует несоответствие между журналистским и редакторским идеальным взглядом на журналистику. Кризис также побудил журналистов действовать единолично для переоценки своей профессии и восстановления доверия, которое они потеряли сегодня. Поэтому они используют социальные медиа, чтобы транслировать то, что они хотят сообщить. Иногда там они не только принимают чью-то сторону, но и побуждают аудиторию к действиям.

Широко признается, что журналист не может быть активистом. Однако во многих странах журналисты борются за свободу выражения мнений и свободу СМИ, превращаясь таким образом в активистов. Активизм и пропаганда конкретных целей могут сознательно создавать моменты перелома и трансформации. Опрошенные мной журналисты считают, что у них нет возможности справедливо освещать эти протесты и нарушения прав человека в своих редакциях».

 
Иллюстрация: shutterstock.com
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Может ли журналист быть активистом
Мнения журналистов и исследователей медиа

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