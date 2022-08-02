Новые ниши развития журналистики в метавселенной

Какой будет digital-журналистика завтра, и как это отразится на отрасли
Интернет меняется у нас на глазах. Следует наблюдать за грядущими трендами, чтобы не утонуть от нехватки знаний и невозможности работать по старым схемам. Media Trends 2022 поделились своими наблюдениями, связанными с глобальным медиарынком и его развитием в ближайшем будущем. ЖУРНАЛИСТ решил разобраться, как эти тенденции повлияют на журналистику и какие новые способы взаимодействия с читателями откроются в ближайшем будущем.
Омниканальность повсюду
Многие читатели привыкли пользоваться онлайн-сервисами для получения нужной информации. Сейчас многие компании стремятся перейти с обычной многоканальности в омниканальность, которая позволяет удовлетворять потребности клиента посредством сбора информации из разных источников. Самое сложное в данном тренде то, что стратегия сама должна подстраиваться под клиента как в онлайн формате, так и в офлайн, не прерывая «канву поиска информации» читателя. Тем самым потребитель будет более увлечен в предлагаемом контенте, а уровень качества информации для него и для информационной компании повысится. Например: если читатель больше увлечен новостями о событиях в сфере телекоммуникационных компаний, то для него система должна перестроить порядок подачи информации и сначала давать самое востребованное увлекая дальше за собой. В этом главное отличие омниканальности от омни-digital подхода, который и сейчас используется — надо концентрироваться больше на канале подачи информации, ее качестве и персональности для достижения максимальной ценности клиента.
Развитие shoppable контента
Интеграция некоторого журналистского контента с маркетингом может быть выгодна, как и для издания, так и для клиента. Если читатель интересуется новостями, связанными с определенной отраслью, для него можно будет подобрать стратегию рекламного блока по его интересам, тем самым заинтересовав читателя и в покупке, и в похожих статьях для удержания его внимания. Поэтому интеграция с определенным брендом может послужить для издательства большим плюсом в дальнейшем развитии, а для бренда новыми продажами.
Эпоха анонимности подошла к концу
Конец анонимности — звучит страшно для любителей заговоров и тех, кто мало доверяет свою личную информацию компаниям, но это огромный шаг вперед для крупных изданий для получения точной информации о массовой аудитории. Знание своей аудитории — самое важное, что может получить издательство в связи с новыми трендами в медиавселенной. Правильное регулирование новостных блоков для разных категорий людей не только по увлечениям, но и по возрасту и регионам проживания, может повысить вовлеченность читателя в медиапространство и потребление интересного контента.
Фрилансеров станет больше
Пандемия оказала огромное влияние на современный мир, многие устаревшие привычки более не релевантны. Все больше людей уходят от повседневной работы в офисе на удаленный вид работы. Например, криптоторговая платформа Coinbase отказалась от своих офисных помещений, позволив сотрудникам работать удаленно в обозримом будущем. Использование домашней связи, приложений для видеоконференций и совместной работы означает, что многие люди могут быть столь же продуктивны из дома, по крайней мере, для выполнения некоторых своих задач.
Отказ от cookie
Летом 2021 года Apple представила свою iOS 14.5 операционную систему, которая требовала от пользователей предоставления разрешения приложениям отслеживать их и передавать пользовательские данные для рекламы. Ранние данные, собранные Flurry, показали, что, по иронии судьбы, только 14,5% пользователей давали приложениям это разрешение. Google объявила, что ее браузер Chrome, доля рынка которого, по оценкам, составляет почти 70%, перестанет принимать сторонние файлы cookie в 2023 году и заменит их пока не указанными инструментами для облегчения таргетинга и отслеживания рекламы. Это означает, что маркетологам необходимо найти новые способы таргетирования своих потенциальных клиентов.
Обесценивание файлов cookie и отслеживания означает, что будет меньше возможностей для персонализации рекламы: невозможно установить количество просмотров рекламы на разных платформах и потерю данных отслеживания, включая данные о конверсиях при просмотре.
Бренды и сбор данных
Чего стоит предоставить свои личные данные проверенным брендам для получения дополнительного контента? Хоть и способ экспериментальный, но некоторые компании уже использовали его. Самый ценный ресурс в наше время — это информация. Данная стратегия получения данных о клиентах для дополнительного контента имеет равноценную составляющую и удобна для всех. Издательствам это поможет составить базу данных своих клиентов, а аудитория будет рада новому интересному и, возможно, эксклюзивному материалу специально для них.