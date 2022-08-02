Новые ниши развития журналистики в метавселенной

Интернет меняется у нас на глазах. Следует наблюдать за грядущими трендами, чтобы не утонуть от нехватки знаний и невозможности работать по старым схемам. Media Trends 2022 поделились своими наблюдениями, связанными с глобальным медиарынком и его развитием в ближайшем будущем. ЖУРНАЛИСТ решил разобраться, как эти тенденции повлияют на журналистику и какие новые способы взаимодействия с читателями откроются в ближайшем будущем.

Омниканальность повсюду

Многие читатели привыкли пользоваться онлайн-сервисами для получения нужной информации. Сейчас многие компании стремятся перейти с обычной многоканальности в омниканальность, которая позволяет удовлетворять потребности клиента посредством сбора информации из разных источников. Самое сложное в данном тренде то, что стратегия сама должна подстраиваться под клиента как в онлайн формате, так и в офлайн, не прерывая «канву поиска информации» читателя. Тем самым потребитель будет более увлечен в предлагаемом контенте, а уровень качества информации для него и для информационной компании повысится. Например: если читатель больше увлечен новостями о событиях в сфере телекоммуникационных компаний, то для него система должна перестроить порядок подачи информации и сначала давать самое востребованное увлекая дальше за собой. В этом главное отличие омниканальности от омни-digital подхода, который и сейчас используется — надо концентрироваться больше на канале подачи информации, ее качестве и персональности для достижения максимальной ценности клиента.

Развитие shoppable контента

Интеграция некоторого журналистского контента с маркетингом может быть выгодна, как и для издания, так и для клиента. Если читатель интересуется новостями, связанными с определенной отраслью, для него можно будет подобрать стратегию рекламного блока по его интересам, тем самым заинтересовав читателя и в покупке, и в похожих статьях для удержания его внимания. Поэтому интеграция с определенным брендом может послужить для издательства большим плюсом в дальнейшем развитии, а для бренда новыми продажами.

Эпоха анонимности подошла к концу

Конец анонимности — звучит страшно для любителей заговоров и тех, кто мало доверяет свою личную информацию компаниям, но это огромный шаг вперед для крупных изданий для получения точной информации о массовой аудитории. Знание своей аудитории — самое важное, что может получить издательство в связи с новыми трендами в медиавселенной. Правильное регулирование новостных блоков для разных категорий людей не только по увлечениям, но и по возрасту и регионам проживания, может повысить вовлеченность читателя в медиапространство и потребление интересного контента.

Фрилансеров станет больше

Пандемия оказала огромное влияние на современный мир, многие устаревшие привычки более не релевантны. Все больше людей уходят от повседневной работы в офисе на удаленный вид работы. Например, криптоторговая платформа Coinbase отказалась от своих офисных помещений, позволив сотрудникам работать удаленно в обозримом будущем. Использование домашней связи, приложений для видеоконференций и совместной работы означает, что многие люди могут быть столь же продуктивны из дома, по крайней мере, для выполнения некоторых своих задач.