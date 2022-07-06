Как поступить на факультет журналистики в 2023 году?

Недавно услышала разговор:

— Ты что, тоже учишься на журфаке?

— Ага, так замучалась с этим ЕГЭ и вступительными. Хорошо, что это все наконец закончилось.

— А я не писала вступительные, я поступила по олимпиаде. Победила в «Высшей пробе» по журналистике и прошла на бюджет.

— В какой такой «Высшей пробе»? Не слышала про такую олимпиаду, у нас в школе такого не было….

ЕГЭ — не единственный способ

При поступлении на журналистику можно обойти Единый Государственный Экзамен с помощью олимпиад. На сегодняшний день существуют два вида олимпиад: всероссийские и вузовские. К вузовским относятся олимпиады из перечня Министерства науки и высшего образования. Победа или призерство в олимпиаде дает возможность поступить без вступительных испытаний (БВИ) или 100 баллов на ЕГЭ по профильному предмету. Но стоит внимательно подходить к выбору олимпиад, так как в России их много, и есть такие, которые не входят в перечень Минобрнауки. Они не дают льгот при поступлении.

Все олимпиады в «Перечне» делятся на три уровня: первый — самый высокий, третий — самый низкий. Уровень присваивается отдельно каждому предмету олимпиады. От него зависят льготы при поступлении в вуз.

• I уровень — зачисление без вступительных испытаний (БВИ) на профильную специальность (Например, олимпиада по журналистике, соответственно, профильная специальность — журналистика)

• II уровень — БВИ или 100 баллов ЕГЭ по профильному предмету (В олимпиаде по журналистике профильный предмет — либо русский язык, либо литература)

• III уровень — 100 баллов ЕГЭ по профильному предмету

Чтобы получить льготу, нужно занять 1-ое место или же стать призером олимпиады (2-ое или 3-е место).

Олимпиады по журналистике также делятся по уровням.

1 уровень:

• Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба»

• Олимпиада школьников «Ломоносов»

• Олимпиада школьников «Покори Воробьевы горы!»

• Олимпиада школьников СПбГУ

2 уровень:

• Олимпиада школьников Российской академии народного хозяйства при Президенте РФ

Подготовка

Написать профильную олимпиаду по журналистике без подготовки — очень сложно. Задания рассчитаны на то, что школьник довольно хорошо разбирается в сфере журналистики. Поэтому к олимпиадам стоит начать подготовку заранее. Если есть определенная база — будет достаточно разобрать варианты прошлых лет, повторить теорию и разобраться в структуре эссе. Ну а если готовиться с нуля — то лучше начать заниматься за несколько месяцев до начала «олимпиадного сезона».

• Готовиться можно самостоятельно, если вы уверены в своих силах и знаете, где брать всю необходимую информацию. Тут важно разобрать структуру каждой олимпиады, посмотреть варианты прошлых лет, их можно найти на сайте олимпиады. Также выходят демоверсии вариантов, которые тоже нужно смотреть и изучать. На сайтах также есть рекомендованный список тем, с которым следует ознакомиться, также есть подборка учебников, фильмов и видеоматериалов, необходимых для успешной подготовки. Чтобы найти эту информацию, стоит подробно изучить все сайты олимпиад.

• Репетитор — тоже отличный вариант. Здесь важно найти проверенного специалиста, который понимает формат олимпиад и знает, как к ним качественно подготовить. Чаще всего репетиторы — это студенты, которые сами участвовали и побеждали в олимпиадах. Хотя репетиторы и молодые, они, в отличие от более опытных коллег, сами писали олимпиады, готовились к ним и на основе этого опыта могут хорошо подготовить.

• Онлайн-школы по журналистике. Это удобно — есть четкая программа подготовки и структура уроков. Сразу видишь, сколько материала изучишь, когда пройдешь определенную тему. Также в онлайн-школах есть кураторы, которые помогут разобрать сложный материал, подскажут, поддержат.

• Курсы при университете. Схожи с онлайн-школами, только их ведут преподаватели, которые работают в вузе, имеют больше опыта, нежели молодые. Но подобные курсы, как правило, стоят значительно дороже, чем обучение в онлайн-школах. Это обусловлено статусом преподавательского состава. Также нужно обращать внимание на программу курса, так как важно выбрать именно тот, который подготовит вас к олимпиаде.

Таким образом, можно выбрать для себя идеальный вариант подготовки, исходя из своих возможностей и желаний, или совместить несколько видов. Например, заниматься с репетитором и параллельно проходить какой-то курс в онлайн-школе, как делала это я в 11 классе.

Общение с олимпиадниками

Для того чтобы узнать о подводных камнях в олимпиадах, советуем пообщаться с ребятами, которые уже их писали. Это очень полезно. Они расскажут о своем опыте, поделятся полезными советами, да и просто поддержат и вселят уверенности. Также они могут рассказать о том, чего не стоит делать, что тоже пригодится. В общем, общение лишним не бывает. Чем больше олимпиадников найдете — тем лучше! У каждого свой опыт, своя история, и все это интересно узнать. К примеру, я всегда с радостью рассказываю ребятам о том, как смогла подготовиться к олимпиадам с нуля, говорю, что все возможно. И мне в свое время говорили так же.

Бывалых олимпиадников можно найти в группах ВКонтакте, они есть у каждой олимпиады. Там точно кого-то найдете. Возможно, среди вашего окружения также отыщется кто-то, кто поступил при помощи олимпиады. Для этого — нужно больше общаться, быть открытым к новым знакомствам.

Если вы решили поступать на журналистику, советуем рассмотреть вариант с написанием олимпиадами. Сейчас, летом перед 11 классом, самое время об этом всерьез задуматься и решить: возьметесь вы за это или нет. ЖУРНАЛИСТ желает удачи всем, кто планирует поступать в этом учебном году, и хочет напомнить цитату Вольтера: