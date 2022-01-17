С лейкой и блокнотом или айфоном и заметками? Открываем проект #журфаку75

Весь 2021 год молодежная редакция ЖУРНАЛИСТА читала архивы, разговаривала с журналистами и восстанавливала цепь событий к 75-летию журналистского образования в Санкт-Петербургском государственном университете. Юбилей прошел, но оставил хорошее послевкусие: а что хорошего из опыта прошлого мы берем дальше, к каким идеалам стремятся молодые журналисты, каким станет журналистское образование будущего. На суд читателей мы представляем лучшие материалы о разных эпохах журналистики: от 40-х послевоенных годов до нашего времени.

Все тексты можно будет прочитать по тегу #журфаку75.

Первый материал — о журналистике 1940-х — уже на сайте.

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