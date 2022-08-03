Владивосток по-журналистски

Что таят в себе газеты, книжные клубы и магазины Дальнего Востока
Какие во Владивостоке есть исторические места, интересные для журналиста? Рассказываем в нашей мини-экскурсии с тремя остановками о первой газете города, клубе читателей и знаковом книжном.
1. Первая остановка. Дом Николая Варламовича Соллогуба, место рождения газеты «Владивостокъ»
Это была первая газета на Дальнем Востоке, основанная в 1883 году. Изначально она задумывалась как «морское» периодическое издание, но благодаря Николаю Варламовичу Соллогубу было принято решение о формировании общественно-политического и литературного издания. Все первые годы выпуска «Владивостока» Николай Варламович был в издании не только редактором, но и журналистом, корректором и типографским работником. Первый номер вышел тиражом 500 экземпляров. В последующие 10 лет эта цифра сохранялась, хотя «Владивостокъ» рассылался в 20 городов Дальнего Востока и Российской империи, в Париж, Японию и Китай. Выходила газета по воскресеньям. В ней публиковались правительственные распоряжения, городская хроника, коммерческие известия, телеграммы, корреспонденции из разных мест, известия и объявления. Чуть позже появились морской и экономический разделы. Годовая подписка стоила 10 рублей (столько же в те времена стоила корова).
В 1887 году Николай Соллогуб приобрел себе участок земли и начал постройку дома. Через пять лет здание было готово, и его появление стало роковым для создателя газеты «Владивостокъ». Когда нужно было платить по закладным, выяснилось, что у Соллогуба закончились деньги. Чтобы не остаться без средств к существованию и крыши над головой, Николай Варламович продает газету за пять с половиной тысяч рублей молодому канцелярскому чиновнику Николаю Ремезову. В наши дни дом Соллогуба можно найти под одной из главных достопримечательностей города — Золотым мостом. Сейчас в здании проживают обычные горожане.
Новый владелец очень любил публиковать критические материалы, поэтому нередко оказывался в суде. Через пару лет достопримечательностью редакции станет большой сундук, доверху набитый судебными решениями. И к 1906 году Ремезов оказался в тюрьме после публикации «Владивостоком» заметок о расстреле мирной демонстрации на привокзальной площади города. Военный губернатор приказал приостановить издание газеты. После выхода из тюрьмы к журналистской деятельности Ремезов больше не вернулся. Отдавать любимое детище на потребу коммерции он не захотел — газету желал приобрести банк. Поэтому «Владивостокъ» был закрыт.
Первая газета Владивостока просуществовала всего двадцать три года, но именно она положила начало приморскому СМИ. Оба владельца похоронены на Покровском кладбище. Николай Ремезов скончался от сердечного приступа, а Николай Соллогуб умер на 47-ом году жизни за рабочим столом с ручкой в руках.
2. Вторая остановка. Книжный клуб «Невельской»
Это место около десяти лет назад создали две неравнодушные к истории своего края компании — издательство «Рубеж» и владивостокский Пен-клуб. Книжный клуб стал популярным местом общения литераторов, краеведов и просто людей, любящих хорошие книги и историю города и края.
«Невельской» назван в честь адмирала Геннадия Ивановича Невельского, который в свое время проложил границу с Китаем именно там, где она сейчас есть. А Приморье и Сахалин стали российскими во многом благодаря умению адмирала идти на превышение служебных полномочий!
Здесь проходят презентации новых изданий, публичные чтения, мастер-классы и встречи с российскими и зарубежными авторами. В «Невельском» на постоянной основе работает клуб любителей своей истории. Запущен проект — международный книжный интернет-портал Pacific Book Club. Через него можно найти любые книги как в России, так и за рубежом.
За десять лет «Невельской» оправдал все возложенные на него надежды. Экскурсоводы, водят туристов по Миллионке и не забывают упомянуть о том, что в одном из двориков есть отличный книжный клуб.
3. Третья остановка. Книжный магазин «Владкнига»
Книжный магазин находится в здании торгового центра на главной пешеходной улице города — Алеутской. Несмотря на современный внешний вид и забавную эмблему, это магазин с большой историей.
«Владкнига» — часть Приморского торгового Дома книги, который когда-то был книжной лавкой братьев Пьянковых. Лавка была открыта в 1903 году в их доходном доме по адресу Светланская, 43. На прилавках часто появлялась прогрессивная запрещенная в то время литература.
С 2016 года на полках «Владкниги» можно найти научно-популярную, художественную и учебную литературу. Сейчас книжный проводит множество активностей для детей и взрослых, например, каждую субботу июля можно было посетить творческие классы: порисовать на камнях, сделать книжную закладку своими руками или расписать магнит!