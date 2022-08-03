Владивосток по-журналистски

1. Первая остановка. Дом Николая Варламовича Соллогуба, место рождения газеты «Владивостокъ»

Это была первая газета на Дальнем Востоке, основанная в 1883 году. Изначально она задумывалась как «морское» периодическое издание, но благодаря Николаю Варламовичу Соллогубу было принято решение о формировании общественно-политического и литературного издания. Все первые годы выпуска «Владивостока» Николай Варламович был в издании не только редактором, но и журналистом, корректором и типографским работником. Первый номер вышел тиражом 500 экземпляров. В последующие 10 лет эта цифра сохранялась, хотя «Владивостокъ» рассылался в 20 городов Дальнего Востока и Российской империи, в Париж, Японию и Китай. Выходила газета по воскресеньям. В ней публиковались правительственные распоряжения, городская хроника, коммерческие известия, телеграммы, корреспонденции из разных мест, известия и объявления. Чуть позже появились морской и экономический разделы. Годовая подписка стоила 10 рублей (столько же в те времена стоила корова).

В 1887 году Николай Соллогуб приобрел себе участок земли и начал постройку дома. Через пять лет здание было готово, и его появление стало роковым для создателя газеты «Владивостокъ». Когда нужно было платить по закладным, выяснилось, что у Соллогуба закончились деньги. Чтобы не остаться без средств к существованию и крыши над головой, Николай Варламович продает газету за пять с половиной тысяч рублей молодому канцелярскому чиновнику Николаю Ремезову. В наши дни дом Соллогуба можно найти под одной из главных достопримечательностей города — Золотым мостом. Сейчас в здании проживают обычные горожане.