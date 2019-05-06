Ларс Ринсдорф: «Журналисты постоянно вынуждены заново изобретать свою профессию»

— Я изучал журналистику в Дортмундском университете. В рамках этой программы я решил присоединиться к отделу новостей на один год. Такого рода добровольные программы — особенность журналистского образования в Германии.

— Как давно существует программа «Журналистика и пиар»?

— Это довольно новая программа. Мы включили ее шесть лет назад. Конечно же, журналистское образование в высших учебных заведениях не является чем-то новым в Германии, поэтому мы адаптировали идеи из других программ и создали свою.

— В России журналистика и пиар не тождественны друг другу, а прямо противоположны. Так как пиар — это создание положительного образа, а журналистика — это объективное отражение действительности. Вы эти два направления объединили. Почему?

— Очень хороший вопрос. Важно отметить, что, конечно, основные идеи журналистики и пиара полностью отличны друг от друга. Мы прекрасно понимаем, что это разные профессиональные области с различными целями и задачами. Но с точки зрения образования имеет смысл предложить совместную программу, потому что у нас есть несколько модулей, которые важны и ценны для обеих областей. Например, теория коммуникации, методология эмпирической социальной науки, а также инновационный менеджмент (управление инновациями), управление контентом или лидерство. Это одна из причин объединения.

Другая причина в том, что журналисты и пиарщики не раз встречаются друг с другом в своей профессиональной деятельности. Они должны сотрудничать, потому что между этими полями существуют тысячи точек соприкосновения, и важно знать основные привычки, правила, нормы другой области. Пиарщики должны знать, как работает журналисты, и наоборот. И я прекрасно понимаю, что более консервативные преподаватели журналистики в Германии скажут, что это не очень хорошая идея, что нам нужна Китайская стена между этими областями, но я уверен, что вы всегда должны знать, что происходит на другой стороне.

— Вы преподаете Инновационный менеджмент (управление инновациями). В России нет такой дисциплины. Расскажите, что это за дисциплина.

— Журналисты постоянно вынуждены заново изобретать свою профессию и свои продукты из-за развития цифровых технологий. Но мы можем использовать новые технологии для наших целей. Я думаю, уметь адаптироваться к новой среде, изобретать новые инструменты для понимания потребностей людей и удовлетворять эти потребности с помощью соответствующих контент-стратегий — основной навык журналиста, если он хочет предложить действительно хороший продукт. Поэтому мы добавили этот модуль в нашу учебную программу. Мы хотим, чтобы наши студенты могли предвидеть потребности аудитории и адаптироваться к их изменениям. Это, пожалуй, главная цель предмета.

Как мы этому учим? Мы предоставляем нашим студентам набор различных инструментов, необходимых им для успешной организации инновационного процесса. Это означает, что они должны немного обладать дизайнерским мышлением в целом и уметь ориентировать свои разработки на пользователя. Поэтому важно смотреть на продукт глазами клиентов.

Журналисты к этому не привыкли, потому что они всегда думали: «У меня есть идея, я посоветуюсь со своими коллегами из других областей, и мы придумаем отличный продукт, например, газету. И люди купят это». Такая стратегия больше не применима в цифровом мире. Мы считаем, что теперь люди могут самостоятельно пересоздать свой продукт, делая его ориентированным на пользователей.

Мы рассказываем, как получить представление об аудитории, применяя качественные инновационные исследования, которые совершенно отличаются от классических медиаисследований.

Студенты учатся понимать бизнес-модели: какая поддержка необходима для новой программы, какие ключевые партнеры и ключевые ресурсы необходимы для нее. Это основный инструментарий, и мы даем его нашим студентам для того, чтобы они могли применять его в реальных проектах.

— Известно, что в европейских странах обучение практико-ориентированное, студенты часто работают с проектами и кейсами. Какие проекты вы предлагаете своим студентам?

— Мы предлагаем множество различных проектов. Основной из них — наш новостной отдел. Он находится в ведении студентов: старшекурсники разрабатывают стратегию контента, и наставляют первокурсников, которые работают над контентом. Это очень важный для нас проект.

Конечно, у нас есть проекты в сферах управления инновациями и международного производства контента. Они в основном касаются разработки бизнес-моделей или работы над более продуманными журналистскими разработками.

Помимо этого, наши студенты работают над кейсами. Мы преподаем методологию в рамках годичного проекта для студентов, поэтому они самостоятельно решают, на какие вопросы исследования они хотели бы ответить, а затем они постепенно развивают свой проект, анализируют и интерпретируют свои данные, составляют отчет об исследовании. Мы лишь предоставляем студентам инструменты, необходимые для реализации их собственного проекта.

— Изучают ли немецкие студенты гуманитарные дисциплины в рамках программы «Журналистика и пиар»?

— У нас нет гуманитарных дисциплин. Исходя из наших традиций, журналистское образование всегда было социальной наукой в Германии еще с 60-х годов. И это очень важно для нас, мы всегда говорим: «Вам определенно нужно очень хорошее понимание общества, в котором вы живете».

И мы убеждены, что социальные науки предлагают очень интересный теоретический инструментарий, позволяющий понять, например, как работают организации или как медиаконтент внедряется в социальные структуры и так далее.