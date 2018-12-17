Журналистика в «горячих точках»: где взять деньги и как сохранить жизнь

После истории с погибшими коллегами в ЦАР стало ясно, что многие журналисты пренебрегают базовыми правилами «медийной гигиены» в горячих точках и даже в расследованиях. Этот список правил основан на личном опыте Ксении Леоновой.

1. Всегда звоните в редакции той страны, куда направляетесь. Желательно, в русскоговорящую — она есть почти всегда. Уточняйте у них все, что только можно: от правил поведения медийщиков на этой территории до каких-то особенностей менталитета:

За 15 лет моей карьеры ни разу не было отказа. Да, динамили, но никогда не отказывали и не посылали.

2. Узнать все дотошно у коллег, которые уже были в этой точке:

У меня посттравматический синдром после Чечни, до сих пор прохожу лечение. Я мало поговорила с коллегами. Можно было больше, точнее нужно.

3. Фиксер — это ваш проводник. Человек, который живет в этой стране и знает все «подводные камни»:

В истории с ЦАР фиксер был, мягко сказать, не проверенный.

4. Следующее правило относится не только к военной, но и расследовательской журналистике:

«Если вы лезете в какую-то задницу и запахло жареным — это правило должно быть первостепенным».

У вас должен быть человек, который абсолютно все знает про вашу поездку:

У нас с моей подругой и коллегой даже есть условные обозначения. Она может позвонить мне ночью и сказать: «Привет, мам». И я понимаю — она в жопе.

В BBC, по словам Ксении, журналист обязан отчитываться о каждом своем шаге перед редакцией, когда находится в какой-либо опасном регионе.

5. Не пренебрегать переводчиком:

В истории с ЦАР ребята взяли человека, который говорит на французском, но совсем не знает английского. А никто из ребят в команде по-французски не говорил.

6. Не Telegram, а Signal. Telegram давно не самый защищенный канал связи, пользоваться им небезопасно:

У меня есть несколько контактов людей из властных структур. Когда подключила Signal, начала замечать, что и они там регистрируются.

7. GSM сигнал — отключить. По нему могут вычислить. По возможности надо ездить с допотопной трубкой с какой-нибудь антенной.