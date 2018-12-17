Журналистика в «горячих точках»: где взять деньги и как сохранить жизнь

Эксперты поделились опытом на фестивале «Вместе Медиа»
Как написать материал и выжить, что нужно для получения гранта на свой журналистский проект и как работается коллегам в горячих точках, на фестивале «Вместе Медиа» в Санкт-Петербурге рассказали Ксения Леонова, креативный продюсер фестиваля, и Анна Немцова, корреспондентка Newsweek и The Daily Beast.
После истории с погибшими коллегами в ЦАР стало ясно, что многие журналисты пренебрегают базовыми правилами «медийной гигиены» в горячих точках и даже в расследованиях. Этот список правил основан на личном опыте Ксении Леоновой.
1. Всегда звоните в редакции той страны, куда направляетесь. Желательно, в русскоговорящую — она есть почти всегда. Уточняйте у них все, что только можно: от правил поведения медийщиков на этой территории до каких-то особенностей менталитета:
За 15 лет моей карьеры ни разу не было отказа. Да, динамили, но никогда не отказывали и не посылали.
2. Узнать все дотошно у коллег, которые уже были в этой точке:
У меня посттравматический синдром после Чечни, до сих пор прохожу лечение. Я мало поговорила с коллегами. Можно было больше, точнее нужно.
3. Фиксер — это ваш проводник. Человек, который живет в этой стране и знает все «подводные камни»:
В истории с ЦАР фиксер был, мягко сказать, не проверенный.
4. Следующее правило относится не только к военной, но и расследовательской журналистике:
«Если вы лезете в какую-то задницу и запахло жареным — это правило должно быть первостепенным».
У вас должен быть человек, который абсолютно все знает про вашу поездку:
У нас с моей подругой и коллегой даже есть условные обозначения. Она может позвонить мне ночью и сказать: «Привет, мам». И я понимаю — она в жопе.
В BBC, по словам Ксении, журналист обязан отчитываться о каждом своем шаге перед редакцией, когда находится в какой-либо опасном регионе.
5. Не пренебрегать переводчиком:
В истории с ЦАР ребята взяли человека, который говорит на французском, но совсем не знает английского. А никто из ребят в команде по-французски не говорил.
6. Не Telegram, а Signal. Telegram давно не самый защищенный канал связи, пользоваться им небезопасно:
У меня есть несколько контактов людей из властных структур. Когда подключила Signal, начала замечать, что и они там регистрируются.
7. GSM сигнал — отключить. По нему могут вычислить. По возможности надо ездить с допотопной трубкой с какой-нибудь антенной.
Помимо «правил гигиены» для журналиста в опасных регионах на фестивале рассказали и о том, откуда брать финансирование на поездки в такие места. Делилась опытом Анна Немцова — она трижды получала гранты на свои журналистские проекты.
Самые крупные международные проекты Анна Немцова создала на гранты от Пулитцеровского центра. Он находится в Вашингтоне и существует на пожертвования. Центр выделяет денежные гранты для тех, кто изучает международные кризисные явления — как войны и конфликты, так и проблемы ВИЧ и СПИД.
Три масштабных проекта Анны уже были спонсированы Пулитцеровским центром. Один из них — «Россия в движении». Идея в том, чтобы показать, что в России есть люди, которые стремятся покинуть страну:
Я не училась на журфаке, а просто как-то взяла и поехала в Чечню в 1999 году. До этого работала переводчиком в газете The Washington Post и фиксером.
Анна Немцова делала материалы из Чечни и Украины, писала про нацистские движения в России, сектантство и внутреннюю миграцию. Она не относит себя к военным корреспондентам, а называет сферу, в которой работает «кризисной журналистикой».
Если тоже хочется грант: инструкция по получению
Во-первых, правильно запитчить, то есть презентовать свой проект центру. Достаточно письма на английском в фонд. В идее должно быть то, что будет интересно и небольшому и городу, и стране, и всему миру:
Сейчас, например, я езжу по западной Европе и набираю материал. Тема — какой месседж несет в мир Россия. Это лично мне интересно. А так, Балканы становятся очень горячей темой. В Косово опять что-то намечается, и в Сербии что-то странное. Это самое актуальное сейчас, думаю.
Во-вторых, на руках уже должно быть как минимум 3 письма от редакций, которые готовы взять будущий материал. Необязательно зарубежное СМИ, российское тоже подходит. По словам Анны, это может быть даже студенческое медиа».
В-третьих, внимательно изучить условия Пулитцеровского центра. Например, они всегда требуют визуальное подкрепление: в материале должны быть и фото, и видео:
Снимать и монтировать до начала своих проектов я вообще не умела. Мои знакомые фотографы обычно говорили: «Ань, камеру положи, не надо, ты же не умеешь». Но я все-таки научилась и теперь могу создавать мультимедиа сама, хотя некоторые фото для материалов делала на айфон.
Еще Анна напомнила, что этот год в Америке — год женщины. Это дает преимущество журналисткам в получении грантов.