Дискуссия: придем ли мы к универсальным стандартам качества СМИ?

Также мы запустили Инициативу доверия журналистам (JTI), которая представляет собой процесс саморегулирования с целью предотвращения принятия плохих законов. Постараюсь объяснить это подробнее.

Мы сейчас очутились в новостных и информационных джунглях, а может даже в состоянии хаоса и беспорядка. Так или иначе, но интернет-революция отменила принципы, на которых строилось демократическое общественное пространство на протяжении веков. Всплеск энтузиазма, который сначала преобладал в связи с новыми открывшимися возможностями общения и обмена, сменился ростом опасений по поводу увеличения хаоса, который в итоге оказался благоприятной средой для информационных новичков. Они оказались порой безжалостным, всегда невероятно могущественными и часто — случайно — ответственными за будущее наших демократий.

Как следствие, в наш цифровой век граждане мира не всегда могут различить государственную пропаганду, информацию, которую спонсируют частные или политические интересы или чьи-то персональные убеждения, и независимое и честное освещение новостей. Одновременно с тем, как усиливается влияние пропаганды и «фальшивых новостей», становится все сложнее поддерживать нацеленную на информирование широкой общественности открытую и честную общественную дискуссию. Жертвами этого искажения самого понятия конкуренции как такового становятся независимые и заслуживающие доверия СМИ.

Некоторые считают, что достаточно ничего не делать, что журналистика — это искусство или ремесло, и что журналистам вполне достаточно гордиться своей прекрасной профессией. Можно подумать, что художники и ремесленники не зависят от экосистем, в которых они работают и творят. Словно достаточно произнести некие внутрикорпоративные заклинания. Однако журналистика — это не оторванная от политических, социальных и экономических реалий концепция. Журналистика всегда основывалась на нормах и институтах для конкретной реализации принципов свободы.

Мы считаем, что некоторые возможные решения пока еще не были изучены. В этом и заключается суть JTI. Журналистика — это общественное служение, которое требует наличия доверия, а доверие — это очень специфическое понятие. Доверие можно легко потерять и его трудно восстановить. Для этого требуется выполнение ряда условий.

Во-первых, аудитория должна быть уверена в том, что автор — это тот, чья личность ему хорошо известна, а не тот, кто не скрывается за маской анонимности. Вы можете доверять только тому, кого вы знаете. Во-вторых, необходимо доверие, которое возникает как результат следования профессиональным принципам и приемам, которые также должны быть транспарентны. Возможно вам не надо точно знать, что именно содержится в кусочке шоколада, который вы едите. Но вы хотите быть уверены в том, что производитель в процессе его изготовления следует определенным стандартам. Многие журналисты отвергнут аналогию своей работы и производством шоколада. Это вполне понятно, но и то и то может оказаться ядовитым. Поэтому и написание статей, и производство шоколада требует соблюдения определенных критериев качества и безопасности, чтобы не нанести вреда.

Уже сегодня каждую долю секунды алгоритмы поисковых систем и социальных сетей применяют критерии ранжирования контента. Кто составляет эти критерии? Кто ими управляет? И начнем с того — что это за критерии? Все это продолжает происходить за закрытыми дверьми компаний в Калифорнии, но это нужно изменить. Крупные технологические компании прямо сейчас применяют некие критерии для того, чтобы продвинуть в выдаче контент вверх или отодвинуть его на задний план. Поэтому в дополнение к базовым законам необходимо существование неких прозрачных правил и критериев. Главный вопрос в том — кто отвечает за эти критерии? Мы считаем, что в отношении контента, произведенного журналистами этим должно заниматься журналистское сообщество.

Точно так же как РБГ выступают против «быстрых решений» на правовом уровне, которые касаются последствий (дестабилизации выборов, разжигания ненависти, проявлений насилия и экстремизма), наша организация решила запустить инициативу по изменению правил игры, в которых будет использоваться механизм саморегулирования. Мы считаем, что определять подобные критерии должны только журналисты и профессионалы СМИ, а не законодатели или регулирующие органы ни — что, может быть, еще хуже — крупные технологические компании. Мы запустили нашу «Инициативу доверия журналистам», чтобы разработать этот набор критериев при помощи процесса разработки стандартов.