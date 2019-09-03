5 элементов журналистики решений

Чаще всего новости нас не радуют. Скорее, они вводят нас в уныние и разочаровывают (но надо признать, что временами настоящая жизнь именно так и выглядит). И не удивительно, что царящий в мире пессимизм отталкивает потенциальных потребителей новостей, которым в наше время легче, чем когда бы то ни было, переключиться на другой канал или закрыть окно в браузере, чтобы не видеть пугающих заголовков.

Почти треть людей по всему миру, участвовавших в исследовании Reuters Digital News Report, призналась, что они «часто или время от времени» избегают новостей. Почему? В 2017-м, объясняя, почему они не хотят слышать о новостях, люди в числе самых популярных ответов выбирали такие: «Это может негативно отразиться на моем настроении» (57 процентов) и «Я не уверен, что это правда» (35 процентов). То есть, мы, журналисты, отталкивали и продолжаем отталкивать от себя людей.

Представляя эти данные в статье, опубликованной в Nieman Lab, Джошуа Бентон привел комментарии людей, разочаровавшихся в новостной индустрии, а в заключение написал:

Люди, занимающиеся журналистикой решений, должны послать эту статью всем своим потенциальным спонсорам, потому что для всех, кто ее прочитал, станет кристально ясным: новости о серьезных проблемах вызывают у людей депрессию, если описание проблемы не сопровождается информацией о возможных решениях. Регулярное потребление новостей может привести к своего рода выученной беспомощности, которая объясняет, почему некоторых людей так привлекает идеологически предвзятая подача информации, — ведь такой подход предлагает четкое разделение на плохих и хороших, на черное и белое, без переходов, — а также почему некоторые предпочитают просто избегать любых новостей.

Исследователи Центра по взаимодействию с медиа в Техасском университете в Остине (Center for Media Engagement (CME)) проанализировали эффективные способы представить журналистику решений аудитории. Попробуйте включить эти пять элементов в вашу следующую статью:

1. Проблема: причины и признаки проблемы.

2. Решение: направленные на решение проблем идеи, которые можно претворить в жизнь.

3. Реализация: как воплотить решение в жизнь.

4. Результаты: рассказать о достигнутом прогрессе, используя данные или примеры конкретных историй.

5. Выводы: сообщить об уроках решения проблемы, которые могут быть использованы другими в широком масштабе.

Как обнаружили Каролин Мюррей и Талия Страуд, читатели лучше реагируют на статьи, включающие все пять элементов. Читатели таких статей также демонстрируют большую заинтересованность, желание принять участие в решении проблемы, более высокий уровень ее понимания, а также желание прочитать больше на эту тему. Это практически беспроигрышная ситуация:

Если мы говорим о журналистике решений, то чем больше информации мы представим читателям, тем лучше. Добавляя дополнительную информацию (к примеру, о реализации идей, результатах и перспективах) в свою статью, вы привлечете позитивный отклик читателей. Однако часть исследования позволяет предположить, что добавление компонентов, выходящих за рамки проблемы и ее решения, дает положительный эффект только тогда, когда СМИ всесторонне освещают два первых элемента. Без этого три остальных не дадут нужного результата. Важно, чтобы репортеры уделили время и полностью объяснили суть проблемы и рассказали о возможных решениях, прежде чем говорить о воплощении идей в жизнь, результатах и перспективах.

Сделайте так, чтобы читатели разобрались в контексте и сути проблемы, и не спешите просто рассказать о решении и закончить статью – важно, чтобы люди поняли, что поставлено на карту (в то же время, конечно, не усложняйте материал – вашу статью могут закрыть не дочитав).

Эксперимент Мюррей и Страуд состоял из трех частей. В первой 2 100 участников читали статьи из Guardian и NPR, содержащие элементы журналистики решений, а затем отвечали на вопросы про свое отношение к прочитанному и свою эмоциональную реакцию. Более высокие цифры обозначают лучший результат: