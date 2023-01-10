Чем полезен журналистский опыт в PR

Журналисты все чаще уходят в PR, и многим это кажется логичным развитием карьеры. Но такое решение далеко не всегда сопровождается успехом. Екатерина Сафонова, старший PR-менеджер ГК «ЛитРес» и бывший младший редактор отдела красоты журнала Allure рассказала, что общего у PR-щика и журналиста-репортажника и почему PR-специалисты — это «серые кардиналы» в мире медиа.

Екатерина Сафонова, старший PR-менеджер ГК «ЛитРес» и бывший младший редактор отдела красоты журнала Allure

— До ухода в PR вы работали в fashion-изданиях. Расскажите, почему вы решили сменить сферу деятельности?

— Это решение было вынужденным. Я не думала, что уйду из журналистики в PR, у меня не было такой цели. Когда стало понятно, что Allure, где я работала младшим редактором отдела красоты, в России закроется, я начала искать для себя другие варианты. Так, я увидела вакансию в PR-агентстве. Туда нужен был ассистент. Работодателям была важна моя экспертиза на рынке СМИ, ведь я его знала изнутри. Многие мои однокурсники стали редакторами, сотрудниками разных журналов и газет, а база контактов для PR-щика — это главное.

— Многие, уходя из одной сферы в другую, полагают, что PR — это только работа со СМИ. Согласны ли вы с этим?

— Сегодня PR-специалисты работают не только со СМИ. Это еще и работа с блогерами, социальными сетями, телеграм-каналами. Телеграм-каналы становятся новыми, полноценными СМИ, и это невозможно отрицать. С ними тоже нужно выстраивать коммуникацию.

Часто PR-щики берутся за креативные кросс-проекты — когда ты понимаешь, что для усиления собственного бренда тебе нужны единомышленники. Например, в ГК «ЛитРес» мы делаем партнерские опросы. Последний у нас вышел с «Ростелеком»; мы спрашивали пользователей: «Верите ли вы в новогодние чудеса», «Какие книги считаете самыми новогодними», «Будете ли загадывать желания на Новый год».

Кроме того, это работа со спикерами компании. Спикеры — те люди, за которых ты отвечаешь. Ты отвечаешь за то, что они говорят, какие заявления они делают, как эта информация будет воспринята внутри компании.

На самом деле, PR — это многоуровневая сфера деятельности. Чаще всего она не поддается прогнозам.