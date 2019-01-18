Век с хвостиком: не юбилей, но приятно

Надежда Ажгихина, ведущая рубрики «Журналистка» в 1996-2018 гг.

— ЖУРНАЛИСТУ я обязана первой скандальной публикацией и первым публичным разносом. Это случилось в 1982 году, после выхода материала «Посвящение в дилетанты?» о том, что выпускники журфака МГУ не готовы к практической работе.

Я сама благополучно печаталась в «Алом парусе», в журналах «Юность» и «Смена» и готовилась после окончания факультета пойти работать в «Комсомолку» , но за товарищей мне было обидно, и я живо описала тревоги и сомнения сокурсников, которыми они делились по дороге к Мавзолею в день посвящения в журналисты (посещение останков вождя было обязательным пунктом программы). В этом «компетентные товарищи» усмотрели крамолу. Секретарь парткома факультета Евгений Блажнов (по совместительству ведущий курса теории пропаганды) вызвал в свой кабинет и учинил допрос, потрясая номером журнала с моим текстом, сплошь исчерканным красным карандашом. Спрашивал, кто меня надоумил и что-то в этом роде. Не удовлетворившись ответом (я реально не понимала, что он от меня хочет), разозлился еще больше. Вскоре состоялось открытое собрание коммунистов почему-то четвертого курса, куда пригнали и наш пятый курс, по поводу моей публикации.

Выступал сам Блажнов, клеймил меня и напоминал о происках американского империализма, выступал какой-то человек из ТАССа и клеймил меня за очернение образа будущего журналиста-международника, пьющего в моем тексте пиво на Красной площади, и за неуважение к самой Красной площади, выступали не знакомые мне студенты... Несмотря на то, что несколько однокурсников пытались возразить организаторам порки, все шло к тому, что меня отчислят перед самым дипломом и о работе в газете придется забыть.

Не позволили это сделать зав. кафедрой критики Анатолий Георгиевич Бочаров, будущий руководитель моей диссертации, и декан факультета Ясен Николаевич Засурский. В газету на работу взяли. А сам Блажнов через несколько лет, уже в перестройку, уехал в Америку, открыл собственное пиар-агентство и учит российских бизнесменов пиару по-американски, утверждая вечность и непреходящую прибыльность искусства пропаганды, которое он нам когда-то преподавал. Нет сомнения в том, что если бы не ЖУРНАЛИСТ, моя профессиональная жизнь сложилась бы совершенно иначе, и я была бы, вероятно, вообще другим человеком.

Какие рубрики, акции, публикации ЖУРНАЛИСТА запомнились?

ВАЛЕРИЙ БЕЗПЯТЫХ: Меня как издателя больше всего интересуют публикации, касающиеся медиатрендов, рынков дистрибуции и рекламы, перспективных кейсов. Разумеется, читаю интервью с интересными медиаперсонами. Прогнозы.

ГАЛИНА ЛАЗУТИНА: Конкретных рубрик журнала я перечислить не могу, они забылись за долгую жизнь. Да это, пожалуй, и не важно. Суть в том, что в памяти четко отпечатались основные направления его деятельности и реакция коллег на те или иные публикации. Помню, например, какой фурор произвел в нашей среде разворот ЖУРНАЛИСТА, на котором был представлен закон о печати, принятый в Чехословакии (это случилось где-то в начале 1968 года, незадолго до «пражской весны»). А чего стоили обсуждения статей того же Анатолия Аграновского или, скажем, Анатолия Рубинова! И сегодня для меня ЖУРНАЛИСТ — добрый помощник: там клуб молодых, позволяющий представить себе психологический портрет завтрашних журналистов; там — свидетельства того, как меняют нашу профессию вихри цифровой революции и соблазны мультимедийных богатств.

ГЕННАДИЙ МАЛЬЦЕВ: Мне трудно выделить кого-то. Я ведь 16 лет был главным редактором ЖУРНАЛИСТА, повидал многих. Мы стремились выступать от имени сообщества, защищать журналистов и редакционные коллективы от произвола власти. Так родились «Хроника беззакония», рубрика «СМИ и власть». Помню статью об удушении прессы в Костромской области, превращении главных редакторов районок в помощников губернатора. А он, бывший милицейский чин, организовал давление на редакцию, два следствия было, но мы устояли и не выдали автора. Стремились влиять и на качество журналистики. Разбирали язык и стиль публикаций. Для молодежи открыли «Клуб молодого журналиста».

НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ: Публикации об истории журнала и истории отечественной журналистики с 1914 года до наших дней. Горжусь тем, что был главным редактором рожденной журналом первой (и пока единственной) энциклопедии «Журналисты России. XIX–XX вв.». Лучшими перьями журнала последних лет были Никита Вайнонен, Ирина Карпенко, Виталий Челышев и Валерий Евсеев.

ИРИНА ПАНЧЕНКО: С большой теплотой вспоминаю КМЖ, «Мухи в паутине» и бессменного ведущего этих разделов Виталия Алексеевича Челышева. Продолжаю поддерживать с ним связь — теперь уже в соцсетях. Хорошо, что начинающие журналисты сегодня тоже имеют возможность высказаться на страницах самого авторитетного профессионального издания.

Всегда с интересом читала глубокие материалы Александра Тертычного. Здоровья ему!

Вообще многих коллег сначала узнавала по публикациям в ЖУРНАЛИСТЕ, а уж потом знакомилась лично.

Очень приятной, азартной и запоминающейся получилась многолетняя акция журнала «Леди Жур».

Обсуждения эфирных или печатных ошибок наших коллег горячи и бескомпромиссны. Поэтому проект 2015 года о русском языке в СМИ, к которому я тоже была причастна, помнят до сих пор и спрашивают, будет ли продолжение.

ЮРИЙ ПУРГИН: Любимая рубрика, с которой всегда начинал читать журнал, — «Издательский бизнес». В рамках этой рубрики ЖУРНАЛИСТ совместно с АНРИ подготовил немало интереснейших, а главное — реально полезных публикаций. Лучшие материалы, которых жду с нетерпением, — об опыте друзей и коллег, которых ценю и люблю за самоотверженное служение профессии.

СВЕТЛАНА РУЗЛЕВА: В журнале мне всегда нравилась его «журналистская» позиция, поддержка коллег. Интересовало все, что касается проблемы «СМИ и общество». «Дневник редактора» всегда помогал в работе, как и все, что касается опыта коллег. У нас есть и другие корпоративные издания, но ЖУРНАЛИСТ всегда имеет свой почерк. Там есть Имена. Например, публикации Анатолия Рубинова, как и других авторов высокого уровня, на мой взгляд, не уйдут в прошлое.

ЯРОСЛАВ СКВОРЦОВ: К сожалению, память не сохранила ни имен авторов журнала, ни рубрик, но остались… иллюстрации! Особенно почему-то одна: журналист берет интервью у машиниста локомотива. Герой стоит на своем «мостике», в дверях кабины, а журналист держится одной рукой за поручень лесенки, а другой протягивает микрофон… Очень динамичный был снимок, очень жизненный. Наверное, благодаря именно таким фотографиям и сложился романтический образ профессии!

ВЛАДИМИР СНЕГИРЕВ: Мне всегда было интересно читать беседы с самыми яркими представителями нашей профессии. Эти своеобразные мастер-классы учили лучше любого университета. Хочу напомнить также, что в те далекие годы в редакции ЖУРНАЛИСТА работали очень профессиональные корреспонденты, обозреватели, репортеры, это было полноценное издание, а его главный редактор даже входил Никита Вайнонен, ведущий рубрики «Летучка», 2010 год в редколлегию «Правды», что по тем временам давало журналу большие возможности. Например, он мог публиковать серьезные корреспонденции по поводу конфликтов журналистов с властью, поддерживать наших коллег на местах.

МИХАИЛ ФЕДОТОВ: Разумеется, мне запомнились прежде всего те рубрики, под которыми публиковались мои собственные статьи. Они касались правовых и профессионально-этических аспектов профессии. Пожалуй, самыми запоминающимися публикациями стали наша с Юрием Батуриным и Владимиром Энтиным статья «Каким быть Закону о печати?» (1989, № 3), проторившая путь к нынешнему Закону «О СМИ», к запрету цензуры и т. д., и «Кодекс профессиональной этики советского журналиста. Авторский проект», написанный совместно с Авраамовым (1989, № 1).

ВИТАЛИЙ ЧЕЛЫШЕВ: Журнал не был похож на другие. Емкие короткие материалы. Дискуссии! Фотографии. Иногда едкие тексты. Советы. Верстка особая! Люди не только с журналистского олимпа, но и из провинции. И невиданное: журнал защищал журналистов. Это был наш олимп, на котором обитали боги. Не предполагал, что целых 11 лет буду работать заместителем главреда ЖУРНАЛИСТА — рядом с мэтрами Валентином Кузнецовым, Никитой Вайноненом, Геннадием Мальцевым, который и пригласил меня в журнал, за что ему всегда буду благодарен. Открою секрет: ЖУРНАЛИСТ всегда был школой — не только для тех, кто его читал, но и для тех, кто в нем работал. Для меня, в частности. Надеюсь, что мои разделы «СМИ и общество» (правозащита и аналитика), «Мухи в паутине» (интернет), «Клуб молодых журналистов», сайт журнала, который я вел и который был награжден «Золотым гонгом», кому-то помогли.

ОЛЕГ ШЕВЦОВ: Должен открыть страшную тайну: я часто занимаюсь пиратством (и, думаю, я такой не один). Получил номер ЖУРНАЛИСТА, прочитал, выбрал самое интересное — сделал ксерокопии. Вот этот материал о газетном дизайне — ответсеку «Белгородской правды», это интервью о трендах в интернет-журналистике — редактору сетевого издания «БелПресса», разворот про социальные сети — нашему SMMщику, разъяснение законодательных новелл — юристу, а поучительную историю и вовсе лучше повесить на доску объявлений на всеобщее обозрение. Подписка на ЖУРНАЛИСТ, как и любой другой профессиональный журнал, стоит недешево. И здесь важно убедить подписчика в лице той или иной организации, что деньги он тратит не зря. Думаю, у редакции ЖУРНАЛИСТА это получается.

Надежда Ажгихина: Всегда было, что почитать. Исторические материалы — тут были Дорошевич, Гиляровский, Булгаков, публикации о малоизвестных страницах истории литературы, даже исторические расследования… Современные персоны — Рубинов, Селюнин, Плутник, Руденко, а также непременно писатели — Вознесенский, Жуховицкий, обзоры публикаций литературных журналов, материалы с Московского кинофестиваля. И, конечно, письма и голоса из глубинки, для московских студентов это была совершенно неизвестная реальность.

После первой публикации я довольно часто писала в ЖУРНАЛИСТ, ехала в командировку от «Комсомолки» и попутно иногда привозила сюжет.

Так, в 1983 году в Череповце я познакомилась с другом моего героя, первого психолога на Череповецком металлургическом комбинате и в черной металлургии в целом, Вити Короткова — молодым журналистом Леней Парфеновым. Леня поразил своей неудержимой верой в будущий успех. Я пришла к нему на студию: городское ТВ, крошечная комната, камера, стул, все в прямом эфире, потому что нет оборудования для записи. В Молодежной редакции ЦТ, где я бывала у «Веселых ребят», было совсем иначе. Но Леня убеждал меня, что через несколько лет он станет самым известным советским журналистом и сделает лучшую передачу в стране, «Веселым ребятам» и не снилось. И сказал, что самое важное — ставить перед собой невыполнимые задачи. Я написала в «Клуб молодого журналиста» текст под названием «Правило Леонида Парфенова». Кажется, это была первая публикация о нем.

В 1990-е я много писала о женщинах, вела раздел в «Независимой газеты» и на страницы ЖУРНАЛИСТА привела новых собеседниц: Светлану Алексиевич, Марию Розанову, создательницу журнала «MS» Глорию Стайнем, индийскую издательницу Риту Менон, генерал-губернатора Канады, в прошлом известную телеведущую китайского происхождения… В рубрике «Журналистка» мы говорили с Натальей Эстемировой (кажется, это было последнее ее интервью), Викторией Ивлевой, Юлией Калининой, Эльвирой Горюхиной (точно последняя беседа), Лидией Графовой, отважными основательницами новых медиа в регионах и за границей, говорили о «журналистике мира» как альтернативе агрессии и «языку вражды», о том, как женский взгляд меняет профессию, но не обеспечивает равных заработков, о многом другом. То, что до сих пор тема вызывает у некоторых коллег нервный тик, подтверждает ее важность.

Каким вам видится будущее нашей профессии?

ГАЛИНА ЛАЗУТИНА: Сказать по правде, я с опаской прислушиваюсь к сегодняшним прогнозам непростой журналистской будущности. Мне кажется, что они мешают разглядеть, как в недрах бурлящего информационного пространства зарождаются формы журналистики, готовые в новых условиях подтвердить, что этот вид деятельности общественно необходим. И дело не в мультимедийности, которая, конечно же, располагает к себе медиапотребителя. И даже не в стремлении увеличить оперативность информирования о происходящих событиях — с этим нам серьезно помогут справиться роботы. Соль в том, что становится все более острой нужда в общественной рефлексии по поводу происходящего — в обобщении опыта, достойного распространения, в выявлении скрытых проблем. И журналистика, демонстрируя свои мультимедийные наряды, одновременно начинает искать новые параметры документа о сегодняшнем дне. Появляются журналистские истории, которые не уместишь на газетной странице и даже в журнальном разделе, — рождаются «живые журналы» и документальные журналистские книги. Найдут ли они читателя в наш компьютерный век? Возможно, что это произойдет не сразу. Но общественная нужда возьмет свое, а спрос, как известно, рождает предложение. Один из наиболее известных сегодня журналистов Д. Соколов-Митрич уже приступил к проекту, который может проложить широкую дорогу книжной разновидности журналистики. Наверное, и ЖУРНАЛИСТ в один прекрасный день повернется к ней лицом.

ГЕННАДИЙ МАЛЬЦЕВ: Со временем многое меняется. Журналистика становится более информационной, а журналисты — более прагматичными. Грядет цифровизация отрасли. Того и гляди, новости начнет по телевизору читать робот. Надо как-то отстоять личностный фактор. У журналиста должна быть позиция, свой «взгляд на вещи».

НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ: Будущее — за узкой профессиональной специализацией журналистов. Уверен, что факультеты журналистики со временем будут преобразованы в институты журналистики, где специалисты различных отраслей (экономисты, политологи, культурологи и пр.), желающие стать журналистами, в течение одного-двух лет смогут получать необходимый объем информации о журналистской профессии, а потом со знанием дела вести «свою» отраслевую тему в СМИ. Не сомневаюсь, что желающих будет предостаточно. Сколько острых, талантливых текстов видим мы сегодня в социальных сетях!

ИРИНА ПАНЧЕНКО: Кажется, что профессия меняется на глазах, но новое, на мой взгляд, лишь в способах упаковки и передачи информации, ну и скорости, конечно, другие.

А суть — информировать, просвещать, развлекать, рассказывать честные человеческие истории — остается. У кого это получается, тот собирает миллионные аудитории, монетизируя порой свои умения и без официально зарегистрированного СМИ. Что касается количества рабочих мест, то их нигде больше не становится, не только в журналистике. Целые профессии в отрасли исчезли на нашей памяти. Удаленная работа, фриланс — вот реальность, в которой сегодня существуют журналисты, и никуда от этого не деться.

ЮРИЙ ПУРГИН: Я оптимист по должности и по характеру. Поэтому склонен видеть возможности даже тогда, когда проблемы окружают со всех сторон. Не устаю повторять: нас ждет ренессанс журналистики. Люди устанут от пропаганды и бесконечного фастфуда френдлент, информационную рутину возьмут на себя роботы, а по-настоящему увлекательно рассказывать людям о людях могут только профессионалы. Важно только, чтобы к этому времени мы смогли создать живые бизнес-модели, способные окупать затраты на эту работу. Чем, собственно, сегодня и занимаемся.