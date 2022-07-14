Журналист или копирайтер: кто более востребован на медиарынке?

ЖУРНАЛИСТ решил разобраться, чем отличаются профессии журналиста и копирайтера друг от друга и представители какой из профессий наиболее востребованы на современном медиарынке.

История — не единственный вариант содержания медиатекста

Пожалуй, главное отличие копирайтера от журналиста заключается в содержании текста. Журналист пишет историю и ее же продает, а копирайтер создает рекламный текст, который содержит описание товара или услуги. Цель журналистского материала состоит в том, чтобы заинтересовать читателя, в то время как копирайтинг, в первую очередь, нацелен на получение прибыли.

Социальная ответственность журналистов и копирайтеров

Прежде чем говорить о востребованности двух этих специалистов, поговорим о социальной ответственности, которую несет журналист и копирайтер перед своей аудиторией. Конечно, журналисту в этом плане приходится гораздо сложнее, чем копирайтеру. Он должен предоставлять читателю объективные факты, занимать нейтральную позицию по отношению к произошедшему событию, чтобы читатель сам смог сделать определенные выводы. Бремя ответственности копирайтера значительно меньше по объему, поскольку он не поднимает общественно значимые проблемы, а пишет для конкретной целевой аудитории. Даже если это будет информационная статья, в ее основе лежит задача не проинформировать читателя, а сформировать в его сознании образ компании, у которой он может что-то купить. Однако есть и несколько точек соприкосновения у журналиста и копирайтера. И те и другие оказывают огромное влияние на эмоциональную и психологическую составляющую своей аудитории. Журналист может вызывать как позитивные, так и негативные эмоции, а деятельность копирайтера в большей степени направлена на легкую манипуляцию, которая подтолкнет читателя к приобретению товара или услуги.

Задачи журналиста и копирайтера: основные отличия

Сейчас можно увидеть множество примеров, когда люди, не имеющие абсолютно никакого опыта в журналистике, зарабатывают неплохие деньги на копирайтинге. Они востребованы, и у них всегда много заказов. Такая ситуация может показаться несправедливой для журналистов, ведь, казалось бы, объем работы примерно одинаковый. Но еще одним существенным отличием мы можем считать сроки выполнения работы в каждой из этих сфер: журналист может работать над текстом в течение нескольких дней, копирайтер же вынужден укладываться в наиболее жесткие рамки дедлайна и в день создавать от 5 до 10 текстов. Копирайтер работает не только с текстом, но и с целой системой. Хорошо написанного текста недостаточно, нужно постоянно исследовать любые возможные способы для привлечения аудитории. Он получает вознаграждение не за установленное количество знаков, а за выполнение конкретной задачи. Если он разрабатывает концепцию текста для предпринимателей, а по рекламе его читают только пенсионеры, то он явно не соответствует требованиям задачи, которая была поставлена заказчиком.

Почему журналистика и копирайтинг преследуют разные цели?

Журналистика включает в себя разножанровую информационную продукцию. Для нее характерен яркий публицистический стиль, который помогает воздействовать на сознание аудитории. Во время редактирования журналистского материала никогда не будет лишним добавить красоты в текст. Однако в работе копирайтера избыток изящества далеко не всегда уместен. Об этом говорил специалист в области копирайтинга Артем Шевцов. Он много раз оказывался в такой ситуации, когда заказчик требует, чтобы описание его продукта было как можно «красивее», чтобы текст в некоторой степени был перенасыщен яркими художественными словами:

«Многим компаниям недостаточно того, чтобы было простое описание товара: «Этот продукт уникален, потому что...». Они обязательно требуют, чтобы присутствовали подобные излишества: «Сверхмощная методика, инновационные технологии и т.п.». И когда спрашиваешь у людей, зачем это нужно, никто не может дать толкового ответа. Многие думают, что все эти красивые слова покажут ценность их продукта, но на самом деле такая перенасыщенность может только спугнуть потенциальных клиентов. От такой яркой публицистической картины у людей в голове остается один шум, поэтому не к чему перегружать текст лишней информацией и обещать людям то, чего они не получат».

Эмоциональное воздействие на читателя не должно быть его приоритетной целью. Основной задачей должны быть ясность и четкость, умение самым простым языком донести информацию до читателя. Журналист, в отличие от копирайтера, допускает в своих публикациях использование сложных речевых оборотов, «острых» словечек и всячески подчеркивает свой неповторимый авторский стиль.

Данные сервисов по поиску работы

По данным Росстата средняя зарплата копирайтера составляет 45 тыс.рублей, в журналистской деятельности ситуация примерно такая же, если мы говорим о работе в печатных СМИ. Исходя из предложенных вакансий на hh.ru, мы можем сделать следующий вывод: услуги копирайтера оцениваются выше средней зарплаты журналиста, да и количество опубликованных вакансий оставляет желать лучшего. Очень мало компаний ищут человека, который просто будет писать статьи и пресс-релизы. В большинстве случаев работодателей интересуют те, кто имеет представление об инфобизнесе и умеет писать рекламные тексты.