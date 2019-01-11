Разговор о будущем: ЖУРНАЛИСТ делает прогнозы

ВСЕВОЛОД ПУЛЯ, редактор раздела «Новые медиа»:

— Современные издания не понимают, с кем именно они конкурируют и как выиграть в этой борьбе. Большинство из нас, журналистов, по старинке продолжают думать, что основное поле конкуренции — в темах, в поиске эксклюзива. Но эксклюзив перестает таким быть через секунду после публикации. Качественный пересказ длинного эксклюзивного расследования приносит пересказчикам больше, чем самим расследователям. Да и новости в последнее время сообщают не медиа, а ньюсмейкеры лично — в своих инстаграмах.

А конкуренция наша — она на самом деле в форматах. Тот, у кого есть понятный, простой или сложный, но оригинальный, решающий определенную задачу формат, тот может не париться насчет эксклюзивов (хотя большинство, конечно, все еще парятся). Аудитория идет к вам теперь за форматом:

• на «Игру престолов» — чтобы посмотреть, кого там опять кроваво и несправедливо убьют

• на Mash — чтобы почитать, как они пошутят про очередной криминал в Москве

• на MDK — чтобы посмеяться над смешными картинками на злободневные темы

• на проект Russia Beyond, где я работаю главредом, — чтобы узнать, как Россия изменила жизнь иностранцев (есть у нас такая серия)

• на «Медузу» — за изложением сложных для понимания вещей в карточках и пересказах

И так далее. Но журналисты по-прежнему много времени тратят на поиск и выдавливание из повестки якобы интересных кому-то тем и почти не думают над форматом.

А вы, Любовь Владимировна, можете согласиться с тем, что контент сам по себе — больше не король, а вот формат — король? Или чего-то еще не хватает в этой формуле?