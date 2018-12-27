Как изменятся функции журналиста в 2019 году

Переход СМИ в цифру обычно рассматривают с точки зрения бизнеса или технологий. Там в целом все понятно: технологии все лучше, а бизнес все хуже. Именно это обстоятельство все чаще заставляет работников медиа смотреть на свое будущее уже в ином ракурсе: с точки зрения личной стратегии. В каких структурах, форматах, проектах и пр. придется работать в ближайшем будущем, если традиционные СМИ лихорадит? Что нужно уметь и знать? За что завтра будут платить в медиа, если известно, что цифра изменит саму профессию так же сильно, как и отрасль?

РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА В СМИ: НОВАЯ ЭПОХА

Первобытный человек был универсальным солдатом. Он мог сам сделать все, чем пользовался: от украшения до ножа. Он обладал знаниями во всех «науках», которые были важны: от медицины до астрономии.

Развитие ремесел и наук привело к специализации, а значит, и разделению труда. Современный человек должен быть специалистом в узкой области, чтобы продать свой навык. Но для получения конечного продукта нужны и другие специалисты, с другими навыками. Мало кто сейчас производит законченный продукт. Все лишь вкладывают свою частицу труда в общее производство.

Традиционные СМИ были классическим образцом разделения труда и специализации. Журналист писал, корректор правил, фотограф снимал, макетист верстал, бильдредактор подбирал картинки, редактор все это собирал, типограф печатал, почтальон доставлял. Подобные структуры разделения труда и специализации были на радио и ТВ. Традиционная схема разделения труда в редакциях поломалась за последние 20 лет уже три раза. И привычная структура редакций, и представление всех участников о своем месте в ней и своих личных компетенциях поменялись драматически.