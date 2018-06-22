В Липецкой области прошли соревнования для представителей СМИ «Журналист-спасатель»

Соревнования для представителей СМИ «Журналист-спасатель» прошли в липецком селе Аргамач-Пальна 15 июня, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

В рамках данных соревнований участвовало 12 команд из 60 представителей СМИ Липецка и области. Они тушили пожары с применением воды и огнетушителей, проводили поисково-спасательные работы на акватории. Жюри также оценивало санитарное состояние полевого лагеря, эстетичность оформления командного места, состояние кухни, соблюдение санитарно-гигиенических требований, правил техники безопасности, эксклюзивность приготовленного блюда.

Кроме того, в конкурсе «Я умею спасать» оценивались журналистские материалы о работе пожарных и спасателей, героических поступках людей, событиях в МЧС и инновационных спасательных технологиях.

По итогам соревнований первое место заняла команда Данковского муниципального района «Заветы Ильича», второе место — команды «Красное знамя« и «Знамя Октября« и третье — ТРК «Липецкое время».

Фото: Ольга Белякова / lipetskmedia