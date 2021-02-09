О чем важно помнить журналисту на задании, чтобы не нарушить закон

Философ Владимир Соловьев называл право хотя и низшим пределом нравственности, но при этом обязательным для всех. Отправляясь на задание, журналист составляет некоторое представление о ситуации и исходит (в идеале) в своих действиях из профессиональных и этических стандартов. Но важно не забывать при этом и о нормах права. Предлагаем рассмотреть пару ситуаций, характерных для повседневной практики журналиста, и прислушаться к комментариям юристов Центра защиты прав СМИ.

СИТУАЦИЯ № 1

Подростки в вашем городе используют свободно продающееся в аптеках лекарство как довольно сильный наркотик. Вы снимаете сюжет об этой проблеме, желая предупредить город об опасности. Но во время съемок понимаете, что, назвав это лекарство, вы невольно сделаете ему рекламу. А если название лекарства в эфире не прозвучит — сюжет будет выглядеть малоубедительным.

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ ЖУРНАЛИСТОВ:

1. Я не выдаю в эфир название лекарства, используя выражение «один препарат». Обязательно обращаюсь к чиновникам с просьбой принять меры. Разумеется, предварительно консультируюсь с медицинским сообществом.

2. Я бы выдал в эфир название лекарства. В данном случае нам следует исходить из того, что мы должны предупредить здоровую часть общества. В обществе всегда есть от 6 до 8 процентов маргиналов, бунтарски настроенных людей, которые ловят любую информацию, чтобы использовать ее в своих целях. Но мы в первую очередь должны предупредить здоровую часть населения о реально существующей опасности, проблеме.

3. Ну жно смотреть по сит уации. Если в официальных источниках данные свободно называют, значит, журналисты не должны скрывать эту информацию: найти ее проще простого. И журналист не должен думать в данном случае об убедительности сюжета, он должен, как врач, думать о том, что будет более эффективным средством против распространения наркотика. Возможно, родители смог у т прекратить поток школьников в аптеки, если будут знать о лекарстве. Возможно, государство обратит на него внимание после нескольких публикаций. В любом случае это решает не журналист, а вся редакция, и говорить о том, что автор может просто выпустить сюжет по своему разумению, несправедливо.