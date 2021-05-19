5 вопросов редакторам региональных медиа

На наших глазах привычные контуры профессии меняются все быстрее и заметнее. ЖУРНАЛИСТ решил расспросить редакторов региональных медиа, кем они себя ощущают и куда идут. Мы задали всего пять вопросов, ответить можно было на любой из них или на все. Интересно, что третий вопрос — о цеховой солидарности — был наименее популярным. Зато попытка определить, кто такой журналист сегодня, заинтересовала почти всех.

— В чем вы видите свою задачу как журналист (редактор, продюсер) в 2021 году? Какая роль наиболее значима для вас — информировать, развлекать, просвещать, стоять на страже демократии?

Дмитрий Колезев, издатель It's My City (Екатеринбург):

— Свою главную задачу я вижу в том, чтобы продолжать информировать нашу аудиторию о происходящем, максимально честно сообщая о новостях и рассказывая истории, поднимая общественно важные темы и указывая на злоупотребления. Собственно, тут с точки зрения внутренних установок ничего не меняется. Но меняется внешний мир. Делать перечисленное в России становится все сложнее — во многом потому, что у многих людей во власти иные взгляды на функции журналистики. Чем дальше, тем понятнее, что журналистика как элемент гражданского общества, как демократический институт, как контролер правительства и политиков нынешней политической элите не нужна. И правящая элита пытается такую журналистику отторгнуть. Наша главная задача, я думаю, сохранить профессию и приверженность профессиональным и этическим ценностям, несмотря на возрастающее давление.

Лилия Павлова, выпускающий редактор интернет-издания Chelny-biz.ru (Набережные Челны, Татарстан):

— Буквально на днях исполнилось 20 лет, как я пришла в журналистику (считаю с первых публикаций для поступления на журфак Казанского государственного университета). Безусловно, за это время восприятие профессии в обществе изменилось, причем в негативную сторону. В обывательском восприятии представитель медиа зачастую ассоциируется со скандалами. Для меня лично понятие «журналист» осталось незыблемым — ровно тем, которое было заложено на журфаке, со всеми функциями, задачами и ответственностью. Благо, я работаю в редакции, где у коллег такая же базовая подготовка, поэтому и ценности одни, и понимание задач общее — информировать, защищать интересы общества.

В свое время я писала дипломную работу на тему конкуренции в СМИ. Тогда прогнозировали, что конкурентов у журналиста станет больше. И вот сегодня его ответственное стремление к достоверности и объективности конкурирует с субъективностью блогеров и совершенно безответственным «народ же пишет» в соцсетях и мессенджерах.

Чего сегодня люди ждут от журналистов, медиа, других источников? При таком огромном выборе конкретный человек помимо собственно информации ищет подтверждения своей картины мира, своих убеждений. Если СМИ (спикер в соцсети) попадает в них, он воспринимается. Нет — листаем дальше.

Евгений Зиновьев, главный редактор газеты «Ревдинский рабочий»:

— Продолжать правдиво и непредвзято рассказывать людям о том, что происходит вокруг. Все остальное — не журналистика, а какие-то другие виды деятельности (не менее уважаемые и востребованные, но другие). В нашей профессии, по сути, меняются только задачи, связанные с упаковкой и распространением результата журналистского труда. Но это всего лишь гонка технологий, а суть-то остается прежней.

Все сложнее ответить на вопрос, кто такой журналист. У вас есть свое определение? Или слово «журналист» уже в принципе устарело?

Владислав Бадай, автор и журналист, телеканал «Каскад», Калининград:

— Журналист — человек, который профессионально занимается сбором, проверкой, обработкой и публикацией актуальной информации. Журналистика как профессия не умрет и не потеряет актуальности, пока в обществе есть запрос на информацию. Проблема в том, что журналистику иногда путают со сплетничеством и кликушеством, хотя это диаметрально противоположные вещи.

Светлана Писаренко, главный редактор газеты «Власть советов»:

— Место газеты на медиарынке во многом определяется ее авторитетом, доверием к ней со стороны читателей. С учетом этого выстраивается и наша редакционная политика.

Еще недавно главной функцией своего печатного СМИ мы считали информационную повестку. Она практически ушла в интернет — на наш официальный сайт и соцсети. В приоритете нашей работы — просветительская журналистика. Не знаю, почему профессиональное сообщество считает просветительство скучной темой, на ТВ ее отодвигают подальше от прайм-тайма, скептически настроены и газетчики.

Такой подход противоречит исходным традициям журналистской деятельности. Вспомним Ломоносова, который еще в своем трактате рекомендовал журналистам в обязанность внедрять знания. Поэтому на страницах нашей газеты 2021 года так много разных просветительских проектов. Они эксклюзивные, выстраданные, профессионально поданные читателю. Журналисты работают с архивами, едут в отдаленные станицы и хутора к носителям информации, ищут уникальные иллюстрации для хорошей визуализации материалов.

Наталья Туйгунова, главный редактор в DVOR.MEDIA:

— Наверное, роль журналиста сильно поменялась как за минувший год, так и за последние 10 лет в целом. Я думаю, что многие журналисты сейчас, выполняя свою работу, все чаще думают, «как не попасть». Как сделать качественный материал, хорошее расследование, и при этом не залететь на какие-то санкции. Ведь теперь ты запросто можешь быть обвинен в оскорблении чувств, в распространении фейков, в иноагентстве. В общем, хватает. Поэтому журналист сегодня — это не только человек с пером в руке, не просто писака или говорящая голова. Это думающая голова, причем в ста направлениях сразу.

Куда вы будете обращаться как журналист в трудной профессиональной ситуации — в профсоюз, к коллегам или правозащитным организациям? Доверяете ли вы этим институтам?

Юлия Белоусова, главный редактор газеты «Спировские известия»:

— В трудных профессиональных ситуациях в первую очередь обращалась к более опытным коллегам. Опыта взаимодействия с правозащитными организациями и профсоюзом не имею, хотя аналогом последнего можно считать Верхневолжскую ассоциацию периодической печати, членом которой является и наше издание. ВАППу доверяю, на личном примере знаю, что здесь всегда подскажут, проконсультируют, а если надо, то и заступятся, помогут отстоять права или интересы издания, редактора, журналиста.

Дмитрий Колезев, издатель It's My City (Екатеринбург):

— Я буду обращаться в первую очередь к коллегам и в правозащитные организации. К Союзу журналистов России я отношусь скорее негативно, на мой взгляд, он больше защищает интересы власти, чем журналистов. К сожалению, я не вижу от СЖР активных шагов по защите прав журналистов. Почему они не выступают резко против попыток существенно ограничить права журналистов на митингах? Где их позиция по совершенно несправедливому приданию «Медузе» статуса иноагента?

Евгений Зиновьев, главный редактор газеты «Ревдинский рабочий»:

— Только к близким людям (среди которых есть и коллеги, да). Никто, кроме них, не поможет. Не знаю ни одного случая, когда бы Союз журналистов по-настоящему заступился за кого-то из коллег. Как правило, все заканчивается парой заявлений с выражением обеспокоенности. Правозащитники? Да, среди них есть прекрасные, бескомпромиссные и бесстрашные люди, которые с готовностью тебя обнимут, когда ты идешь на дно, даже утонут с тобой — но точно не вытащат. Не в то время и не в той стране мы живем, чтобы правозащитники реально выручали прессу. А вот по-настоящему близкие люди — они всегда будут рядом: и деньгами помогут, и выпьют с тобой, и за детьми присмотрят, пока ты с шилом в пятой точке ситуацию спасаешь.

Как вам кажется, что сегодня ожидают люди от журналистов, от медиа? Чего вы сами ожидаете от своей профессии?

Ксения Ахметжанова, шеф-редактор сайта spbdnevnik.ru:

— У меня «ВКонтакте» в друзьях есть мужчина по имени Юрий. Это петербуржец лет 35–40, семьянин. С Юрием я ни разу не встречалась, но для меня это очень ценный подписчик, потому что он — моя читательская аудитория. Лет 7 назад мы списались с ним, когда были поломки у самолета, улетавшего из «Пулково». Юрий тогда прислал мне ценные видео и фото, снятые из салона самолета. С тех пор он меня запомнил и пишет, когда хочет обратить внимание на ту или иную проблему. И пока есть такие, как Юрий, я не теряю веру в свою профессию. Потому что люди ждут от журналистов по-прежнему того же: внимания к их проблемам. В нашей стране власть слишком далека от народа, и соцсети не сильно сокращают эту пропасть. Журналист — тот, кто донесет твою проблему, придаст ей публичности и, может быть, поможет решить.

Из-за блогеров восприятие журналистики в глазах аудитории преломляется, порой приобретает уродливые черты. Кто-то ищет публичности ради хайпа, кто-то готов рассказать обо всем в блоге, но будет биться за приватность, если это просочится в СМИ. Но это все же частные случаи — людям по-прежнему нужны журналисты для информации, для обработки мнений, для того, чтобы достучаться до условной власти. И пока не изменится сам принцип отношения власти к соцсетям, пока реакция не будет частью желания выслужиться перед вышестоящими, ситуация будет такой: человек будет звонить в редакцию, писать в почту и говорить о том, что его волнует. Будет ли слушать его редакция, для которой сейчас получить трафик легче через те же блоги, — вопрос ее будущего.

Евгений Зиновьев, главный редактор газеты «Ревдинский рабочий»:

— Люди разные. Нельзя говорить однозначно. Кто-то ждет объективной и достоверной информации. Кто-то — поддержки своей позиции. Кто-то — защиты от произвола. Я от своей профессии, если честно, не ожидаю ничего. Занимаюсь ею, пока есть возможность, пока еще есть куда выползать из-под закручивающихся гаек. Живу и работаю по принципу «делай, что должно, и будь что будет». Думаю, мы довольно скоро придем к ситуации XIX века — когда доносить правду до читателя можно будет только через художественные инструменты: эзопов язык, иносказательность, басни всякие…

Какие качества журналиста сегодня важнее всего?

Максим Берштейн, главред МК-Карелия:

— Главные качества журналиста не меняются в зависимости от времени. Ни новые технологии, ни доступ к источникам глобального распространения информации не делают журналистом любого желающего. Есть профессиональные стандарты, писаные и неписаные законы профессии, этика. Готовность следовать им есть и будет одним из основных качеств журналиста.

Еще одно важное качество — беспристрастность. Крайне трудно оставаться беспристрастным в условиях сегодняшней действительности, и у многих не получается. В том числе и у меня. Но к этому нужно стремиться, иначе мы превращаемся в пропагандистов или контрпропагандистов, что, по сути, одно и то же.

Третье — умение анализировать. Возможно, вскоре роботизированные системы смогут отвечать на вопросы «что, где, когда», тем самым заменив репортеров. Но они никогда не ответят на вопрос «почему». Это остается за человеком, потому что зачастую замешано на интуиции.

Но главным, неотъемлемым качеством журналиста я считаю любопытство. Желание оказаться в центре событий, докопаться до сути, найти ответ. Если этого нет — вы не журналист, а работник СМИ.

Дмитрий Колезев, издатель It's My City (Екатеринбург):

— Я думаю, что в 2021 году на первое место выходят упорство и смелость. Сегодня они нужны нам как никогда. Всему остальному можно и нужно учиться, а вот это должно быть в характере.