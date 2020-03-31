ЖУРНАЛИСТ открывает цифровой архив за 2018 год

Друзья, мы открыли для скачивания 12 номеров нашего журнала, которые вышли в 2018 году. Скачать PDF-номера можно тут.

• В 2018 году у нас было целых три спецпроекта, которые можно перечитывать вечно — январский номер с лучшими архивными материалами, июльская методичка по газетному дизайну и подборка все еще не стареющих текстов о новых медиа в августе.

• Все так же актуальны тренды социального программирования и машинного обучения, написанные в начале года.

• Вспомните, как 2 года назад мы переживали за судьбу госконтрактов для печати тоже в апреле.

• Майский спор о журфаках сегодня заиграет новыми красками в свете дистанционного обучения журналистов.

• Проблемы доставки, которые мы разбирали в июне, сегодня и вовсе не проблемы — нужно переходить в онлайн как можно скорее.

• К концу года журнал предлагал вам идеи того, как еще заработать и измерить свою эффективность. А успели ли вы применить наши советы за последние два года?

Пишите нам, что хорошего произошло с вами за это время, пересмотрели ли вы свое отношение к дизайну или активности в социальных сетях, есть ли вам чем гордится. Отличный шанс проанализировать свой опыт и расти дальше.