Лучшие работники СМИ Ленобласти получат награду

ЗакСобрание 47 региона утвердило областной закон «О почетном звании Ленинградской области «Почетный работник средств массовой информации Ленинградской области».

Областной парламент уже давно задумывался о создании статусной региональной награды для журналистов, сообщила пресс-служба ЗакСобрания. При разработке законопроекта учли предложения представителей СМИ, а также изучили опыт других субъектов Федерации.

Для получения почетного звания работнику СМИ необходимо проработать «по специальности» не менее 20 лет, из них не менее 15 лет в Ленобласти и не менее 5 лет на последнем месте работы. Дополнительные определяющие факторы:

• наличие у претендента профессиональных наград в сфере СМИ;

• большой личный вклад в развитие печатных и электронных СМИ;

• высокий профессионализм;

• утверждение своим творчеством и жизненной позицией принципов свободы слова, человеческого достоинства, гражданского самосознания и патриотизма.

Подтвердят звание удостоверение и нагрудный знак. Также «Почетный работник СМИ» получит единовременную денежную выплату — 50 тысяч рублей. В течение года удостоиться награды могут три сотрудника.

Закон «О почётном звании Ленинградской области «Почётный работник средств массовой информации Ленинградской области» вступает в силу с 1 января 2019 года.