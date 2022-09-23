Кинематограф руками журналиста

Что такое телевизионная документалистика, и в чем ее специфика? А главное, чем она отличается от классического режиссерского кино? ЖУРНАЛИСТ поговорил с режиссером и преподавателем-практиком кафедры телерадиожурналистики СПбГУ Иннокентием Ивановым о документалистике, созданной журналистами.

— Суть нашего разговора — разобраться что такое журналистская документалистика. Мне, как и многим, не до конца ясно, что она из себя представляет.

— Это широкий жанр, которого раньше было мало. Расцвета он достиг именно сейчас, потому что появилось много площадок, на которых можно показать такие вещи. Если мы возьмем Юрия Дудя*, например, материал о Колыме, то это один тип фильма, на создание которого требовалось большое количество времени. А есть просто интервью, скажем, с режиссером Кириллом Серебренниковым. Это тоже можно назвать телевизионным документальным фильмом, только в жанре интервью. Но этот фильм простой, потому что надо быстрее сделать, быстрее показать, быстрее получить больше просмотров. Хороший же телевизионный документальный фильм требует времени. Здесь сотни, а иногда и тысячи кадров, из которых ты создаешь большую часовую историю. Это тяжело, долго и дорого, поэтому многие идут по пути упрощения и удешевления.

— Чем различаются классические документальные фильмы и журналистские?

— В основе документального произведения лежит документальная фактура, то, что было и есть на самом деле. Но тут есть одна важная особенность. Есть классическое документальное кино, которому учат во ВГИКе, этим документальным кино занимаются режиссеры. А есть документальные фильмы, которые делают журналисты — обычно я называю это документальный телевизионный фильм, потому что мы подразумеваем, что он делается для телевидения.