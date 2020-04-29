4 претензии журналистов к пиарщикам

Их отношения напоминают замкнутый круг: эти люди постоянно злятся друг на друга, но все равно продолжают работать вместе. ЖУРНАЛИСТ поговорил с сотрудниками изданий и узнал, за что они недолюбливают пиарщиков и как это сказывается на взаимодействии с пиар-службами. Некоторые герои предпочли сохранить инкогнито

ПИАРЩИКИ ТОЛЬКО МЕШАЮТ, ПРОЩЕ РАБОТАТЬ С РУКОВОДСТВОМ

Александр Гамбург, тверской информационный портал Weekend:

«Сложно взаимодействовать с пиар-службами, учитывая, что они, с одной стороны, долго готовят контент-планы, а с другой — резко выдают задания, когда сами еще не до конца «въехали» в тему. И при этом уже ждут результата от журналиста. Знаю примеры, когда после таких инцидентов коллеги писали напрямую руководителю компании и работали с ним в обход пиар-службы.

Кто-то вообще вырабатывает собственную систему: устраивает конфликт с пиарщиком и сообщает об этом руководству пиар-отдела. Результат — пиарщик получает нагоняй, дальнейшая работа идет по схеме «руководство–редакция». А это уже дает возможность получить эксклюзивные задания и, соответственно, большую оплату. Отсюда идет и злость со стороны пиарщика (мы так и не поняли до конца описанные здесь товарно-денежные отношения, но надеемся, что они происходят в рамках закона о СМИ. — Ред.) — если его к этому моменту, конечно, еще не уволили».

ПОЗДНО ПРИСЫЛАЮТ ИНФОРМАЦИЮ И НЕ БЕРЕГУТ ВРЕМЯ ЖУРНАЛИСТА

СВЕТЛАНА ФИЛАТОВА, петербургское культурное издание Peterburg2.ru:

«Противостояние «журналист против пиарщика» было и будет всегда. Причем забавно, что часто, поработав на одной стороне и перейдя на другую, специалисты создают такие же ситуации, которые раньше их самих и выводили из себя.

Медиа, в котором я работаю, по большей части освещают культурную повестку. Творческие люди в пиаре непредсказуемы, и отсюда много непонимания ситуаций, которые сопровождаются словами: «Ну, елки-палки, а предупредить?» или: «Ну, елки-палки, а по-нормальному нельзя было?» Например, пиарщики могут прислать анонс о мероприятии за сутки до начала, а потом обижаться, что это событие не включают в подборку на выходные или рассылку. Почему-то встать на наше место и понять, что все это верстается заранее, никто не хочет.

А иногда пиар-служба высылает на почту информацию об аккредитации на событие незадолго до его начала, как будто у журналиста никаких других дел быть не может. Или, например, могут не сообщать об отмене мероприятия, зато, увидев его в какой-нибудь подборке, гневно писать в редакцию, что мы дурим людей и портим их репутацию».

НЕ ДУМАЮТ О ТОМ, КАК ЖУРНАЛИСТЫ БУДУТ ОБРАБАТЫВАТЬ ИХ ИНФОРМАЦИЮ

АНОНИМНЫЙ ЖУРНАЛИСТ:

«Пиарщики могут прислать вместо текста анонса картинку-афишу. Это больно, не делайте так никогда! Особый вид издевательства — когда пиар-служба долго уговаривает на заочное интервью, а потом мы вдруг получаем часовую аудиозапись с комментарием: «Вам же не сложно будет расшифровать самому?» Представьте себе, сложно».

ЕЩЕ ОДИН АНОНИМНЫЙ ЖУРНАЛИСТ:

«Бывает, есть у пиарщика запрос — нужно, чтобы как можно больше СМИ узнали о событии. И вот десятки редакций получают пресс-релизы… в PDF-файле, который нельзя редактировать. Ну и что прикажете делать? Неужели так сложно о собственных коллегах-журналистах позаботиться, их силы поберечь? Они ведь все равно вас потом достанут — жаловаться будут, скандалить, а могут и обидеться и больше о ваших мероприятиях вообще не писать. Я вот всегда на такое обижаюсь!»

ДУМАЮТ ТОЛЬКО О ДЕНЬГАХ ДРУГОЙ

АНОНИМНЫЙ ЖУРНАЛИСТ:

«Раньше, когда пиарщикам выделялись большие бюджеты, не нужно было думать о том, что и как продвинуть. Тут главное — заплатить деньги, которые охотно брали журналисты напрямую или через рекламный отдел, и опубликовать странные продающие материалы. Сейчас эти бюджеты сокращаются, и слава богу — может, пиарщики начнут креативить, придумывать что-то новое (чтобы попасть на страницы изданий без денег). У нас ведь общая цель — подать качественную информацию. Как результат — у медиа увеличивается охват, оно начинает интересовать рекламодателей. Поэтому пиарщикам нужно просто больше думать головой, а не кошельком».

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Впрочем, профессиональное сотрудничество журналиста и пиарщика может принести обоим намного больше выгоды, чем взаимные обвинения.

«Если настроить правильные отношения с пиарщиком, то из этого выйдет взаимная выгода. У СМИ эксклюзив и всегда четкая информация, а у пиар-отдела — стабильные публикации и присутствие в инфополе. У нашего издания такие партнерские отношения есть, и это здорово помогает в работе обеим сторонам», — говорит Светлана Филатова из Peterburg2.ru.