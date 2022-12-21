Историки и журналисты: чему стоит поучиться друг у друга

Максим Корнев, эксперт MediaToolBox.ru, доцент кафедры ТРИТ Института массмедиа и рекламы РГГУ, доцент Департамента медиа НИУ ВШЭ

В одном из давних учебных интервью для студентов, я случайно выдал формулу, что «историки — это журналисты прошлого, а журналисты — это историки будущего». Сейчас же кажется, что грань между профессиями еще больше стирается, а объединение лучших навыков и практик делает медиаполе только лучше.

В начале декабря я выступал экспертом на слете молодых историков и медийщиков. Поскольку до журфака сам учился на историка на первом курсе РГГУ, ждал этой встречи с интересом.

Формально мероприятие проходило с 8 по 11 декабря в Туле и называлось Школа-съезд молодых историков и представителей Молодежного медиацентра при Минобрнауки России.

Организовали мероприятие Министерство науки и высшего образования, Ассоциация Российское историческое общество и Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ).

Четыре команды готовили мультимедийные проекты на базе пабликов во ВКонтакте на определенные заранее исторические темы. Их цель — рассказать медийными средствами популярно и интересно о прошедших исторических событиях. Всего в командах собрались 60 человек из 38 регионов России.