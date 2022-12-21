Историки и журналисты: чему стоит поучиться друг у друга

Наблюдения Максима Корнева по итогам съезда молодых историков и медийщиков
Максим Корнев, эксперт MediaToolBox.ru, доцент кафедры ТРИТ Института массмедиа и рекламы РГГУ, доцент Департамента медиа НИУ ВШЭ
В одном из давних учебных интервью для студентов, я случайно выдал формулу, что «историки — это журналисты прошлого, а журналисты — это историки будущего». Сейчас же кажется, что грань между профессиями еще больше стирается, а объединение лучших навыков и практик делает медиаполе только лучше.
В начале декабря я выступал экспертом на слете молодых историков и медийщиков. Поскольку до журфака сам учился на историка на первом курсе РГГУ, ждал этой встречи с интересом.
Формально мероприятие проходило с 8 по 11 декабря в Туле и называлось Школа-съезд молодых историков и представителей Молодежного медиацентра при Минобрнауки России.
Организовали мероприятие Министерство науки и высшего образования, Ассоциация Российское историческое общество и Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ).
Четыре команды готовили мультимедийные проекты на базе пабликов во ВКонтакте на определенные заранее исторические темы. Их цель — рассказать медийными средствами популярно и интересно о прошедших исторических событиях. Всего в командах собрались 60 человек из 38 регионов России.
Задачей приглашенных экспертов была консультация и помощь в «прокачке» командных проектов через мастер-классы. За неполных три дня активной работы появились проекты «Минуты Сталинграда», «Хабаровский процесс: "Нюрнберг-на-Амуре"», «НеДикое Поле», «БЮРОКРАТ».
На удивление, в столь короткие сроки, в основном незнакомые до того друг с другом молодые люди, показали достойные результаты. По голосованию жюри выиграл «Хабаровский процесс», но в медийном плане показалось сильнее «НеДикое Поле».
Какие наблюдения о работе команд показались ценными:
Концептуальный подход
Все команды ответственно отнеслись как к смысловому, так и визуальному оформлению своих проектов. Например, про малоизвестный широкой публике Хабаровский процесс было решено рассказывать через сравнение с часто упоминаемым Нюрнбергским процессом. Похоже, здесь медийщики лучше чувствуют специфику.
Умение работать с источниками
Это «суперсила» историков — с первого курса они изучают вспомогательные исторические дисциплины (так называемы ВИДы), изучают источниковедение. Правильно выбранные источники и способность задавать источнику вопросы (даже если это неодушевленный предмет) отличают хорошего историка от дилетанта. Журналистам и медиаспецам не всегда это умение под силу — его надо прокачивать, особенно в цифровой среде (Источниковедение 2.0).
Верификация информации
Журналисты часто называют процедуры проверки информации на достоверность «фактчекингом». Что, в общем и целом, соответствует верификации: историки также пытаются найти альтернативные источники, сопоставить информацию, выявить фальсификации и манипуляции со стороны авторов и исторических персон. Что бывает даже сложнее, чем журналистам, работающим по горячим следам. Это еще одна «суперсила» историков.
Например, у «Минут Сталинграда» был формат «опровержения мифов».
Умение видеть контекст и перспективу
В этом опять же видятся сильнее историки: они хорошо погружены в историко-культурный контекст и профессионально разбираются в причинно-следственных связях событий. Что может быть полезно журналистам и медиаспецам при объяснении сути и последствий текущих актуальных событий. Молодые исследователи истории Новороссии из «НеДикого поля» очевидно актуальны и в современных контекстах.
Использование разных форматов контента и дистрибуции
Одной из задач команд было создание разного контента: текстового, визуального, аудио и видео. Все команды в целом справились, но «НеДикое поле» также не побоялись мемифицировать некоторые сюжеты. Все еще раз убедились, что важны динамичные и разные формы подачи контента. При понимании запросов аудитории они способны оживлять даже давние исторические события.