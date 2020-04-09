Почему журналистов и пиарщиков нужно учить вместе

Ровно по той же причине, по которой совместное образование мальчиков и девочек быстрее адаптирует их к реальной жизни. Удивительно, что до сих пор бойцы одного невидимого фронта учатся в разных разведшколах. ЖУРНАЛИСТ рассуждает, как воспитать универсального коммуникатора.



ОДНО ПОЛЕ — РАЗНЫЕ ЗАДАЧИ

Деление на «профессии» внутри современного коммуникационного пространства уже не актуально. Есть специфическая задача, которую универсальный коммуникатор получил сегодня в конкретном медиа. Например, написать пресс-релиз от имени компании, сделать пост в социальной сети от имени бренда, вовлечь аудиторию на сайте СМИ, нейтрализовать конфликт в комментариях к социальному проекту — что угодно в ситуации, где есть целевая аудитория, обитающая в экосистеме конкретной платформы.

Все специалисты пашут в одном «поле», используя поочередно разные инструменты для окучивания разных «делянок». Среди моих выпускников журфака есть люди, которые «поднимают SMM с нуля», продюсируют онлайн-курсы и подкасты, преподают и консультируют, пиарят бренды и организации, организуют мероприятия и развивают спецпроекты, а в итоге — применяют свои фундаментальные знания о тексте и нарративе, коммуникациях и технологиях для решения конкретной задачи.

ПОЛЕ БОЛЬШОЕ, НА ВСЕХ ХВАТИТ

Медиакоммуникационная реальность к тому же стала необыкновенно подвижной. Редко кто задерживается на одном проекте более 3–5 лет. Большие компании переманивают хороших сотрудников из небольших, Москва затягивает регионы, наконец, отдельные специалисты «продают себя поштучно», если накопили достаточную экспертизу и публичность. Так что запись «журналист» в дипломе не означает, что его обладатель до гробовой доски вынужден заниматься общественным служением.

В идеале молодой специалист должен поработать на разных коммуникационных участках, чтобы понять, в чем его сила. Ключевые востребованные компетенции сегодня — это производство контента и создание историй любыми творческими и техническими методами, анализ аудитории и работа с этой статистикой, веб-аналитика, работа с данными и алгоритмами, продажи и настройки рекламы, запуск и продюсирование проектов, управление цифровыми процессами, просчитывание бюджета и монетизации и многое другое.

НА ОДНОМ ПОЛЕ НАДО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОБЩУЮ КАРТУ

Отношения журналистов и пиарщиков как классических представителей медиакоммуникационной отрасли всегда напоминали известную книгу «Мужчины с Марса, женщины с Венеры». Одни просят купить новое платье, а вторые упорно говорят, что ты еще старое не доносила. Жизнь современного журналиста усложнилась тем, что откопать «первородный факт» в пучине имиджевых и маркетинговых сообщений стало крайне сложно, а тут еще и искусственный интеллект подключился. Специалистам по связям с общественностью теперь приходится заниматься не столько медиарилейшнз, сколько действительно связями с общественностью — пишущими письма и комментарии в социальных сетях, офлайновыми активистами, даже ботами и троллями.

В этой ситуации хорошо бы медиакоммуникатору условно страдать биполярным расстройством. Чтобы легко переходить из деловой газеты в пресс-службу Центробанка, из губернаторского пресс-секретаря в радиоведущие, из редактора оппозиционного СМИ в управление цифровыми сервисами, из начальника пресс-центра в преподаватели журфака (но это уже другая история).

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПОЛЕВЫХ РАБОТ ТОЖЕ ОБЩИЕ

Система приема на программы по журналистике и рекламе и связям с общественностью отличается ровно одним пунктом — творческим конкурсом. Журналисты традиционно любят и умеют писать, пиарщик и рекламист — да, тоже креативные ребята, но не всегда в ладах с письменным текстом, а это основа основ любых коммуникаций. Творческой составляющей именно в создании контента «руками» им явно не хватает, поэтому порой на места специалистов в пресс-службы попадают люди с журналистскими навыками. Так однажды произошло и со мной.