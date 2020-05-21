Зачем журналисту писать книги

Реальность такова, что журналист и журналистика престали быть единственным источником объективных сведений. Но журналист как никто другой может рассказать правдивую и достоверную историю.

Достоверность и правда о своем времени — вот, что полезно зафиксировать работнику СМИ. Журналист обладает всеми нужными навыками для написания книги, не любовного романа или фантастики, а книги документальной, то есть той, которая рассказывает историю современности.

Бывает ли специальное время для написания книг, эпоха расцвета книг и историй? Может быть, это время наступило, а мы не заметили?

Есть ли что-то особенное в том, что книгу пишет именно журналист?

Сюжетов огромное количество

Наши зарубежные коллеги пишут книги часто. Можно сказать, что все поворотные моменты в истории отдельных стран и исторических периодов описаны в книгах журналистов.

Приведу несколько примеров.

Роберт Фиск, британец написал серию книг о Ближнем Востоке. Одна из них — «Великая война за цивилизацию: завоевание Ближнего Востока». Американец Роберт Вудворд опубликовал статьи, приведшие, в конце концов, к Уотергейскому скандалу и отставке президента США Никсона. А потом книга «Вся президентская власть», написанная Вудвордом и его коллегой Карлом Бернстайном и ставшая бестселлером. Два журналиста The New York Times Джим Дауйер и Кевин Флин написали книгу «102 минуты» о том, как люди, находившиеся в башнях-близнецах, боролись за свою жизнь, после того как в здания врезались самолеты, направленные террористами-смертниками.

Журналисты пишут книги о политиках и государственных деятелях. Вот интересная и поучительная история. Итальянский парень сперва подрабатывал певцом на круизных лайнерах, потом стал ведущим политиком в своей стране и лидировал в Европе целых 20 лет. Книгу о Сильвио Берлускони написал не итальянский, а американский журналист Алан Фридман.

В России огромное количество сюжетов, которые касаются огромного количества людей и требуют осмысления. И уж, поверьте, они не менее интересные, чем за рубежом.

Радует, что у нас в стране прижились так называемые истории успеха, например, «Американская икона» Брайса Хоффмана о спасении компании «Форда» от краха или книга о Стиве Джобсе, написанная Уолтером Айзексоном.

Николай Кононов написал «Код Дурова. Реальная история «Кконтакте» и ее создателя»; Дмитрий Соколов-Митрич — «Яндекс.Книга»; Максим Котин — «И ботаники делают бизнес 1+2. Удивительная история основателя «Додопиццы»; Федор Овчинников — «От провала до миллиона»; Евгений Карасюк «Слон на танцполе. Как Герман Греф и его команда учат Сбербанк танцевать». Будем надеяться, что это не просто подражательная волна. Точно можно сказать, что людей в России вдохновляют не только такие истории.

Кстати, за рубежом есть, если так можно сказать, истории краха, а не успеха. Например, «Дурная кровь» Джона Каррейру из The Wall Street Journal про большое мошенничество в Кремниевой долине. Компания, которая казалась суперуспешной была построена на лжи.

Написать хотя бы одну книгу

Я призываю журналистов писать и издавать книги уже сейчас, не ждать пока начнет действовать механизм, позволяющий хорошо зарабатывать на писательском ремесле. Журналисту полезно написать хотя бы одну книгу, чтобы почувствовать себя настоящим журналистом, человеком, который интересно рассказывает о современности.