Зачем журналисту писать книги

Евгения Письменная, специальный корреспондент агентства Bloomberg, автор книг «Этические коллизии в деловой журналистике», «Система Кудрина», «По большому счету» рассказала о своем опыте написания книг
Реальность такова, что журналист и журналистика престали быть единственным источником объективных сведений. Но журналист как никто другой может рассказать правдивую и достоверную историю.
Достоверность и правда о своем времени — вот, что полезно зафиксировать работнику СМИ. Журналист обладает всеми нужными навыками для написания книги, не любовного романа или фантастики, а книги документальной, то есть той, которая рассказывает историю современности.
Бывает ли специальное время для написания книг, эпоха расцвета книг и историй? Может быть, это время наступило, а мы не заметили?
Есть ли что-то особенное в том, что книгу пишет именно журналист?
Сюжетов огромное количество
Наши зарубежные коллеги пишут книги часто. Можно сказать, что все поворотные моменты в истории отдельных стран и исторических периодов описаны в книгах журналистов.
Приведу несколько примеров.
Роберт Фиск, британец написал серию книг о Ближнем Востоке. Одна из них — «Великая война за цивилизацию: завоевание Ближнего Востока». Американец Роберт Вудворд опубликовал статьи, приведшие, в конце концов, к Уотергейскому скандалу и отставке президента США Никсона. А потом книга «Вся президентская власть», написанная Вудвордом и его коллегой Карлом Бернстайном и ставшая бестселлером. Два журналиста The New York Times Джим Дауйер и Кевин Флин написали книгу «102 минуты» о том, как люди, находившиеся в башнях-близнецах, боролись за свою жизнь, после того как в здания врезались самолеты, направленные террористами-смертниками.
Журналисты пишут книги о политиках и государственных деятелях. Вот интересная и поучительная история. Итальянский парень сперва подрабатывал певцом на круизных лайнерах, потом стал ведущим политиком в своей стране и лидировал в Европе целых 20 лет. Книгу о Сильвио Берлускони написал не итальянский, а американский журналист Алан Фридман.
В России огромное количество сюжетов, которые касаются огромного количества людей и требуют осмысления. И уж, поверьте, они не менее интересные, чем за рубежом.
Радует, что у нас в стране прижились так называемые истории успеха, например, «Американская икона» Брайса Хоффмана о спасении компании «Форда» от краха или книга о Стиве Джобсе, написанная Уолтером Айзексоном.
Николай Кононов написал «Код Дурова. Реальная история «Кконтакте» и ее создателя»; Дмитрий Соколов-Митрич — «Яндекс.Книга»; Максим Котин — «И ботаники делают бизнес 1+2. Удивительная история основателя «Додопиццы»; Федор Овчинников — «От провала до миллиона»; Евгений Карасюк «Слон на танцполе. Как Герман Греф и его команда учат Сбербанк танцевать». Будем надеяться, что это не просто подражательная волна. Точно можно сказать, что людей в России вдохновляют не только такие истории.
Кстати, за рубежом есть, если так можно сказать, истории краха, а не успеха. Например, «Дурная кровь» Джона Каррейру из The Wall Street Journal про большое мошенничество в Кремниевой долине. Компания, которая казалась суперуспешной была построена на лжи.
Написать хотя бы одну книгу
Я призываю журналистов писать и издавать книги уже сейчас, не ждать пока начнет действовать механизм, позволяющий хорошо зарабатывать на писательском ремесле. Журналисту полезно написать хотя бы одну книгу, чтобы почувствовать себя настоящим журналистом, человеком, который интересно рассказывает о современности.
Причин для написания книг много, но я назову три самые важные.
Первое и главное. Каждая книга поднимает вашу профессиональную квалификацию. Работая над своей историей, читаешь другие книги, архивные документы, анализируешь много технического материала. Это все надо уложить в своей голове и переработать. Я, например, пока писала книгу о финансовой системе, которая называется, «По большому счету» прочитала целую библиотеку разных книг и мемуаров. И это чтение не просто для удовольствия, а что называется, со стопроцентным включением, схватывается все намного лучше. Во время такого чтения ты очень внимателен к деталям.
Уж казалось бы, я всю свою профессиональную жизнь пишу о финансах. Но, поверьте, я узнала очень много нового даже о том, о чем вроде бы знала. После написания книги мой профессиональный багаж пополнился. Я эти знания использую и сейчас при написании статей.
Второй и не менее важный аспект. Книга работает на вашу записную книжку. В процессе сбора информации вы постоянно знакомитесь с новыми людьми. Этим вроде журналиста не удивишь. Мы постоянно с кем-то знакомимся. И новых знакомых бывает так много, что не успеваешь их запоминать. Вереница лиц и имен.
Но когда пишешь книгу, знакомства получаются совсем другого рода. Вы узнаете человека, его мотивы, взгляды, характер и т.д. Вам надо, чтобы человек стал правдивым, искренним и почувствовал ваше уважение. Из таких книжных знакомств вы вынесете гораздо больше информации, гораздо больше понимания. И нередко такие знакомые становятся твоими ньюсмейкерами в обычной профессиональной журналистской деятельности. А если повезет, то даже друзьями.
И еще на заметку будущим авторам. Не секрет, что с журналистами не все люди соглашаются встречаться. Многие закрываются ширмами пресс-служб, помощниками и советниками по пиару, которые превращают отношения журналиста с ньюсмейкером в механические. Книга же помогает вам выстроить хорошие профессиональные отношения с людьми, с которыми в обычной жизни трудно встретиться.
Третье. Учишься писать интересно. Не просто рассказывать, а показывать. Когда пишешь статьи, почти всегда торопишься. Ведь надо быстро опубликовать материал. Конкуренция с другими СМИ порой идет на минуты и даже секунды. В такие моменты, как правило, не заботишься о подаче материала. А вот, когда пишешь книгу, важно не только ЧТО сказать, но и КАК.
Приведу пример. Почти все уверены, что писать про финансы — скукота. Там должны быть цифры, графики, три процента — сюда, пять процентов — туда. Такую книгу открывать хорошо на ночь, — быстро уснешь.
Но ведь финансы — не просто абстрактные цифры. Это деньги, а деньги — уже не скучно. Деньги — это триллер.
Расскажу на примерах своей последней книги «По большому счету». Кто бы мог подумать, что в истории ЦБ есть сюжет про контакты российских чиновников в 90-е годы с Суверенным Иерусалимским Военно-Монашеским Орденом Госпитальеров им. Святого Иоанна … говоря попросту с Мальтийским орденом? За что Орден в лице Роберта Копполы обещал миллиарды долларов российским властям? Можно снимать кино!
А то, как один из глав ЦБ искал советское золото в Брюсселе, которое уплыло из России на теплоходе — это ли не сюжет для детектива?
Или как зампред ЦБ звонит в Вену и требует банкиров вернуть деньги в Россию. Потому что деньги эти — преступные и история эта, к сожалению, закончилась убийством. Криминальный детектив.
Реальная жизнь богаче и интересней выдумки. И надо быть готовым к тому, что она гораздо жёстче! Именно поэтому журналистам надо писать документальную прозу на принципах искренности и достоверности. Писать про нашу с вами жизнь, которая, — о, удивительно! — для кого-то бывает скучна. Для того, кто просто не замечает, что именно сейчас творится история.
Сохранить ключевую компетенцию
Не секрет, что сейчас подрастает целое поколение технических специалистов, которые копируют новости с минимальной обработкой — и к этой работе зачастую сводится журналистика. Не тайна, что редакционные кресла заполнены публицистами, готовыми глядя в окно писать текст, точно соответствующий «верной линии» и мнению редакции.
Сохранить саму ключевую компетенцию классической журналистики: навык искать информацию, и писать актуальную историю вы сможете, работая над книгой. В этой работе вы точно поймете, чего стоите, когда не будет «позиции издания», не станет «мнения редакции», а утренняя летучка, даже количество строк и дедлайн растворятся, как болотный туман на солнце!
Профессия журналиста прекрасна тем, что развитие не обязательно связано с ростом по административной лестнице: репортер — начальник отдела — зам. главного редактора — главный редактор — генеральный директор. Журналист может развиваться вне внутренней административной системы, становясь с каждым годом все глубже, и рассказывая истории интереснее.
Если вы будете писать книги, вам гарантирована интересная работа, к вашей орбите станет притягиваться все больше и больше интересных, а порой удивительных людей. Немаловажно, что труд ваш будет вознагражден в любом случае. Ведь читатели будут благодарны вам за ваши истории.
Напишите хотя бы одну книгу и найдете в себе и вокруг себя много нового.