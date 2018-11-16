Власти Москвы выделят 300 млн руб на ремонт Центрального дома журналиста

Правительство Москвы выделит 300 миллионов рублей на ремонт Центрального дома журналиста на Никитском бульваре, заявил в среду мэр столицы Сергей Собянин на торжественном вечере в Театре Российской армии, посвященном 100-летию Союза журналистов России:

Мы решили выделить грант в объеме 300 миллионов рублей для того, чтобы этот дом всегда оставался гостеприимным домом для журналистов.

Соответствующий сертификат мэр вручил председателю СЖР Владимиру Соловьеву.

Дом журналиста расположен по адресу: Никитский бульвар, 8а. Здание построено в конце XVIII века, в 1920 году было передано под Дом печати, переименованный в 1938 году в Центральный дом журналиста.

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