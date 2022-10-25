Когда редакция в стрессе: сохраняем продуктивность

Редактору, издателю, продюсеру вдвойне важно учиться работать со стрессом. Помимо себя самого через стрессовую ситуацию нужно еще провести свою команду — эффективность и продуктивность ее работы напрямую зависит от эмоционального фона в коллективе.

По сути, нас в работе раздражает то же самое, что и привлекает. Любим общаться, но устаем от общения, любим узнавать новое, но раздражаемся от многообразия.

С одной стороны, журналистами становятся люди, которым нравится общаться с людьми, открывать для себя новые темы, бывать там, куда «простому смертному» попасть сложно.

С другой стороны, спросите журналистов, что их «напрягает» в работе. Мы устаем от постоянных дедлайнов, темпа, необходимости часто и быстро переключаться между очень разными задачами. Часто можно услышать и «устал(а) от общения с разными людьми, от столкновения с их эмоциями и ожиданиями».

Психолог Ольга Кравцова, давно и тесно работающая с журналистами, говорит: