Когда редакция в стрессе: сохраняем продуктивность

Важные советы в непростое время
Редактору, издателю, продюсеру вдвойне важно учиться работать со стрессом. Помимо себя самого через стрессовую ситуацию нужно еще провести свою команду — эффективность и продуктивность ее работы напрямую зависит от эмоционального фона в коллективе.
По сути, нас в работе раздражает то же самое, что и привлекает. Любим общаться, но устаем от общения, любим узнавать новое, но раздражаемся от многообразия.
С одной стороны, журналистами становятся люди, которым нравится общаться с людьми, открывать для себя новые темы, бывать там, куда «простому смертному» попасть сложно.
С другой стороны, спросите журналистов, что их «напрягает» в работе. Мы устаем от постоянных дедлайнов, темпа, необходимости часто и быстро переключаться между очень разными задачами. Часто можно услышать и «устал(а) от общения с разными людьми, от столкновения с их эмоциями и ожиданиями».
Психолог Ольга Кравцова, давно и тесно работающая с журналистами, говорит:
Стресс — это реакция на внезапные изменения, к которым мы вынуждены подстраиваться, адаптироваться. Была у нас в жизни устоявшаяся рутина, сформированные привычки помогали, в голове было представление о будущем и нашем месте в нем. И вдруг все переворачивается с ног на голову. Старые приемы и решения не работают, быстрых положительных результатов не видно, все вокруг нервные, «депрессивные», грубые.
Журналисты-то и в более спокойные времена погружены в чужие проблемы, чужое горе, трудности и травмы. Включаешь внимание, заботу. Активно слушаешь, пытаешься разобраться. А когда ты сам в стрессе, на всю эту эмпатию просто не хватает сил. Можно ли помочь коллеге? Может ли редактор организовать работу коллектива так, чтобы снизить негативные последствия стресса? Кто поможет редактору, которому тоже ой как нелегко?
Каждому — по Фрейду
Культура обращения к психологу в России постепенно развивается. Попросить помощи, «привести голову в порядок» уже не воспринимается как нечто странное, как признание проигрыша. Забота о себе и своей психике — часть профессионального отношения к работе. Ведь мы активно нашу психику в работе эксплуатируем. Для того, чтобы продолжать эффективно работать, нужно восстанавливаться.
Важно помнить, что стресс — естественная реакция организма. Если бы психика не реагировала на изменения — вот это было бы странным. Мы не «боремся со стрессом», не противостоим ему. Мы помогаем себе и другим справляться со стрессом. Это совсем разные подходы.
Всем нам в стрессовой ситуации нужна поддержка, возможность искренне поговорить, попробовать распутать клубок проблем и обязанностей. Не всегда в городе, где вы живете, есть хороший специалист. Но за время пандемии специалисты научились проводить эффективные психологические сеансы дистанционно. Психологическую поддержку можно получить онлайн, не пренебрегайте этим вариантом.
Можно, конечно, задачу заботы о своем психологическом состоянии переложить на каждого отдельного сотрудника редакции. Типа «сами справляйтесь». Слишком много надежд в деле справления со стрессом возлагается на алкоголь (нет, не работает). Часто кажется, что пройдет само (нет, без последствий не проходит). «Человек на минимуме батарейки» и себя разрушает, и в работе малополезен, и в коллективе создает тревожную атмосферу.
Давайте не заметать психологические проблемы под ковер, а использовать внутриредакционные силы, чтобы помогать друг другу справляться со стрессом.
Шок — это по-нашему
Для начала учимся замечать его. Конечно, стоит поощрять в редакции культуру открыто говорить о стрессе. Формулировать «я не справляюсь», «мне нужно это с кем-то обсудить», «можно с тобой поговорить о тяжелой ситуации?». Хорошо, когда журналист может с таким прийти к редактору, коллегам.
Но не всегда человек решается сказать обо всем вслух. Поэтому развиваем свою наблюдательность. Посмотрите на сотрудников редакции. Кто как отреагировал на шок и глобальные перемены в мире?
• Был душой компании — стал молчуном. Или, наоборот, был сдержанным, а сейчас не может сдержать себя, выплескивает эмоции.
• По утрам была бодра и улыбалась, а сейчас постоянно жалуется, что не высыпается и не может взять себя в руки.
• Сначала все материалы сдавала в срок — сейчас стала срывать дедлайны.
• Любил музыку/кино/поесть, но стал равнодушным. Часто «подвисает». Или, наоборот, начал ненасытно слушать, смотреть, грызть все, что под руку попадется, хотя раньше так не делал.
Внимательные редакторы могут увидеть изменения в своих сотрудниках даже по текстам — как согласованы абзацы, как «прыгает» мысль, насколько ясно автор формулирует свои идеи.
Если такие изменения в поведении случились «разово», когда накатила усталость и перегруз, помогает дополнительный выходной или небольшой отпуск. Ничего, дела подождут. Нужно сначала зарядить батарейку, потом дела сделаются быстрее и качественнее.
Если же вы видите изменения в поведении продолжительное время — дело, скорее всего, в постоянном стрессе, который в любой момент рискует перейти в профессиональное выгорание.
Чувство эмоционального истощения и отсутствие энтузиазма — ключевые симптомы выгорания. Журналисты часто «горят работой», «работают с огоньком», на вдохновении. Когда выгораешь — сил больше нет, делать ничего не хочется, к темам отношение формальное, общение с героями тяготит и раздражает. Есть только большое желание, чтобы от тебя отстали.
Полезно развить в себе навыки чуткого коллеги, который может заметить настораживающие симптомы в команде и умеет на них вовремя реагировать. У центра «Дарт» есть отдельная памятка, посвященная этой теме.
Что, например, может привлечь ваше внимание и пригласить коллегу на поддерживающий разговор, особенно если вы знаете, что тот находится в эмоционально сложной ситуации:
• Повысились раздражительность и вспыльчивость.
• Появились жалобы на чувство вины, растерянности.
• «Все из рук валится», неожиданно начинаешь врезаться в углы, забывать ключи, ронять ручки и промахиваться мимо ящика стола, складывая бумаги.
• Резкий перепад вовлеченности. Или внезапная одержимость работой, или неожиданное падение всяческого интереса к ней.
• Трудно сосредоточиться, интерес к тому, что интересовало и радовало раньше, заметно падает.
• Повышенная реакция испуга на неожиданные стимулы (резкие звуки, неожиданные прикосновения).
Часто человека в стрессе «выбивает из колеи» неожиданное воспоминание. Сложности с засыпанием также являются важными признаками стресса.
А поговорить?
Что можно сделать? Стоит помнить, что вам не нужно заменять собой профессионального психолога. Поддержка коллеги, руководителя не заменяет и не подменяет терапевтические сеансы. Полезно поговорить с теми, кто понимает специфику журналистской работы. Да и для разговора с коллегой не нужно записываться на прием и куда-то идти.
Предложите себя в качестве собеседника. Часть переживаемого стресса журналист «сливает» в материал, формулирует в тексте. Но огромная часть собственных эмоций останется «за кадром». Попробуйте создать для коллеги психологически безопасное пространство, где эти эмоции можно выразить и проговорить.
1) Пусть журналист расскажет вам, что произошло. Сначала по фактам. Что случилось, когда, в какой последовательности. Задавайте открытые вопросы «что», «кто», «где», «когда», «как», но аккуратнее с вопросом «почему», в травмирующей ситуации он часто провоцирует или усугубляет самообвинение.
2) Спросите коллегу о том, что он(а) думал и чувствовал, как событие повлияло на человека?
3) Спросите о мыслях и чувствах сейчас.
4) Выразите поддержку. Не стоит срочно бежать решать проблемы. Разговор важен не в качестве «постановки задачи», а как возможность высказать то, что внутри, что тяготит и мучает. Когда страшно, когда непонятно, что впереди, когда испытываешь тревогу за близких — важно сказать: «Мне страшно», «Я не понимаю, что впереди», «Я боюсь за своих близких». Сказать и увидеть, что тебя услышали.
5) Не перетягивайте одеяло на себя, рассказывая, в какие стрессовые ситуации попадали вы, не давайте оценку сказанному. Ваша задача — выслушать и проявить поддержку.
6) Если это уместно, обнимитесь. Просто посидите, обнявшись, молча. Это простое действие повышает ощущение поддержки, защищенности, понимания.
В этом смысле неплохую роль в редакциях служат «курилки». Только нужно снизить их первоначальное назначение как места для курения (сигарета, как и алкоголь, не большой помощник в стрессе), а оставить «перекур» именно как короткий перерыв в работе, во время которого можно поговорить с коллегой о наболевшем, о тех эмоциях, что не вошли в репортаж. Тогда «курилка», «беседка», «скамейка под сиренью» может нести важную функцию — она становится местом оказания взаимной поддержки и профилактики эмоционального выгорания.
Подумайте, где в редакции можно организовать тихий комфортный уголок и для тех, кто не курит, но хочет поговорить в приватной обстановке.
Анализируй это
Что еще может сделать редактор?
Помимо стрессовой реакции на изменения внешнего мира, нам добавляет проблем внутренняя организация работы редакции. Снижая внутриредакционные факторы стресса, мы вкладываемся в психологическое здоровье всего коллектива.
Проблемы на работе, повышающие риск выгорания у сотрудников:
• нечеткие служебные обязанности: непонятно, что именно входит в обязанности конкретного сотрудника и в каком объеме;
• противоречивость требований: «пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что»;
• недостаток профессионального общения и взаимной поддержки;
• перегрузка обязанностями;
• отсутствие профессиональных перспектив и возможностей для развития, редакция не организует внутреннее обучение, не участвует в сторонних проектах, конкурсах, образовательных программах;
• недостаток контроля: сотрудник чувствует себя ответственным за то, что от него на самом деле не зависит;
• излишне директивный стиль руководства, когда обратная связь предоставляется только в негативном стиле;
• «заражение» — подверженные выгоранию руководители «транслируют» его своим подчиненным.
Как увидеть, что в редакции не решены эти вопросы? В ней будет высокая текучка кадров, безынициативность сотрудников, рост чувства неудовлетворенности работой, отсутствие «командного духа» и сотрудничества, резкий и раздражительный тон общения между сотрудниками.
Какая организация работы редакции снижает риски выгорания? Как менеджер может на это повлиять?
Стресс — это реакция на неожиданное, непонятное, пугающее, травмирующее. Менеджеру по силам выстроить работу редакции так, чтобы внутри коллектива неожиданностей и непонятностей было меньше.
Следите за тем, чтобы на освещение трагических ситуаций не выезжал всегда один и тот же журналист. Продумайте такой график, чтобы у журналиста более сложные (и эмоционально нагруженные) задания чередовались с более легкими, и было отведено время для перерывов, во время которых работники могли отдохнуть и пообщаться («курилка» без курения).
На уровне редакции в целом — редакционная политика, цели и правила должны быть максимально четкими и последовательными. Очень хорошо, когда сотрудники чувствуют, что у них есть пространство и возможности для совершенствования профессиональных навыков и творческих способностей, когда они участвуют в совместном принятии коллективных решений и вместе решают общие проблемы.
Полезно организовывать разнообразные тренинги для всего персонала: например, по управлению временем, решению конфликтов и групповому принятию решений, работе со стрессом, повышению квалификации, освоению новых технологий, развитию творческих навыков и т.п.
Со стороны руководства важно:
• организовать регулярное общение с сотрудниками, уделяя особое внимание трудностям и эмоционально тяжелым ситуациям;
• поощрять сотрудников ставить перед собой реалистичные и достижимые цели;
• создать систему положительной обратной связи. Находить слова и поводы хвалить за работу, выражать благодарность. Поощряйте похвалу как от руководителей к подчиненным, так и «снизу вверх». Менеджеры, не получая добрых слов и обнимашек, выгорают точно так же, как и журналисты;
• осознанно следить за уровнем напряжения у сотрудников и предпринимать меры, когда напряжение становится чрезмерным;
• поощрять развитие групп поддержки и сети обмена ресурсами, создание в коллективе общей дружеской атмосферы принятия и взаимопонимания.
Все это очень поможет в преодолении стресса и восстановлении необходимой энергии.
Да, это не «обезболивающая таблетка», которая заглушает боль и позволяет забыться. Это питающая среда, которая помогает людям восстанавливаться и гибко реагировать даже на самые тяжелые ситуации.