Стартовал конкурс XI Московского международного телефестиваля «Профессия — журналист»

Гильдия кинорежиссеров России объявляет о начале приема работ для участия в конкурсе XI Московского международного телефестиваля «Профессия — журналист», который пройдет в ноябре 2019 года в городе Москве.

Цель телефестиваля — популяризация и повышение престижа профессии журналист, осмысление её роли в современном обществе и поощрение создателей произведений о журналистах.

К участию приглашаются кинематографисты, журналисты, штатные и внештатные сотрудники федеральных и региональных телеканалов, интернет-изданий и радио.

Все представленные на конкурс работы должны быть связаны с темой «Журналист/журналистика», и раскрывать суть и специфику профессии.

Победители получат призы, специальные дипломы.

Телефестиваль проводится при поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.

Программа телефестиваля включает в себя конкурс игровых и документальных фильмов, телевизионных программ, передач, репортажей и сюжетов, ток-шоу, работ студентов факультетов журналистики, созданных в 2018-2019 годах.

Телефестиваль пройдет в Центральном Доме кинематографиста (Москва, ул. Васильевская, 13).

Срок подачи работ на конкурс не позднее 1 октября 2019 года.

Заявку для участия в конкурсе можно скачать по ссылке.