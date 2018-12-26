ЖУРНАЛИСТ — оформи подписку и стань членом Клуба

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Дек 26, 2018

Оформить подписку на журнал «Журналист» на 1-е полугодие 2019 года вы можете на нашем сайте или по каталогам:

•   Пресса России — 41249;

•   Российская пресса (МАП) — 79737;

•   Подписные издания (Почта России) — П1152

•   в альтернативных агентствах — Урал-Пресс, Роспечать

 

ЖУРНАЛ «ЖУРНАЛИСТ» — отраслевое профессиональное издание, центр медиааналитики, мощный образовательный хаб для менеджеров медиаотрасли, главных редакторов, журналистов-практиков и других сотрудников СМИ.

Ежемесячно в журнале — интервью, публикации лучших журналистов, ведущих российских и зарубежных медиаэкспертов; мастер-классы профессионалов, правовые консультации экспертов, яркие истории успеха СМИ, обзоры мировых тенденций развития издательского бизнесе и цифровых технологий. Мы пишем о важном. 

 

Подписываясь на наш журнал, вы становитесь членом Клуба Журналиста и получаете:

•   возможность бесплатно участвовать в вебинарах;

•   доступ к материалам Клуба (переводные материалы, статьи);

•   доступ к цифровой версии журнала.

С журналом в тестовом режиме можно познакомиться здесь

 

Остались вопросы? Звоните +7 (499) 152-19-07, пишите info@jrnlst.ru.

Не забудьте подписаться на группы в соцсетях: InstagramFacebookVK.

 

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