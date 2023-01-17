ЖУРНАЛИСТ приглашает принять участие во Всероссийских конкурсах СМИ

Конкурсы проводятся среди редакций общенациональных, республиканских, краевых, областных, городских, районных и корпоративных изданий.

Организатор: Медиагруппа «Журналист»

Жюри: медиаэксперты

На Конкурсы принимаются проекты и публикации, реализованные или опубликованные в СМИ в период с 1 января по 31 декабря 2022 года.

Заявки, описание проектов принимаются только в текстовом формате (Word), публикации в формате pdf по e-mail: info@jrnlst.ru с пометкой НА КОНКУРС и с указанием конкурса с 17 января по 28 февраля 2023г.

Отправляя работы, вы даете свое согласие на размещение материалов на ресурсах Медиагруппы «Журналист» (журнал «Журналист», сайт — jrnlst.ru, соцсети).

При участии в нескольких конкурсах, на каждый конкурс подается отдельная заявка.

Работы оцениваются по пятибалльной шкале.

Торжественная церемония награждения победителей состоится в рамках ежегодного Делового форума СМИ «Качественная пресса и перспективы ее развития» (г. Москва).

Победители награждаются ценными подарками, специальными призами и дипломами.

«ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ГОДА»

Цель конкурса — популяризация социально значимых проектов, направленных на решение социально значимых вопросов и развитие гражданского общества.

Задача — содействие приобретению навыков социального проектирования.

I. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

1.1. Для участия в конкурсе необходимо прислать в электронном виде следующие материалы: описание проекта (цель, задачи, содержание, результат) в формате статьи для возможной публикации. Объем до 6 тыс.знаков.

1. Количество проектов, представленных на конкурс — не более трех проектов.

2. Справка о главном редакторе (Ф.И.О., моб.тел., e-mail; срок работы в данном издании; год, число, месяц, место рождения; образование (когда и что окончил); общественная деятельность, награды).

II. ОЦЕНКА РАБОТ

Критерии оценки:

• социальная значимость;

• креативность;

• общественный резонанс,

• результативность;

• использование инструментов, сервисов (инфографика, опросы, викторины, мультимедийные форматы, лонгриды и т.д.);

«ЗОЛОТОЙ ЛОТОС»

Цель конкурса — поддержка русского языка и литературы, сохранение национальных и духовных традиций России.

I. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

1.1. Для участия в конкурсе необходимо прислать pdf статей (не более трех), соответствующих тематике конкурса.

II. ОЦЕНКА РАБОТ

Критерии оценки:

• соответствие тематике;

• креативность;

• актуальность;

• социальная значимость.