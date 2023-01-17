Мероприятия

ЖУРНАЛИСТ приглашает принять участие во Всероссийских конкурсах СМИ

«Главный редактор года», «Золотой лотос», «Хрустальная матрешка», «Маленький принц», «Лучшее корпоративное издание», «Лучший газетный дизайн»

 

Конкурсы проводятся среди редакций общенациональных, республиканских, краевых, областных, городских, районных и корпоративных изданий.

Организатор: Медиагруппа «Журналист»

Жюри: медиаэксперты

На Конкурсы принимаются проекты и публикации, реализованные или опубликованные в СМИ в период с 1 января по 31 декабря 2022 года.

Заявки, описание проектов принимаются только в текстовом формате (Word), публикации в формате pdf по e-mail: info@jrnlst.ru с пометкой НА КОНКУРС и с указанием конкурса с 17 января по 28 февраля 2023г.

Отправляя работы, вы даете свое согласие на размещение материалов на ресурсах Медиагруппы «Журналист» (журнал «Журналист», сайт — jrnlst.ru, соцсети).

При участии в нескольких конкурсах, на каждый конкурс подается отдельная заявка.

Работы оцениваются по пятибалльной шкале.

Торжественная церемония награждения победителей состоится в рамках ежегодного Делового форума СМИ «Качественная пресса и перспективы ее развития» (г. Москва).

Победители награждаются ценными подарками, специальными призами и дипломами.

 

 «ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ГОДА»

Цель конкурса — популяризация социально значимых проектов, направленных на решение социально значимых вопросов и развитие гражданского общества.

Задача — содействие приобретению навыков социального проектирования.

I. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

1.1. Для участия в конкурсе необходимо прислать в электронном виде следующие материалы: описание проекта (цель, задачи, содержание, результат) в формате статьи для возможной публикации. Объем до 6 тыс.знаков.

1. Количество проектов, представленных на конкурс — не более трех проектов.

2. Справка о главном редакторе (Ф.И.О., моб.тел., e-mail; срок работы в данном издании; год, число, месяц, место рождения; образование (когда и что окончил); общественная деятельность, награды).

II. ОЦЕНКА РАБОТ

Критерии оценки:

   социальная значимость;

   креативность;

   общественный резонанс,

   результативность;

   использование инструментов, сервисов (инфографика, опросы, викторины, мультимедийные форматы, лонгриды и т.д.);

 

«ЗОЛОТОЙ ЛОТОС»

Цель конкурса — поддержка русского языка и литературы, сохранение национальных и духовных традиций России.

I. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

1.1. Для участия в конкурсе необходимо прислать pdf статей (не более трех), соответствующих тематике конкурса.

II. ОЦЕНКА РАБОТ

Критерии оценки:

   соответствие тематике;

   креативность;

   актуальность;

   социальная значимость.

 

«ХРУСТАЛЬНАЯ МАТРЕШКА»

Цель конкурса — пропаганда семейных ценностей, привлечение внимания общественности к проблеме возрождения традиций семейного чтения, развития интереса к чтению у детей.

I. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

1.1. Для участия в конкурсе необходимо прислать заявку и pdf статей (не более трех), соответствующие тематике конкурса.

II. ОЦЕНКА РАБОТ

Критерии оценки:

   соответствие тематике;

   креативность;

   актуальность.

 

«МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ»

(конкурс проводится среди изданий, предназначенных для детей и подростков от 3 до 15 лет)

Цель конкурса — продвижение высоконравственной и качественной детской прессы, воспитывающей у ребенка любовь к чтению, формирующей нравственные основы личности. Привлечение внимания государства и широкой общественности к сегодняшнему состоянию отечественной детской периодики; популяризация изданий для детей.

I. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

1.1. Для участия в конкурсе необходимо направить по e-mail info@jrnlst.ru с пометкой на конкурс заявку и pdf издания (не более 5 номеров)

II. ОЦЕНКА РАБОТ

Критерии оценки:

   стратегия;

   финансовый результат;

   контент,

   дизайн;

   инструменты, которые повлияли на развитие бренда;

   креативность;

   общественное признание (популярность у читателей, зрителей, потребителей, рейтинг аудитории);

   интерактивность;

   социальная значимость издания.

 

«ЛУЧШЕЕ КОРПОРАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ»

Цель конкурса — способствовать признанию корпоративных медиа как эффективного инструмента управления компанией; содействовать повышению профессионализма корпоративных медиа;

I. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

1.1. Для участия в конкурсе необходимо направить по e-mail info@jrnlst.ru с пометкой на конкурс заявку и pdf изданий (не более 5 номеров)

II. ОЦЕНКА РАБОТ

Критерии оценки:

   стратегия;

   финансовый результат;

   контент,

   дизайн;

   инструменты которые повлияли на развитие бренда;

   креативность;

   общественное признание (популярность у читателей, зрителей, потребителей, рейтинг аудитории);

   интерактивность.

 

«ЛУЧШИЙ ГАЗЕТНЫЙ ДИЗАЙН»

 I. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Для участия в конкурсе необходимо прислать на адрес pressa@design-smi.ru три любых самых удачных, на ваш взгляд, номера издания в формате PDF (каждый номер одним файлом — все страницы в одном файле), размер одного номера в формате PDF не должен превышать 10 Mb. В теме письма указать «Конкурс дизайна».

II. ОЦЕНКА РАБОТ

Критерии оценки:

   удобство и комфорт чтения (четкая работа модульной сетки, контрастная система текстово-заголовочных стилей, многоплановость подачи публикаций);

   информативность «точек входа» (информативность заголовков и заголовочных комплексов, информативность подачи фотоиллюстраций);

   использование инфографики (обусловленное использование инфографики в текстах и части текстов, которые эффективнее и нагляднее передаются графически).

 

Подробнее о конкурсах:

Jrnlst.ru, zolfondpress.ruinfo@jrnlst.ru

тел. 499-152-19-07

Ссылка на заявку

 

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17 января 2023

Янв 17, 2023

Мероприятия

ЖУРНАЛИСТ приглашает принять участие во Всероссийских конкурсах СМИ
«Главный редактор года», «Золотой лотос», «Хрустальная матрешка», «Маленький принц», «Лучшее корпоративное издание», «Лучший га

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