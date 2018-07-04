Журналистам присвоят статус иностранных агентов

В России будут присваивать статус «иностранных агентов» журналистам, работающим в СМИ, которые ранее получили такой статус. Поправки ко второму чтению закона о СМИ-агентах подготовили глава комитета по информационной политике Леонид Левин и заместитель председателя Госдумы Пётр Толстой, сообщает газета «Ведомости».

Согласно проекту, статус иностранного агента получает любая структура или человек за распространение материалов СМИ-иноагентов или участие в создании материалов за вознаграждение. Такие агенты попадут под требование о маркировке публикаций, будут обязаны два раза в год предоставлять отчет о своей работе и ежегодно проходить процедуру аудита.

Ко второму чтению из законопроекта убрали требование указывать статус при репосте материалов СМИ-иноагентов, а также внесудебную блокировку сайтов, распространяющих такие публикации без маркировки. Но при этом страницы СМИ-иноагентов в случае нарушения будут блокировать сразу, хотя изначально им планировалось дать 15 дней на устранение нарушений. Полномочия включать СМИ в реестр хотят передать от Минюста Генпрокуратуре, которая будет согласовывать решения с министерством иностранных дел.

Законопроект о СМИ-иноагентах Госдума приняла осенью 2017 года. В январе 2018 года в первом чтении в нижней палате приняли еще один документ, в котором говорилось о требованиях к СМИ-иноагентам и правилах репоста их публикаций.

В реестре СМИ-иноагентов сейчас находятся: «Радио Свобода», «Голос Америки», «Крым.Реалии», «Кавказ.Реалии», «Сибирь.Реалии», «Idel.Реалии», «Фактограф», «Татаро-башкирская служба Радио Свобода» и канал «Настоящее время».

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