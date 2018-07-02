Июльский номер ЖУРНАЛИСТА уже можно прочитать в цифровом виде

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Главная и единственная тема июльского номера — дизайн. Как легким и аккуратным движением рук превратить газету в привлекательное, конкурентоспособное и продаваемое издание, доходчиво рассказывают и наглядно показывают ведущие эксперты в области газетного дизайна — Дмитрий Сурнин и Сергей Мешавкин.

Редактор и дизайнер: руководство пользователя. Как правильно пользоваться дизайнером? Как правильно пользоваться редактором? Внимательно читаем ответы. Запоминаем прочитанное. Применяем на практике. Радуемся гармонии, синергии и единению дизайнерской и редакторской душ.

Уроки черчения. А вы задумывались, почему можете с закрытыми глазами подняться в подъезде до своей квартиры и с первой же попытки попасть в кнопку дверного звонка? Да потому что высота ступенек постоянна и привычна вам, размеры лестничных площадок идентичны, и кнопка звонка рядом с дверью всегда на одном и том же месте. Вот потому-то модульная сетка — залог комфортного чтения газеты. Какой именно залог выбрать? Разбираемся вместе.

Инженерам газетных полос. Пошаговая и очень понятная инструкция для расчета гибкой сетки с множеством иллюстраций и цифр. Повторяем: инструкция очень понятная. Очень. Понятная.

Неповторимая узнаваемость. Увлекательная и поучительная история о том, как формируется индивидуальность издания, разрабатывается шаблон первой полосы, и что этому может помешать. С примерами.

Что поставить на первую полосу? И, главное, как? Учимся грамотно размещать анонсы на обложке. И не забываем: если выставить на витрину красную рубашку и рубашку в горох, то к нам зайдет только тот, кто интересуется рубашками.

Иерархия элементов на газетном развороте. Согласно нашему абсолютно независимому исследованию, 99% прочитавших этот материал убедились, что иерархически организованное пространство разворота делает газету более читабельной и привлекательной. В ходе исследования ни один дизайнер не пострадал.

Если на полосе есть только один материал. Ускоренная помощь для тех, чьи «одноматериальные» полосы больны острой формой серуса-унылуса обыкновенуса. Выздоровление гарантируем.

Упакуйте мне, пожалуйста. Задача. Дано: длинная-предлинная, но интереснейшая история. Найти: способ увлечь читателя. Ответ: информационный пакет! Решение: см. данный материал.

И текст, и графика. Разнообразить подачу материала и сделать оформление более эффективным вам помогут 28 (да-да, именно столько) видов текстографических блоков. Особенности написания и оформления блоков, а также правила поведения во время нашествия летающих слонов прилагаются. Выбираем и улыбаемся.

Альтернатива кирпичу. Мы ее (альтернативу) нашли и безвозмездно (то есть даром) передаем нашим преданным читателям (то есть вам). Все форматы — емко представлены и крупно проиллюстрированы. Не благодарите.

Картинки со смыслом. Рассказываем о технике безопасности при использовании основных графических приемах подачи информации в газетах. Карты, чарты, инструкции и таймлайны — это не шутки.

Планирование документальных снимков. Лайфхак для редакторов небольших изданий (и не только небольших), желающих улучшить качество фотографий. Приводим правильные ответы на правильные вопросы.

О чем говорит ваша подпись. Почему важна подпись к фотографии? Как она работает? Как правильно подписать фотографию? На что при этом должен обращать внимание редактор? Говорим и показываем.

«Расстрела на рассвете» не будет. Мы заставим работать любой неудачный групповой снимок, даже если он этого категорически не хочет. Желаете так сказать про себя? Тогда ловите несколько крутых идей, как сделать из заурядного группового фото интереснейший материал.

Несколько верных способов прогневать фотобогов. Настоятельно рекомендуем ознакомиться с самыми страшными преступлениями дизайна против здравого смысла, и просим никогда так не делать. Пожалуйста.

Если фотоаппарат стошнило. Овладеваем искусством преображения бессмысленного и беспощадного набора случайных снимков в более-менее цельную картину. А также знанием, что можно при этом делать и чего делать ни в коем случае нельзя. Да здравствует фоторепортаж!

Газетный заголовок: структура и содержание. На примере одного разворота говорим о структуре заголовка и о требованиях к его содержанию. P. S. Материал не претендует на то, чтобы научить писать гениальные заголовки; речь в нем идет о заголовках, которые будут работать. P. P. S. Основано на реальных событиях.

Внимание к деталям. Мы считаем, что крохотный отступ и врезка в узкую колонку смотрятся как неровный шов и криво пришитый карман на изящном костюме. Тех, кто с нами согласен, приглашаем к разбору самых распространенных ошибок, которые способны испортить впечатление даже от самого интересного дизайна. Welcome!