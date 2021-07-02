Июльский номер ЖУРНАЛИСТА уже на сайте

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Главная тема номера — вечнозеленые темы.

Каждый праздник, каждое лето, каждая разнарядка администрации вызывают в редакции любого издания бурю эмоций — не опять, а снова надо придумать что-то новое из хорошо забытого старого. И вот начинается мозговой штурм: поднять архивы, найти героев, провести мероприятие, сделать вкладку или спецвыпуск. После долгих метаний достается прошлогодний материал, и к нему меняется картинка.

Жизнь циклична, в ней часто повторяются одни и те же вещи — выпадает снег, падает рубль, играют футболисты, празднуется Новый год, проходят выборы и так далее. На 80% СМИ рассказывают о том, что довольно ожидаемо, хотя мы и называем это «новостями». Вот и ЖУРНАЛИСТ в целом ходит по кругу злободневных тем, которые интересовали редакторов и сто лет назад, и сегодня. Меняются только герои и контекст.

В этом номере мы решили облегчить нашим читателям рабочие будни и рассказать о том, как всегда быть готовым к летнему затишью в новостях, к очередному празднику, к заказу на тематический спецпроект, в общем — к «вечнозеленым» инфоповодам, которые плотно нанесены на «лунно-посевной календарь», то есть контент-план редакции.

Хорошая новость заключается в том, что людям всегда были интересны истории про других людей, про преодоление типичных проблем, про ответы на вечные вопросы «кто виноват» и «что делать». Дело за малым — рассказать известный сюжет на новый лад.

Важным подспорьем в деле отработки «вечных» тем служит дистрибуция — упаковка и переупаковка материалов (новых или уже опубликованных) для разных каналов и аудиторий. Нынешний номер ЖУРНАЛИСТА — это в некотором роде пример того, что делать редакции в межсезонье.