Июльский номер ЖУРНАЛИСТА уже на сайте

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Главная тема июльского номера — редакторы и редактирование. Что нужно делать, чтобы стать и быть хорошим редактором? Какими инструментами пользоваться? И как не превратиться в деда Щукаря, Дракулу или Обломова? На сей раз мы подготовили маленький, но более чем удаленький тематический блок, состоящий исключительно из полезных инструкций и шпаргалок.

Уколоться и добиться. Как вырастить в себе редактора в 5 шагов, разжевывает Ольга Власова, заместитель шеф-редактора Russia Beyond. И не спрашивайте, причем тут кактус.

На страже уникальности. Как победить плагиат: очередной мастер-класс от мультимедийного продюсера Оксаны Силантьевой (sila.media). Емко, жестко, страстно.

6 онлайн-инструментов редактора. Подборка сервисов на животрепещущую тему «Как вылечить синтаксис, убрать воду и вытравить блох». Живо, трепетно, без блох.

Свободная пресса мертва. Интервью с Олегом Кашиным о том, как всегда успевать к дедлайну, можно ли писать тексты пьяным и что такое английские таблоиды. Как говорится, огонь.

В Спирове открылось второе дыхание. Разбор работы «Спировских известий» на сайте и в соцсетях. Учитесь на чужих ошибках!

Родительский контроль. Как американский журнал Parents работает с так называемыми мамами-миллениалами. Уникальный опыт уникального для США издания.

Как сделать рассылку эффективной. Советы от Ивана Сурвилло, журналиста и автора персональной e-mail-рассылки (более 50 тыс. подписчиков). Советы не теоретика, но практика.

Будет вам и цифра. Как одно из старейших печатных СМИ Марий Эл зарабатывает и на что рассчитывает в digital-пространстве, рассказывает главный редактор «Марийской правды» Сергей Дружинин. Спойлер: все в руках редакции.

Журналист идет на митинг. Что при этом нужно журналисту знать? Памятка от Центра защиты прав СМИ.

Кроме этого — советы по газетному дизайну от Сергея Мешавкина, азы фельетона от Леонида Флорентьева, суровый (но справедливый) разбор текста продвинутого журналиста от Инны Тимченко и многое другое!