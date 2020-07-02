Июльский номер ЖУРНАЛИСТА уже на сайте

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Главная тема июльского номера — вовлечение аудитории.

Ох уж эта аудитория. Все для нее делается. Репортажи, развороты, расследования. Видеоролики стали снимать, в соцсети вышли, в Instagram сторис обновляем. Даже Telegram-канал завели. А аудитория не вовлекается. Вместо этого она ОТвлекается. На что угодно: на слухи, видеоигры, фейк-ньюс и голосовых ассистентов, встроенных в банковские приложения.

Некоторые журналисты считают, что аудиторию по-прежнему должны волновать темы, о которых мы пишем. Дескать, куда направится луч репортерского внимания, туда и устремляются народные массы. И там же начинает само собой появляться вовлечение.

Можно сравнить таких журналистов с продавцом, который ставит свою лавку в дальнем темном переулке, вдали от людских потоков, и потом всеми правдами и неправдами пытается заманить в нее людей, буквально набрасываясь на случайно забредших на глухую улицу странников с призывом купить его товар. А многолюдный поток в этот момент струится где-то в другом месте.

Подаривший нам изобилие контента интернет показал: суперсилой по привлечению внимания к теме обладают только те, кто уже обзавелся большой аудиторией и наработанными каналами распространения. А происходит это, только если ты попадаешь в нерв читательского интереса — размещаешь свою лавку в людном месте.

Матерому журналисту кажется безумным, что его социально значимое расследование получает сто просмотров, а видеоролик о том, как подросток скатал из тысячи мотков скотча огромный шар, — несколько миллионов. Но на самом деле в этом нет никакого противоречия. В условиях бесконечного выбора и диктатуры соцсетей и агрегаторов люди просто не будут тратить время на темы и истории, которые считают важными только журналисты — и не могут эту важность хоть в сколько-нибудь увлекательной форме донести.

Проблема с темой вовлечения аудитории заключается в том, что в профессиональных дискуссиях мы слишком много говорим о контенте: его жанрах, форматах, дистрибуции. Немало обсуждаем и мифические лайфхаки: советуем задавать вопросы в подводках, придумываем конкурсы, чтобы расшевелить читателей. А вот про самих читателей говорим недостаточно.

А ведь ключ к вовлечению лежит именно в них — в их эмоциях, переживаниях, страстях, слабостях и тайных стремлениях. Чтобы вовлекать читателей, нам надо взламывать не алгоритмы Facebook или нарративные приемы повествования, а саму психологию людей, их поведение. Остро чувствовать момент, понимать контекст. И допустить мысль, что, может быть, — ну вдруг — прежде чем поговорить со своими читателями о социальных проблемах, надо сначала показать им огромный шар из скотча.

Иллюстрация: shutterstock.com