Ура! Номер про дизайн!

Июн 28, 2018

Июльский выпуск журнала ПОЛНОСТЬЮ состоит из самых интересных и полезных материалов, написанных ведущими экспертами в области газетного дизайна — Дмитрием Сурниным и Сергеем Мешавкиным.

Это уникальное «методическое пособие» охватывает широкий круг тем с практическими рекомендациями для творческих специалистов, которые хотят сделать издание более привлекательным, конкурентоспособным и продаваемым.

 

Из него вы узнаете:

•   Как упорядочить верстку газетных полос и сделать ее осмысленной

•   Как с помощью простой арифметики построить гибкую модульную сетку

•   Как, используя текстографические блоки, разнообразить подачу материала и сделать оформление более эффективным

•   Как найти альтернативу кирпичу и ярко рассказать историю

•   Как подготовить несложную и понятную инфографику

•   Как заставить работать неудачный групповой фотоснимок

•   Как правильно сверстать фоторепортаж

•   Как избежать ошибок, которые способны испортить впечатление даже от самого интересного дизайна

•   Как добиться гармонии, синергии и единения дизайнерской и редакторской душ

•   И много другого «как»!

 

Не пропустите!

 

Как купить: 

Купить номер можно в редакции ЖУРНАЛИСТА, на сайте или заказать, прислав на электронную почту o.bychkova@mail.ru банковские реквизиты для выставления счета.

•   Стоимость одного экземпляра  с доставкой (покупка через редакцию) — 820 руб.

•   Стоимость номера (редакционная  подписка) — 800 руб.

•   Стоимость номера (редакционная подписке для участников проекта Золотой фонд прессы) — 680 руб.

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Тел. (499) 152-19-07

Иллюстрация: Екатерина Балеевская
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