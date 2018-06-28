Ура! Номер про дизайн!

Июльский выпуск журнала ПОЛНОСТЬЮ состоит из самых интересных и полезных материалов, написанных ведущими экспертами в области газетного дизайна — Дмитрием Сурниным и Сергеем Мешавкиным.
Это уникальное «методическое пособие» охватывает широкий круг тем с практическими рекомендациями для творческих специалистов, которые хотят сделать издание более привлекательным, конкурентоспособным и продаваемым.
Из него вы узнаете:
• Как упорядочить верстку газетных полос и сделать ее осмысленной
• Как с помощью простой арифметики построить гибкую модульную сетку
• Как, используя текстографические блоки, разнообразить подачу материала и сделать оформление более эффективным
• Как найти альтернативу кирпичу и ярко рассказать историю
• Как подготовить несложную и понятную инфографику
• Как заставить работать неудачный групповой фотоснимок
• Как правильно сверстать фоторепортаж
• Как избежать ошибок, которые способны испортить впечатление даже от самого интересного дизайна
• Как добиться гармонии, синергии и единения дизайнерской и редакторской душ
• И много другого «как»!
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Иллюстрация: Екатерина Балеевская