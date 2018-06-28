Ура! Номер про дизайн!

Июльский выпуск журнала ПОЛНОСТЬЮ состоит из самых интересных и полезных материалов, написанных ведущими экспертами в области газетного дизайна — Дмитрием Сурниным и Сергеем Мешавкиным.

Это уникальное «методическое пособие» охватывает широкий круг тем с практическими рекомендациями для творческих специалистов, которые хотят сделать издание более привлекательным, конкурентоспособным и продаваемым.

Из него вы узнаете:

• Как упорядочить верстку газетных полос и сделать ее осмысленной

• Как с помощью простой арифметики построить гибкую модульную сетку

• Как, используя текстографические блоки, разнообразить подачу материала и сделать оформление более эффективным

• Как найти альтернативу кирпичу и ярко рассказать историю

• Как подготовить несложную и понятную инфографику

• Как заставить работать неудачный групповой фотоснимок

• Как правильно сверстать фоторепортаж

• Как избежать ошибок, которые способны испортить впечатление даже от самого интересного дизайна

• Как добиться гармонии, синергии и единения дизайнерской и редакторской душ

• И много другого «как»!

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Иллюстрация: Екатерина Балеевская