Июньский номер ЖУРНАЛИСТА уже на сайте

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Информационные войны вчера, сегодня и, не приведи господь, завтра — главная тема июньского номера ЖУРНАЛИСТА.

Впервые термин «информационная война» вошел в широкое употребление в последней четверти двадцатого века. Хотя о значении информации в военном деле было сказано еще в 5-6 вв. до н.э. древнекитайским философом и полководцем Сунь Цзы в «Трактате о военном искусстве»: «Подрывайте престиж руководства противника и выставляйте его в нужный момент на позор общественности. Разжигайте ссоры и столкновения среди граждан враждебной вам страны. Сковывайте волю противника песнями и музыкой. Делайте все возможное, чтобы обесценить традиции ваших врагов и подорвать их веру в своих богов. Будьте щедры на предложения и подарки для покупки информации и сообщников, вообще не экономьте на деньгах, это приносит прекрасные результаты».

Участвуют ли журналисты в информационном противостоянии сегодня? И можно ли остаться над схваткой, сохранив профессиональное достоинство? Ответы на эти вопросы ищите в номере.

• Вы узнаете, откуда и почему в советской прессе 60-х годов прошлого века появился неологизм «хунвэйбин» («Бои без правил»);

• прочитаете интервью с американской исследовательницей Диной Файнберг, которая много лет изучала работу журналистов СССР и США и написала книгу «Корреспонденты «холодной войны», обсуждение которой недавно состоялось в РГГУ;

• получите бесплатную прививку от фейков («Верить никому нельзя! Нам — можно»);

• вопрос на засыпку: какие три информационные баталии вошли в историю? Забыли? Читайте «Плач по коту Леопольду»;

• как воевали в доинтернетовскую эпоху? Об этом вспоминает Елена Токарева («Вам не видать таких сражений»);

• а об информационных схватках диджитального периода рассказывает Макс Корнев («Мобила неизвестного солдата»).

Как всегда, на подиуме журнала — дефиле наших коллег из региональных изданий.

• Николай Коледин, главный редактор газеты «Усть-Катавская неделя» (Усть-Катав, Челябинская область), демонстрирует хорошую твердолобость в вопросе о том, чем газета должна привлекать внимание читателя. Он уверен: важен не столько калейдоскоп отраженных в новостях событий, сколько основательные куски (а лучше — целые полосы) качественного контента.

• В мае одинцовская газета «Новые рубежи» отметила столетний юбилей. Сегодня это еженедельное бесплатное издание, которое выпускает Наро-Фоминское информагентство. О том, с какими достижениями и недочетами подошел к юбилею ее дружный, вопреки пандемии, коллектив, рассказывает главный редактор Эльвира Морсикаева.

• Модная тема феминизма нашла отражение в беседе с главным редактором журнала «Холод» Таисией Бекбулатовой.

Из наших постоянных рубрик вы узнаете:

• почему термин «фотохудожник» никуда не годится;

• какие словосочетания, пока не запрещенные Роскомнадзором, никогда не должен использовать профессиональный журналист;

• как крокодил развелся с акулой;

• чего надо опасаться при редизайне вашего издания;

• как фотограф Юрий Феклистов познакомился с поэтом Арсением Тарковским.

Вернемся из конца журнала в самое его начало. Там вы увидите фотографию политического обозревателя ЦТ Александра Бовина. К чему бы это? А вот к чему. Чтобы сопоставить моральный, интеллектуальный и профессиональный уровень прежних и нынешних идеологических бойцов, достаточно посмотреть хотя бы один выпуск «Международной панорамы» Александра Бовина на первом канале ЦТ и «Международной пилорамы» Тиграна Кеосаяна на теперешнем НТВ.

Иллюстрация: shutterstock.com