И КИЖи с ними: как зарождался журфак СПбГУ

Людмиле Петровне Громовой, заведующей кафедрой истории журналистики СПбГУ, повезло с 1969 по 1974 учиться у тех, кто основал сначала отделение журналистики, а потом и факультет. Кем были эти люди, отразилось ли на них «Ленинградское дело», где квартировал журфак до переезда в здание на Первой линии, и правда ли, что советская пресса была оплотом несвободы? Все это узнали у Людмилы Петровны.

— На дворе октябрь 1945. Трудное послевоенное время. Но тут же — правительственное распоряжение об открытии отделения журналистики в ЛГУ… Неужели так вырос запрос на журналистов?

— После военной разрухи восстанавливать нужно было многое, и не в последнюю очередь — образование и культуру. Потребность в кадрах в то время была огромной. С началом Великой Отечественной журналистика перестроилась на военный лад, а это означало массовое закрытие газет, в основном — специализированных, детских и молодежных изданий. Хотя были и исключения: в блокадном Ленинграде, например, кроме «Ленинградской правды» и «На страже Родины», выходила молодежная газета «Смена». Ее выпускали нерегулярно, на двухполоске, но выпускали ведь!

— И что же читала ленинградская молодежь в блокаду?

— О войне, помощи фронту, детях, школьниках, судьбах людей, инициативах, которые рождались на предприятиях. В общем, тематика соответствовала времени. И в каждом материале чувствовалась неиссякаемая сила духа и веры в победу над врагом.