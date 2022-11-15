К Черной пятнице Почта России предлагает скидку на подписку

С 15 по 25 ноября подписаться на периодические издания можно со скидкой до 27%. В преддверии Черной пятницы Почта России совместно с издательскими домами снизит стоимость подписки на более чем 250 газет и журналов.

Воспользоваться предложением можно во всех почтовых отделениях, на сайте, в мобильном приложении Почты России, а также у почтальонов при помощи мобильных почтово-кассовых терминалов. В акции участвуют как федеральные, так и региональные издания для детей и взрослых.

Каталог Почты России насчитывает более 6 200 изданий. Среди них – общественно-политические, развлекательные и узкоспециализированные газеты и журналы. Почта России доставляет издания в почтовые ящики во всех регионах страны.