К иску против Google присоединились 885 российских компаний

885 российских компании подали заявления о включении их требований в иск о банкротстве ООО «Гугл» (российское юрлицо Google). В числе подавших заявления — «Российская газета», АО «Росбизнесконсалтинг», АО «Коммерсантъ», IТ-компании ООО «1С-Битрикс» и ООО «Нетология».

Только в реестр требований кредиторов третьей очереди к «Гугл» вошло 66 компаний, сумма их требований составляет 105 млн руб. Крупнейшие кредиторы — ООО «Шкулев медиа» (с требованиями на 31,2 млн руб.) и АО «ВТБ лизинг» (24,3 млн руб.). Большинство исков связано с неоказанием услуг по размещению рекламы.

В Роскомнадзоре заявили, что Google до сих пор не уплатил 19,6 млрд руб. штрафа. «Общая сумма назначенных судом штрафов — 28,3 млрд руб., из которых только 62 млн компания оплатила добровольно, а более 8,7 млрд принудительно взыскано приставами»,— добавил представитель ведомства.

В декабре 2021 года суд по заявлению Роскомнадзора наложил на компанию оборотный штраф в 7,2 млрд руб. за неудаление запрещенной информации. Менее чем за полгода штраф вырос на 0,5 млрд руб. за счет исполнительского сбора. В мае 2022 года приставы заявили, что взыщут с компании еще 4 млн руб., а спустя неделю на счетах Google арестовали 500 млн руб. по иску ВГТРК. В июне российская «дочка» Google подала заявление о банкротстве.