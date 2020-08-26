К издателю Forbes подали иск более чем на 2 млн рублей

Пресненский районный суд Москвы получил иск к издателю журнала Forbes в интересах экс-владельца российской версии журнала Александра Федотова, сообщили RNS в пресс-службе суда. Иск подан финансовым управляющим Федотова, который был признан банкротом в 2019 году, добавили в суде.

«Финансовый управляющий Александра Федотова подал иск к "АС Рус медиа" (издатель Forbes – RNS). Истец просит расторгнуть договор займа и взыскать денежные средства – 2 491 927 рублей, из которых сумма основного долга 2 073 293 рубля», — сообщила RNS пресс-секретарь Пресненского районного суда Лела Кокая.

В самом издательском доме заявляют, что не согласны с исковыми требованиями управляющего Федотова. «АО «АС РУС МЕДИА» будет возражать против удовлетворения данного иска, поскольку считает, что данный долг отсутствует», — сообщил RNS директор по маркетингу и связям с общественностью Forbes Дмитрий Озман.

В июне арбитражный управляющий Федотова подал два иска к издателю Forbes на 5 млн рублей в Арбитражный суд Москвы, сообщал RNS Озман. Но тогда суд вернул оба иска. Арбитраж пришел к выводу, что требования истца «не связаны с предпринимательской или иной экономической деятельностью Федотова», и такие споры не входят в компетенцию арбитражных судов.

Александр Федотов являлся владельцем российской версии журнала Forbes до середины 2018 года, когда он продал этот актив бизнесмену Магомеду Мусаеву. Весной 2019 года Федотов обратился в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании себя банкротом. Суд признал его банкротом в мае прошлого года, назначив Александра Машина арбитражным управляющим по делу.