К РБК подали иск на 1 млн рублей из-за статьи о подполковнике Минобороны

Гагаринский районный суд получил иск к РБК на сумму более чем 1 млн рублей, сообщили RNS в пресс-службе суда. Претензии касаются опубликованной в феврале статьи о якобы имевших место поездках за рубеж куратора С-400.

Истец «просит опубликовать опровержение размещенных сведений в статье от 06.02.20 Инны Сидорковой "Прокуратура уличила куратора приемки элементов С-400 в поездке в Париж" , взыскать солидарно со вторым ответчиком 10 800 руб., моральный вред 1 000 000 руб.», – сообщили RNS в пресс-службе суда.

Как следует из картотеки Гагаринского суда Москвы, иск был подан еще в сентябре, но был оставлен без движения. В таких случаях истцу дается месячный срок на исправление неточностей в иске, или же предоставление необходимых документов. В случае, если истец предоставляет документы, иск назначается к производству, если нет – то его рассмотрение не проводится.

«Подобные иски – стандартная практика для любого СМИ: мы пишем про людей, некоторые из героев материалов остаются недовольны. Поскольку РБК основывает свои материалы на достоверных источниках, все подобные суды мы выигрываем», - сообщила RNS представитель РБК Камила Маликова.

Статья, ставшая поводом к подаче иска, на момент публикации опубликована на сайте РБК. Она касается информации о подполковнике Михаиле Колчине, начальнике 228-го военного представительства Минобороны, «которое, по открытым данным, контролирует исполнение гособоронзаказа головным предприятием концерна «Алмаз-Антей» (…), специализирующимся на ремонте зенитных ракетных комплексов С-300 и С-400».

Со ссылкой на источники издание сообщило, что Колчин якобы «посещал ОАЭ, Таиланд, Китай (Гонконг), Южную Корею, Кубу и страны НАТО без необходимого разрешения для обладающего допуском к гостайне военнослужащего».