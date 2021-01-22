К журналистам начали приходить полицейские с предостережениями

Утром 21 января сотрудники полиции приходили к журналисту «Эха Москвы» Александру Плющеву и к главному редактору «Медиазоны» Сергею Смирнову. Но застать дома журналистов не удалось.
К вечеру этого же дня к журналистке «Радио Свобода» Светлане Прокопьевой тоже приходили люди в форме.
Сергей Смирнов в своём телеграм-канале описывает развитие ситуации так:
Я поехал в поликлинику в Алтуфьево маме за лекарствами. И что вы думаете? Правильно, туда приехали опера! Проследили по биллингу, потрясающе. Чтобы вручить мне предостережение о недопустимости нарушения закона!
Предостережение выдали по поводу размещения постов в Twitter с призывами о несанкционированных акциях 23 января. Как пишет сам Сергей, единственный его твит об этой дате: «23 января в Москве околонуля».
Александр Плющев в свою очередь в телеграм-канале рассказывает о визите полицейских так:
По месту моей прописки сегодня в полседьмого утра приходили двое в штатском с удостоверениями полицейских. Сказали тёще, что хотели «профилактически поговорить», ранний визит объяснили тем, что обязательно хотели застать меня, а то вдруг я на работу уйду. Ничего не добившись, поскольку меня там нет, а где я есть — тёща не в курсе, ушли.
Светлана Прокопьева пишет о вынесении предупреждения полицейскими на своей странице в Facebook:
Пришел сейчас полицейский ко мне домой (кто им домофон каждый раз открывает, не могу понять). Вот, мол, надо вам вручить предостережение понятно об чем (не запомнила формулировку). Спасибо, говорю, не надо, брать не буду. Расписываться — тем более.
Источник: Лениздат