К журналистам начали приходить полицейские с предостережениями

Утром 21 января сотрудники полиции приходили к журналисту «Эха Москвы» Александру Плющеву и к главному редактору «Медиазоны» Сергею Смирнову. Но застать дома журналистов не удалось.

К вечеру этого же дня к журналистке «Радио Свобода» Светлане Прокопьевой тоже приходили люди в форме.

Сергей Смирнов в своём телеграм-канале описывает развитие ситуации так:

Я поехал в поликлинику в Алтуфьево маме за лекарствами. И что вы думаете? Правильно, туда приехали опера! Проследили по биллингу, потрясающе. Чтобы вручить мне предостережение о недопустимости нарушения закона!

Предостережение выдали по поводу размещения постов в Twitter с призывами о несанкционированных акциях 23 января. Как пишет сам Сергей, единственный его твит об этой дате: «23 января в Москве околонуля».

Александр Плющев в свою очередь в телеграм-канале рассказывает о визите полицейских так:

По месту моей прописки сегодня в полседьмого утра приходили двое в штатском с удостоверениями полицейских. Сказали тёще, что хотели «профилактически поговорить», ранний визит объяснили тем, что обязательно хотели застать меня, а то вдруг я на работу уйду. Ничего не добившись, поскольку меня там нет, а где я есть — тёща не в курсе, ушли.

Светлана Прокопьева пишет о вынесении предупреждения полицейскими на своей странице в Facebook: