К журналистам «Проекта» пришла полиция

Сотрудники полиции пришли к главному редактору «Проекта» Роману Баданину, его заместителю Михаилу Рубину и корреспонденту Марии Жолобовой, сообщает издание в Telegram. Обыски проходят в рамках уголовного дела о клевете (ч.2 ст.128.1 УК РФ ) в отношении предпринимателя Ильи Трабера, сообщил адвокат госпожи Жолобовой Василий Кушнир.

«Как минимум два обыска из трех связаны с делом Ильи Трабера из 2017 года. Мария Жолобова и Роман Баданин были авторами документального фильма "Питерские. Отец и сын" о Трабере. А вот Михаил Рубин в создании этой работы участие не принимал», — сообщает «Проект».

Адвокат Василий Кушнир сообщил ТАСС, что обыски «у Баданина, Жолобовой и других фигурантов идут по делу, возбужденному по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации)». Потерпевшим по делу проходит предприниматель Илья Трабер.

Документальный фильм «Питерские», где упоминается предприниматель Илья Трабер, вышел летом 2017 года на телеканале «Дождь». В ноябре 2017 года было возбуждено уголовное дело, представители господина Трабера обвинили создателей фильма в клевете. Илья Трабер — бизнесмен, который в 1990-е годы занимался антикварным бизнесом в Санкт-Петербурге. В фильме он называется «единственным из живых авторитетов, знакомство с которым признавал Владимир Путин»