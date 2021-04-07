К журналистке Наталье Зубковой, сбежавшей из Киселевска в Екатеринбург, в квартиру пришли силовики

В Екатеринбурге сотрудники силовых структур пришли на квартиру Натальи Зубковой — оппозиционной журналистки из Киселевска, новостное издание которой писало о поборах в школе. Она утверждает, что полиция и Следственный комитет Киселевска продолжили за ней слежку даже в уральской столице. Об этом Зубкова сообщила в видеообращении на ютуб-канале «Новости Киселевска»:

Да, действительно, я в городе Екатеринбурге. Сегодня с утра мне полиция делает тонус. Я нахожусь под слежкой, за мной следят, понимаете? Мне говорят из-за двери: «У нас возбуждено уголовное дело, вы проходите свидетелем». Почему за свидетелем следят и выясняют, где он, совершенно непонятно. Стук в дверь: Варламова (представитель СК по Киселевску — прим. ред.) за дверью, из Киселевска приехала в Екатеринбург. То есть дома мы не могли решить эти проблемы.

Наталья Зубкова — главный редактор издания «Новости Киселевска» (город в Кемеровской области). Женщина освещала протесты местных жителей против работы угольных разрезов и открыто критиковала власть, в частности деятельность губернатора Кемеровской области.

В начале января она сообщила, что ее вызвали на допрос по уголовному делу о клевете из-за материала в «Новостях Киселевска» о состоянии местной школы — издание в том числе писало, что родительский комитет собирает деньги «на лампочки» при достаточном финансировании из бюджета. Она говорила, что инициировал допрос прокурор Киселевска Алексей Трефелев. В конце февраля журналистка сообщила, что на улице на нее напал неизвестный и угрожал расправой над ее детьми.

Позднее стало известно, что Зубкова уехала из Киселевска из-за систематических угроз.