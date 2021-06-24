К журналисту Яну Кателевскому в СИЗО пустили адвоката

Адвокат Станислав Манохин, защищающих журналиста «Росдержавы» Яна Кателевского, сегодня в третий раз пытался попасть в СИЗО-3 в Серпухове. Сначала ему не давали встретиться с заключённым, но в итоге – пустили.

Когда адвокат пришёл в СИЗО, охрана сказала, что не может пустить его из-за сработавшего в следственном изоляторе сигнала тревоги. Журналистам, как сообщает «Сота», ответили так: «У них тревога сейчас. Они играются. Гуляются. Дали тревогу, скоро отменят».

Станислав Манохин рассказал «Соте», что в последнее время его регулярно не пускают к Кателевскому по разным причинам: «Я делал запись через ФСИН, на десять утра, есть подтверждение. Я прихожу – они не пускают. То мотивируют, что у них нет свободных мест, хотя раньше десяти никто не проходит, то у них тревога, то обед, то еще что-нибудь придумают».

В итоге, сообщает «Сота», после публикации издания руководство СИЗО пустили адвоката к Яну Кателевскому.

Станислав Манохин говорит, что раньше проблем с посещениями не было. Адвокат считает, что причин может быть две: первая – следствие идёт к концу и так хотят «надавить» на Кателевского, вторая – журналист регулярно пишет жалобы на СИЗО.

Ранее сотрудники издания «Росдержава» Ян Кателевский и Александр Дорогов были задержаны в конце июля по обвинению в вымогательстве. По версии следствия журналисты требовали 1,3 миллиона рублей у сотрудника ДПС за отказ от публикации материалов о нём. Обвиняемые считают дело заказным и сфабрикованным против них из-за их деятельности и расследований, которые они публиковали в том числе на своём ютуб-канале. 20 мая журналистам продлили срок задержания до 28 июля 2021 года.