Вице-президент Mail.Ru Group Александр Кабаков ушел из холдинга

Вице-президент Mail.Ru Group Александр Кабаков, курировавший направление специальных проектов, не работает там с ноября, сообщил РБК представитель Mail.Ru Group.

Кабаков рассказал, что ушел из Mail.Ru Group, поскольку понял, что хочет заниматься своими проектами. Больше всего времени Кабаков, по его словам, посвящает NtechLab, являясь членом совета директоров этой компании, а также сервису YouDo, где выступает соинвестором.

В мае 2017 года Mail.Ru Group создала новое направление в компании для собственного контента и новых технологий. Курировать ее на должности вице-президента по специальным проектам стал Кабаков.

В середине февраля The Bell выпустил материал о наборе стикеров Election Girl, призывающих пойти на выборы, которые появились в паблике «Только для взрослых» во «ВКонтакте». Портал со ссылкой на источники в руководстве «ВКонтакте» писал, что спецпроектами, которые размещаются в сообществах социальной сети, занимается Кабаков.

Кабаков не стал отвечать на вопрос РБК, какими именно проектами занимался в Mail.Ru Group, отметив, что это «инновационные истории, о которых пока не было объявлено и было бы очень интересно узнать конкурентам компании».