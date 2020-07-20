Кабмин внес в Думу законопроект о налоговой поддержке издательств

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий налоговую поддержку организаций, выпускающих периодическую печатную и книжную продукцию. Текст документа размещен в базе системы обеспечения законодательной деятельности.

В настоящей редакции Налогового кодекса РФ потери в виде стоимости бракованной, утратившей товарный вид и нереализованной книжной продукции, а также продукции средств массовой информации, списываемой налогоплательщиками, относятся к так называемым прочим расходам и уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль. Изменения, внесенные кабмином, предполагают увеличение максимально допустимого объема потерь до 30% от стоимости тиража, в то время как действующий закон допускает не более 10%.

Отмечается, что принятие и реализация федерального закона о внесении изменений в статью не потребует затрат из федерального бюджета.