Что такое быть социально ответственным изданием

Почему приоритеты «Качканарского рабочего» — в первую очередь соцсети, затем сайт и, наконец, сама газета
Помнится, на заре перестройки, где-то в середине восьмидесятых, на партийном собрании секретарь нашей ячейки поднимал журналистов по списку и каждому задавал один и тот же вопрос: «А как перестроились лично вы?» Ты судорожно цепляешься за мысли, вспоминая, какие новые документы партии и правительства изучил, сколько газетных строчек выдал на-гора и как ускорился в их производстве…
Прошли годы. Надо ли рассказывать коллегам, воспитанным и обученным в старые добрые времена, какие технические новшества нам пришлось освоить, а главное перестроить себя психологически! Сегодня — новый «вечный бой» и новая перестройка. Цифровая.
На днях один знакомый чиновник поведал о своей «беде»: мол, начальство настоятельно рекомендует зарегистрироваться во всех популярных соцсетях и каждый день там отмечаться, ставить «лайки» и размещать фото. Претит ему эта обязаловка, но ничего не поделаешь: иные времена, иные требования.
Нас, журналистов небольшой городской газеты, никто сегодня на ковер не вызывает и наши «лайки» в соцсетях не отслеживает. Но почему-то ты сам не хочешь отставать от жизни и нутром ощущаешь живучесть слогана: «Кто не успел, тот опоздал».
Тяжело в моральном плане сегодня газетчикам, трепетно относящимся к печатному слову, любящим своих читателей и переживающим за то, «как наше слово отзовется». Приходится в определенной мере ломать себя, пробираться сквозь социальную паутину, учиться у блогеров легко и свободно общаться с аудиторией, даже у обычных пользователей — оперативно откликаться на любые события и записи в соцсетях. Хотим мы этого или не хотим, приходится констатировать: здесь сегодня наша основная аудитория.
Горячие новости — в сетях, аналитика — в газете
Информационный сайт газеты «Качканарский рабочий» kachnews.ru создан на новой платформе всего год назад, поэтому число посетителей в настоящий момент небольшое — 5000 в месяц, 400 в сутки. Созданы группы «КР» в социальных сетях («ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram), где ведется ежедневное обновление. Если раньше сайтом мы занимались как бы попутно, вываливая после выхода газеты (в среду и четверг) все, что было опубликовано, то сейчас приоритеты и принципы работы поменялись: все городские события, всевозможные «Цифры дня», «Цитаты дня», «Фото дня», короткие видеосюжеты, а также анонсы больших аналитических материалов, которые только пишутся для газеты, выкладываются ежедневно и оперативно — сначала в соцсетях, затем на сайте.
Поскольку новости живут один день, а газета выходит раз в неделю, в печатном издании новостей как таковых, в чистом виде, почти не осталось. В газете все больше находят место заметки, которые выполняют другую важную роль — несут полезную информацию. А серьезные, аналитические, проблемные и более объемные материалы сначала публикуются в газете и только после публикации выкладываются на сайт и в соцсетях. Хотя анонсы таких статей вполне уместны и на электронных площадках.
Наблюдения показывают, что в Facebook аудитория более серьезная, здесь предпочитают «отмечаться» медийные личности. В Instagram и «ВКонтакте» в основном «пасется» молодежь, а в «Одноклассниках» зависают более зрелые люди, которые отличаются активностью и по любому поводу проявляют гражданскую позицию. Везде активно читают и обсуждают криминал, негативные события, происшествия. С удовольствием осуждают медиков, проклинают коммунальщиков, проявляют милосердие к животным. Все любят твиты (короткие новости) и видео.
Поэтому нашей «фишкой» являются ежедневные видеосюжеты о Качканаре и градообразующем предприятии — ЕВРАЗ КГОКе, а также видеозарисовки об интересных людях, репортажи о главных событиях и происшествиях.
У нас три категории видео: любительские, которые нам присылают читатели и пользователи соцсетей; видеозаписи, которые делают сами корреспонденты наряду с фотосъемкой и подготовкой материалов для газеты; и есть ежедневные профессиональные видеосюжеты, которые изготавливают для нас журналисты корпункта в Качканаре Нижнетагильской компании «Телекон».
Периодически ведем прямые трансляции с мест событий в сетях Facebook и Instagram, используя специальные приложения на мобильных устройствах. Например, пробовали такие передачи, ведя прямые репортажи с Крещения на пруду, со стройки новой спортшколы, во время командировки юнкоров газеты в Нижнетагильские теле- и радиостудии и т. д.
О монетизации цифры особо говорить не приходится, но мы на пути к этому. Да, мы сегодня размещаем на наших электронных ресурсах рекламу, но она скорее является бонусом к рекламе, опубликованной в газете или прозвучавшей на местном радио, с которым мы работаем на договорных началах. Одним словом, рекламный отдел продает рекламу пакетами, это дает возможность работать гибко, исходя из возможностей и предпочтений рекламодателя, используя все имеющиеся у нас ресурсы. Газетный сайт и соцсети тоже встроены в эту цепочку.
Большой тираж нам только снится
Вспоминаю период «тиражного рассвета» — девяностые годы прошлого века, когда в городе была единственная газета «Качканарский рабочий», стоила 2 копейки за номер и приходила по почте практически в каждую семью (число жителей города тогда было около 50 тысяч, пик тиража пришелся на 1990 год — 12 650 экземпляров, в последующие годы «КР» дважды переходил 10-тысячный рубеж — в 1992 и 1997 годах).
Я застала времена, когда тираж «КР» был и 8000, и 6000 экземпляров. Но год от года постепенно снижался. Сегодня в Качканаре чуть больше 40 тысяч жителей, четыре городских газеты (одна муниципальная и три частные), все выходят по средам, каждая имеет тираж 4000 экземпляров (но ни для кого не секрет: то, что у кое-кого написано в выходных данных и отпечатано на самом деле, — две большие разницы).
У нас тираж подлинный, и все другие газеты в городе, нет сомнения, держат ориентир на «КР», чтобы не упасть в глазах рекламодателя. Неоднократно получая государственную поддержку за социально значимые проекты, мы постоянно подтверждаем тираж необходимыми документами.
Сказать, что мы не испытываем проблем с реализацией, значит покривить душой. К сожалению, находится не так уж много пенсионеров, желающих продавать газеты «с рук», хотя они у нас есть, и мы их очень ценим. Тяжело складываются отношения по реализации газеты с сетевиками, нам проще договариваться с доморощенными предпринимателями, но последних в городе становится все меньше: не выдерживая конкуренции, они сворачивают бизнес, предпочитая сдавать торговые точки в аренду тем же сетевикам.
С прискорбием приходится констатировать: меньше становится и тех, кто привык получать газету по почте, поэтому число подписчиков неуклонно падает (еще года три назад их было около 1,5 тысяч, сейчас чуть более 500). Причем «КР» — единственная из качканарских газет с таким числом подписчиков, у остальных СМИ их почти нет.
В основном все издания делают ставку на розницу, но эта «девушка» весьма капризна: «Я вся такая внезапная, такая противоречивая вся». Она подвержена всем ветрам: огородному сезону и отпускам, дням выплаты зарплаты и задержке оной, росту цен на продукты и поднятию тарифов на коммуналку.
Да, с годами мы потеряли тираж, но сохранили своего читателя. Вот почему, ориентируясь на средневозрастную и более старшую аудиторию именно как на читателей печатного варианта газеты, мы все больше обращаем внимание на молодежь и «продвинутый» контингент среднего возраста, который черпает информацию в интернете или «прописан» в соцсетях.
Таким образом, акценты смещаются, приоритеты расставляются таким образом: соцсети — в первую очередь (короткие оперативные заметки и видеосюжеты), затем сайт (заметки, видео, анонсы аналитических и проблемных газетных статей) и, наконец, сама газета с разнообразием жанров.
Ищите и обрящете
«Никогда и ничего не просите! Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами все дадут!» — утверждал герой известного романа Михаила Булгакова. Позволю с ним не согласиться: не будешь просить — никто тебя не услышит и уж тем более ничего просто так не даст.
К счастью, существует государственная поддержка СМИ. В ней нуждаются такие же издания, как наше, с небольшими тиражами, вынужденные выживать в условиях жесткой конкуренции, существующие в малых городах с ограниченными финансовыми возможностями рекламодателей и невысокой покупательной способностью населения. Надо только «не сидеть на попе ровно», а шевелиться, искать способы выживания и обращаться за помощью в Роспечать. «Просите, и дано будет вам; ищите и найдете; стучите, и отворят вам», — сказано в Евангелии от Матфея.
У «КР» сегодня три источника дохода: продажа газеты, реклама и господдержка. Последняя для нас очень значима, за нее мы боремся и не стесняемся обращаться за помощью к государству. Но это не тупое получение денег только за то, что мы «маленькие и бедненькие», а кропотливая работа всего редакционного коллектива, четкое планирование, жесткий контроль графика публикаций. Это весомая помощь, за которую стоит побороться, но не зря ведь в народе говорят: «Помогают тому, у кого спина мокрая». Помощь эту надо рассматривать не как пособие для бедных, не как средства, которые можно поскорее «проесть», а только как стимул для развития. Оно заключается в обучении кадров, расширении бизнеса, открытии новых направлений деятельности, вовлечении в медиаорбиту новой аудитории, продвижении издания.
В этом году нам удалось защитить пять социально значимых проектов: «О великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!», «Человек труда», «Твори добро другим во благо», «Мы вместе, и мы — семья», «Наше завтра». В разные годы были у нас и другие проекты, например, «Качканар: чистый город — здоровое население», «Власть народная» и т. д., но неизменными всегда были те, что связаны с русским словом и рабочим человеком. И вот почему.
Русский знать обязан
Будучи филологом-журналистом, я терпеть не могу, когда сталкиваюсь с грубыми грамматическими ошибками, особенно в медиасреде (что уж говорить о невежестве, которое буквально сочится из соцсетей, если некоторые СМИ Качканара растлевают аудиторию вопиющей безграмотностью). Считаю, что журналисты должны знать русский язык как отче наш.
Однажды наша редакция решила принять участие во всемирной акции грамотности и всем составом села писать «Тотальный диктант» онлайн. После проверки собственных знаний мы решили возглавить это движение в нашем городе, и вот уже пять лет выступаем в роли координаторов и организаторов «ТД» в Качканаре. Эта тема — подготовка к «ТД» (конкурсы грамотеев, подготовительные тесты, опросы читателей, создание площадок для написания диктанта), само проведение всемирной акции грамотности (привлечение участников, филологов, спонсоров, творческих коллективов) и подведение итогов (чествование отличников, анализ ошибок, впечатления участников) — одна из составляющих традиционного социального проекта, который в этом году назван бессмертными словами Ивана Тургенева: «О великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!»
О языке, литературе, любви к чтению, повышении грамотности мы беседуем на страницах газеты с педагогами, психологами, библиотекарями, родителями, учениками. С городской библиотекой у редакции вообще сложились почти семейные отношения. Мы не только освещаем конкурсы и мероприятия, которые там проходят, но и сами организуем встречи читателей, презентации и праздники. Это еще и замечательный способ продвижения издания. Например, провели замечательный вечер, посвященный Дню снега, с презентацией книги «Свет Эвереста» Ирины Туруевой, журналистки из Екатеринбурга, воспитанной в свое время «Качканарским рабочим», и просмотром документального фильма. Ежегодно «КР» выступает информационным спонсором и учреждает специальные призы по нескольким номинациям в конкурсе «Качканар читающий», после чего на страницах газеты публикуются итоги творческого состязания и лучшие детские работы. Одним словом, нам сам бог велел защищать социально значимый проект, связанный с русским языком, литературой, книгочтением и культурой в целом.
На том стоим!
Другой социально значимый проект каждый год называется по-разному: «Профессионалы», «Люди дела», «Человек труда», «Мастер» и т. п. Но суть остается неизменной: во главе стоит наш современник, герой нашего времени, созидатель, труженик, мастер.
Качканар — моногород, наше градообразующее предприятие — это Качканарский горно-обогатительный комбинат (ЕВРАЗ КГОК). Нам и карты в руки — писать в первую очередь о горняках, династиях, подготовке достойной смены, перспективах молодых специалистов, конкурсах профессионального мастерства, наставничестве, освоении современной техникой, рационализаторстве, производственной инициативе и т. д.
Не случайно наша газета называется «Качканарский рабочий», где слово «рабочий» означает сегодня не принадлежность к определенному сословию, не человек физического труда, а специалист, профессионал, мастер своего дела. Так что, по сути, эта тема появилась вместе с рождением газеты, пятьдесят лет назад, а оформилась в проект пять лет назад, когда мы впервые подали заявку на господдержку.
Говорят, что газетные зарисовки и очерки о людях — это день вчерашний. Но это не так. Для нас появление на страницах печати портретов и рассказов о передовиках производства, специалистах высокого уровня так же естественно, как дыхание. И не потому, что газета сформировалась в советские времена и в ней сильна приверженность к традиционным жанрам. А потому, что в погоне за яркими новостями и сенсациями, поисками новых форм и жанров можно потерять главное — не разглядеть человека, с его талантом, уникальностью, богатым внутренним миром.
Конечно же, мы не ограничиваемся зарисовками, но ведем и репортажи из карьеров, где появляется новая техника, из рабочих столовых, обновленных после ремонта, с конкурсов WorldSkills, научно-технических конференций, семинаров молодых специалистов.
Делая упор на горняцких профессиях, не забываем и медицинских работников, педагогов, воспитателей, пожарных, поваров — всех, кто составляет гордость Качканара, достиг высокого мастерства в своей профессии и делится опытом с молодежью.
Наше завтра
Не удержусь, чтобы хотя бы в двух словах не сказать еще и об этом социальном проекте «Наше завтра», который имеет такой подзаголовок: «Молодежные инициативы, деятельность молодежных организаций города и молодежного медиацентра при газете КР». Остановлюсь лишь на работе со школьниками.
Те, кто когда-нибудь работал с юнкорами, знает, как это хлопотно, сколько сил и времени на это уходит. Тем не менее, юные и есть наше завтра, и, если мы хотим знать, что их интересует, как они мыслят и развиваются, нам надо развиваться вместе с ними и, может быть, готовить себе журналистскую смену.
В прошлом учебном году мы решили рискнуть, вплотную поработать с подрастающим поколением и создали при редакции молодежный медиацентр «Крылья Икара». Руководит им выпускающий редактор, но помогают все: делимся с юнкорами своим опытом, проводим тренинги, учим азам журналистики, организуем экскурсии, возим на семинары, даем задания, анализируем качество материалов. Итогом такой работы являются регулярные выпуски «Крыльев Икара» на страницах газеты.
Замечу, что наш проект работы с юнкорами стал победителем благотворительного конкурса «ЕВРАЗ: город друзей — город идей». На грант мы смогли купить для начинающих журналистов фотоаппараты, диктофоны, демонстрационное оборудование. Так что, получая редакционное задание, ребята чувствуют себя до зубов упакованными «акулами пера».
Что мешает работать?
Ничего. Но есть проблемы: это и конкурирующие издания (феномен Качканара именно в большом количестве печатных СМИ при малом числе жителей), и недостаток квалифицированных кадров (а именно журналистов и рекламных менеджеров; в городе таких вузов нет, а зазвать в провинцию хороших специалистов просто нереально), и рост цен на полиграфические услуги, и ограниченные возможности рекламного рынка (Качканару не сравниться с тем же Нижним Тагилом, не говоря уже о Екатеринбурге). Наши рекламисты ездят на семинары и тренинги, постигают современные методы привлечения рекламодателей и расширения возможностей за счет интернета, но зачастую все упирается в деньги: малый бизнес в городе довольно слаб, а из крупного у нас только горно-обогатительный комбинат, который погоду в рекламе по большому счету не делает.
Живя по принципу «Все, что не убивает, делает нас сильнее», мы не то что карабкаемся и выживаем из последних сил, а развиваемся, строим большие планы, прирастаем в денежном эквиваленте, поднимаем кадровый потенциал, расширяем бизнес.
Не стану сейчас раскрывать все трудности, с которыми мы столкнулись пять лет назад, когда прежняя редакция газеты, не согласившись с назначением нового директора ООО и главного редактора, всем составом демонстративно ушла из «КР» и создала альтернативное СМИ. Так что совсем недавно сформировалась сегодняшняя редакционная команда, которую можно смело охарактеризовать как профессиональную, имеющую высокий потенциал и стремление к развитию.
А напоследок…
Не боясь прослыть хвастливой, со всей ответственность заявляю: мы делаем качественную и социально ответственную газету. «Качканарскому рабочему» 51 год, это самое возрастное издание в городе, хотя самому Качканару всего-то 62 года от роду.
Но согласитесь, важны не года, а ощущения. А мы чувствуем себя молодыми и счастливыми, любящими свое дело и своего читателя. В общем, как поет Вера Брежнева, мы «знаем пароль, видим ориентир» и смело идем вперед семимильными шагами.
Общественно-политическая газета «Качканарский рабочий» (г. Качканар, Свердловская область) издается с 10 апреля 1968 года. Выходит один раз в неделю. Тираж одного номера — 4000 экземпляров. Объем — 24 полосы. Территория распространения — Качканарский городской округ (город Качканар, поселки Валериановск и Именновский). Учредитель и издатель: ООО «Издательский дом ИКаР».
Сайт: kachnews.ru.