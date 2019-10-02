Что такое быть социально ответственным изданием

Помнится, на заре перестройки, где-то в середине восьмидесятых, на партийном собрании секретарь нашей ячейки поднимал журналистов по списку и каждому задавал один и тот же вопрос: «А как перестроились лично вы?» Ты судорожно цепляешься за мысли, вспоминая, какие новые документы партии и правительства изучил, сколько газетных строчек выдал на-гора и как ускорился в их производстве…

Прошли годы. Надо ли рассказывать коллегам, воспитанным и обученным в старые добрые времена, какие технические новшества нам пришлось освоить, а главное перестроить себя психологически! Сегодня — новый «вечный бой» и новая перестройка. Цифровая.

На днях один знакомый чиновник поведал о своей «беде»: мол, начальство настоятельно рекомендует зарегистрироваться во всех популярных соцсетях и каждый день там отмечаться, ставить «лайки» и размещать фото. Претит ему эта обязаловка, но ничего не поделаешь: иные времена, иные требования.

Нас, журналистов небольшой городской газеты, никто сегодня на ковер не вызывает и наши «лайки» в соцсетях не отслеживает. Но почему-то ты сам не хочешь отставать от жизни и нутром ощущаешь живучесть слогана: «Кто не успел, тот опоздал».

Тяжело в моральном плане сегодня газетчикам, трепетно относящимся к печатному слову, любящим своих читателей и переживающим за то, «как наше слово отзовется». Приходится в определенной мере ломать себя, пробираться сквозь социальную паутину, учиться у блогеров легко и свободно общаться с аудиторией, даже у обычных пользователей — оперативно откликаться на любые события и записи в соцсетях. Хотим мы этого или не хотим, приходится констатировать: здесь сегодня наша основная аудитория.

Горячие новости — в сетях, аналитика — в газете

Информационный сайт газеты «Качканарский рабочий» kachnews.ru создан на новой платформе всего год назад, поэтому число посетителей в настоящий момент небольшое — 5000 в месяц, 400 в сутки. Созданы группы «КР» в социальных сетях («ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram), где ведется ежедневное обновление. Если раньше сайтом мы занимались как бы попутно, вываливая после выхода газеты (в среду и четверг) все, что было опубликовано, то сейчас приоритеты и принципы работы поменялись: все городские события, всевозможные «Цифры дня», «Цитаты дня», «Фото дня», короткие видеосюжеты, а также анонсы больших аналитических материалов, которые только пишутся для газеты, выкладываются ежедневно и оперативно — сначала в соцсетях, затем на сайте.

Поскольку новости живут один день, а газета выходит раз в неделю, в печатном издании новостей как таковых, в чистом виде, почти не осталось. В газете все больше находят место заметки, которые выполняют другую важную роль — несут полезную информацию. А серьезные, аналитические, проблемные и более объемные материалы сначала публикуются в газете и только после публикации выкладываются на сайт и в соцсетях. Хотя анонсы таких статей вполне уместны и на электронных площадках.